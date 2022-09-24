「客棧」HAKKA CUISINE 隆重揭幕 正式開業慶典

「客棧」餐館9月9日隆重開業，是華埠近年來最隆重的開張盛典之一。

紐約飲食界主打客家風味菜餚的全新概念餐廳 「客棧」，已於9月9日在紐約華埠 地威臣街11號舉行隆重開業慶典；客棧風味，家鄉情懷。開業慶典當天，紐約州 府、市府政要、僑團領袖、社區各界人士等，數百人蒞臨慶典，現場人山人海、熱鬧非凡、醒獅起舞、採青助興，眾多嘉賓一同攜手開幕剪綵並致賀。

客棧選址紐約華埠人流繁華的地帶，位處著名孔子大廈的孔子銅像對面——地威臣街11號。當天由客棧負責人李國威伉儷主持，並與社區各界領袖賢達攜手主持剪綵及醒獅點睛儀式，祝願客似雲來、生意興隆。李先生親領各位貴賓參觀客棧，在多位貴賓及社會賢達的見證下，希望客棧的開幕能為紐約提供一個認識客家飲食文化的選擇渠道，為推廣客家飲食文化盡一份力量，同時也希望「客棧」的隆重開業能為紐約華人餐飲業的復甦盡一份力，非常感謝各位紐約州府、市府政要、僑團領袖、社區各界人士的蒞臨指導。

「客棧」負責人李先生也表示，在紐約的客家人不少，自己也是客家人，所以希望大家可以在客棧找到家鄉的情懷，也為思念家鄉情懷的客家人士提供以美食解鄉愁的聚腳點之一。李先生希望通過客棧的客家美味，可以讓更多人士認識歷史悠久且獨特的客家飲食文化，同時也希望客棧的開幕以及優質的服務團隊，可以為群眾提供一個品嘗客家風味的選擇。

「洛陽讀書音」是客家人千年傳承不變的語言，跨黃河、過長江、萬里遷徙、天遠路長。客家人的故事跨越千年、歷久彌新，在一代代客家人的萬里遷徙中，孕育、紮根、綿延，映射了中華文化的璀璨多樣、生生不息。數次遷徙至今入粵贛閩等地，主要聚集地區有粵東的惠州、梅州、河源、深圳以及贛東南、閩南一帶，因時代發展，客家後裔已遍及世界各地。客家菜就如同客家語一樣古老濃厚又非常包容，食材和樣式豐富多彩的同時又保持了食材原本的鮮味。現今客家烹飪技藝中，溯本追源，有許多做法極其古老，在現代菜譜中獨具特色，是海內外客家人舌尖上的共同記憶，更是粵港澳大灣區及海內外人文與經濟的溝通橋梁。客家菜保留著中原傳統的生活習俗特色，因此客家菜傳承了中原飲食文化；客家人南遷後，新的食材和習慣具有融合各地精華的獨特風味，如鹽焗雞、釀豆腐、梅菜扣肉、釀苦瓜、三黃雞、全豬湯、盆菜、狀元三及第等招牌菜。客家菜與潮菜、粵菜並稱為廣東三大菜系。如今，紐約華埠新張的以經典客家菜式為主的餐廳「客棧」，現已正式開業投入服務，為各位人士提供一個品嘗客家風味、體驗家鄉情懷的好去處之一。

以心待客、以優質出品，提供優質的服務及環境是客棧的經營理念。裝修雅致的客棧是一家全新概念的客家風味的餐館，希望讓客人食得稱心、食得舒適。餐館內每個角落都用心佈置，不僅餐堂寬敞舒適，還以客家地區命名雅座及套房，讓客人在品嘗客家菜式的同時，更可以品味到濃濃的家鄉情懷。

客棧主打傳統客家風味，經典菜式包括客家燜鴨、客家鹽水雞、客家釀豆腐、養生老火燉湯等菜式，亦有龍蝦、大蟹等各類生猛海鮮。客棧價格實惠親民，為滿足不同客人要求，承接預訂私房宴席，希望「客棧」可以成為家族聚會、壽筵喜宴、商務派對等聚餐的好去處之一。敬請大家相互告知，歡迎多多光臨紐約華埠地威臣街11號，一飽口福、口齒留香，體驗客家風味飲食。