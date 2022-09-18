世界日報X洋河股份中秋文化節　眾人同慶 精彩紛呈

果凍花

世界日報 在中秋節前夕舉辦大型「中秋文化節」活動，帶給華人 社區連續七小時的精彩文藝表演、燈謎、抽獎、遊戲與數十個購物資訊攤位，還有免費月餅和洋河藍色系列雞尾酒品嚐，是一場後疫情時代精彩的文化慶典。活動現場有逾千位民眾參與，氣氛熱烈，參與者表示：「多謝世界日報辦了這麼好的活動。」世界日報借此機會感謝本次活動的所有贊助商和參展機構，同時也感謝所有到場參與活動的民眾。

本次「中秋文化節」由世界日報主辦，洋河股份和全美總經銷美國大文行酒業有限公司冠名贊助，聯合健保 公司、美國中國信託銀行及華人策劃協會(CPC)共同贊助。

由世界日報社長張宗智、市議員黃敏儀/李琳達、皇后區副區長永恩(Ebony Young)、皇后區區公所亞裔事務負責人袁敏益、州長辦公室亞太裔事務主任范小江、代表洋河股份的美國大文行有限公司總裁張瑞群、聯合健保公司代表、美國中國信託銀行代表William Wong、華人策劃協會代表Judy-An Yune、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、華策會皇后區社區服務主管吳明曉、福壽老人中心主任鄭石、慈濟基金會紐約分會執行長蘇煜升等，一起剪綵開幕。

現場工藝區包括中國結、果凍花、紅包燈籠、捏氣球、書法、剪紙、糖畫、台灣原住民頭飾等；表演團隊包括Halo Dance Crew街舞表演、茹寶舞蹈藝術學校旗袍秀/拉丁舞、Honey Art Center小朋友拉丁舞、早知道學習中心、華美藝術團國樂演奏、紐約少林寺功夫中心少林功夫、紐約中國芭蕾京劇團舞曲演出、崔欣妍魔術表演個人魔術秀、Froever Dancing群舞表演、Yut Violinist電子小提琴、Chieh & Yoyo, Islanders寶島慢播等。

現場攤位商戶有滋補城海味中藥行、DERUCCI BEDDING、美國裕威參行、Coway、優瑪瑪益生菌奶粉、優富商業聯盟、北京同仁堂、恆康藥業、淘大、碧波庭內在負壓養生儀、華人療養院、富康醫療、美國中信銀行、聯合健保、優越健保/VillageCareMAX、毅志集團、法拉盛心血管中心、CPC華策會、亞美醫師協會、ABI家庭護理公司、康樂健保/RiverSpring Health Plans、MassMutual萬通互惠理財、飛躍教育、洋河股份、紐約人壽-Juliet Leu等。

本次中秋文化節，許多商家、品牌贊助了豐富的獎品，特別鳴謝象印贊助了電飯煲，國盛行贊助了十份包含美國花旗參的禮包，以及如意珠寶(Lina Mei Jewelry)老闆梅麗娜老師慷慨捐贈十個價值$88的平安玉扣供現場抽獎，推動了現場的氣氛。