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第65選區共和黨眾議員候選人丘海倫牧師以「唯一華人身份」參選

工商記者黃元苓／紐約訊
近日華埠隨處可見的丘海倫競選傳單。
近日華埠隨處可見的丘海倫競選傳單。

以「唯一華人身份」參選紐約州第65選區眾議員的華裔候選人丘海倫牧師(Helen Qiu)日前表示，目前華埠正處於攸關存亡的緊迫時刻，她深受拯救唐人街（華埠）的使命感召，毅然暫別神職投身選舉。她懇請具有美國公民身份的僑胞，都能抓緊時間登記成為選民，並在11月8號周二選舉日當天，將神聖的一票投給該職務唯一華裔參選人丘海倫。

回顧自己的競選之路，丘海倫指出，她在今年2022一月份得知市府在唐人街彈丸之地要建十處遊民所，便積極地和僑胞同心協力、團結一致，策劃了獨特、有效的計劃。通過在幕後協調各級要員，她終於在2022年5月1日獲得市長亞當斯首肯，成功阻止了前市長白思豪要將華埠格蘭街231號漢璧酒店改建成吸毒遊民所的計劃。這是丘海倫貢獻社區的一大亮點，也是激勵她參政的原因。

今年的選舉異常關鍵！丘海倫表示，當她有機會深入瞭解韓裔競選對手李榮恩(Grace Lee，이영은)時，才發現李推行的是撤資警察、倡導吸毒所和娼妓合法的極左派政綱。因為李榮恩用英語闡述宣揚政見，以致華人群體熟悉知曉的不多。曼哈頓唐人街現有四萬八千名華人，由於語言障礙，每每造成華人權益受損而不自知，令人感歎憤慨。僑胞們如今迫切需要一個能用國語（普通話）和粵語順暢交流並且真正熱愛唐人街和紐約市的官員，在州府為華人和全體紐約人發聲，而丘海倫正可望成為這樣的人選。

2022年2月，丘海倫獲得曼哈頓共和黨背書為指定第65選區州眾議員候選人，致力於改善治安、保護社區，走出與民主黨截然不同的道路。今年6月，在唐人街崇正會主席朱天長的主持下，舉辦了會員丘海倫競選辦公室開張盛典。會上，共和黨代表羅勃‧摩根(Robert Morgan)宣讀了紐約郡共和黨委員會主席安卓亞‧卡茨瑪提迪絲(Andrea Catsimatidis)的背書支持信。丘海倫曾有競選成功的經驗。2021年，她在近百人的激烈角逐下，以第七名高票當選紐約市學區委員。她的政見是保護孩童擇優錄取特殊高中和天才班、堅定保護父母監督課程的權利和學校選擇權。

祖籍廣東省梅縣客家籍的丘海倫牧師，1990年從廣州中山大學畢業，之後來美留學，並於學業完成後到加州矽谷發展。由於業績拔尖優秀，三十歲不到即受器重升上矽谷Sun Microsystems高級主管的職位。1999年十月，丘海倫成為基督徒，其後更蒙神寵召成為傳道人並按立為牧師，接受了多年的培訓和深造。她在香港曾霖芳院長遷居矽谷的海外神學院獲得了道學碩士，再於美國佛羅里達州改革宗教神學院取得了神學碩士學位。稍後，丘海倫受教授青睞推舉，進入哈佛大學讀特殊碩士一年，再受同校教授推薦，入哥倫比亞大學攻讀，一舉獲得宗教和歷史雙料碩士學位。

有關丘海倫競選的詳情和選舉問題，請洽其競選總部：華埠崇正會地庫；地點：地威臣街1號(1 Division St, NY, NY 10002，孔廈孔子銅像對面）；電話：646-300-9142。

紐約市第65選區州眾議員候選人丘海倫(右二)日前由支持者(左)與八歲兒子(左二)...
紐約市第65選區州眾議員候選人丘海倫(右二)日前由支持者(左)與八歲兒子(左二)陪同，到小義大利區拜訪餐館人士(右)並做掃街宣傳。
丘海倫的巨幅競選海報，一度高懸在華埠崇正會外牆，引來熱議與關注。
丘海倫的巨幅競選海報，一度高懸在華埠崇正會外牆，引來熱議與關注。

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