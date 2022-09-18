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世界日報X洋河股份中秋文化節　眾人同慶 精彩紛呈

紐約訊
果凍花
果凍花

世界日報在中秋節前夕舉辦大型「中秋文化節」活動，帶給華人社區連續七小時的精彩文藝表演、燈謎、抽獎、遊戲與數十個購物資訊攤位，還有免費月餅和洋河藍色系列雞尾酒品嚐，是一場後疫情時代精彩的文化慶典。活動現場有逾千位民眾參與，氣氛熱烈，參與者表示：「多謝世界日報辦了這麼好的活動。」世界日報借此機會感謝本次活動的所有贊助商和參展機構，同時也感謝所有到場參與活動的民眾。

 

本次「中秋文化節」由世界日報主辦，洋河股份和全美總經銷美國大文行酒業有限公司冠名贊助，聯合健保公司、美國中國信託銀行及華人策劃協會(CPC)共同贊助。

 

由世界日報社長張宗智、市議員黃敏儀/李琳達、皇后區副區長永恩(Ebony Young)、皇后區區公所亞裔事務負責人袁敏益、州長辦公室亞太裔事務主任范小江、代表洋河股份的美國大文行有限公司總裁張瑞群、聯合健保公司代表、美國中國信託銀行代表William Wong、華人策劃協會代表Judy-An Yune、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、華策會皇后區社區服務主管吳明曉、福壽老人中心主任鄭石、慈濟基金會紐約分會執行長蘇煜升等，一起剪綵開幕。

 

現場工藝區包括中國結、果凍花、紅包燈籠、捏氣球、書法、剪紙、糖畫、台灣原住民頭飾等；表演團隊包括Halo Dance Crew街舞表演、茹寶舞蹈藝術學校旗袍秀/拉丁舞、Honey Art Center小朋友拉丁舞、早知道學習中心、華美藝術團國樂演奏、紐約少林寺功夫中心少林功夫、紐約中國芭蕾京劇團舞曲演出、崔欣妍魔術表演個人魔術秀、Froever Dancing群舞表演、Yut Violinist電子小提琴、Chieh & Yoyo, Islanders寶島慢播等。

現場攤位商戶有滋補城海味中藥行、DERUCCI BEDDING、美國裕威參行、Coway、優瑪瑪益生菌奶粉、優富商業聯盟、北京同仁堂、恆康藥業、淘大、碧波庭內在負壓養生儀、華人療養院、富康醫療、美國中信銀行、聯合健保、優越健保/VillageCareMAX、毅志集團、法拉盛心血管中心、CPC華策會、亞美醫師協會、ABI家庭護理公司、康樂健保/RiverSpring Health Plans、MassMutual萬通互惠理財、飛躍教育、洋河股份、紐約人壽-Juliet Leu等。

本次中秋文化節，許多商家、品牌贊助了豐富的獎品，特別鳴謝象印贊助了電飯煲，國盛行贊助了十份包含美國花旗參的禮包，以及如意珠寶(Lina Mei Jewelry)老闆梅麗娜老師慷慨捐贈十個價值$88的平安玉扣供現場抽獎，推動了現場的氣氛。

下面向大家分享本次活動的精彩畫面，期待與大家在明年一月份的「春節文化節」上再見！

免費月餅品嘗
免費月餅品嘗
洋河雞尾酒慶祝
洋河雞尾酒慶祝
王早早擔任主持人，帶領早知道學習中心學員參加活動。
王早早擔任主持人，帶領早知道學習中心學員參加活動。
Chieh & Yoyo, Islanders寶島慢播
Chieh & Yoyo, Islanders寶島慢播
原住民頭飾
原住民頭飾
世界日報社長張宗智致開幕詞
世界日報社長張宗智致開幕詞
滋補城海味中藥行
滋補城海味中藥行
恆康藥業
恆康藥業
現場抽中大獎：大同複合料理無水鍋
現場抽中大獎：大同複合料理無水鍋
Yut Violinist電子小提琴
Yut Violinist電子小提琴
紐約人壽Juliet Leu
紐約人壽Juliet Leu
亞美醫師協會
亞美醫師協會
糖畫
糖畫
紐約少林寺功夫中心少林功夫
紐約少林寺功夫中心少林功夫
ABI家庭護理公司
ABI家庭護理公司
淘大AMOY
淘大AMOY
Honey Art Center小朋友拉丁舞
Honey Art Center小朋友拉丁舞
優瑪瑪益生菌奶粉
優瑪瑪益生菌奶粉
富康醫療
富康醫療
中國信託銀行
中國信託銀行
優越健保
優越健保
剪紙
剪紙
華美藝術團國樂演奏
華美藝術團國樂演奏
有獎猜燈謎最具人氣
有獎猜燈謎最具人氣
長島華人療養院
長島華人療養院
康樂健保
康樂健保
飛躍教育
飛躍教育
中秋文化節活動剪綵
中秋文化節活動剪綵
角聲
角聲
雞尾酒會現場
雞尾酒會現場
碧波庭內在負壓養生儀現場體驗
碧波庭內在負壓養生儀現場體驗
優富商業聯盟的攤位包括麒麟電視和道聖康膜
優富商業聯盟的攤位包括麒麟電視和道聖康膜
毅志集團
毅志集團
Froever Dancing
Froever Dancing
美國裕威參行負責人劉小姐
美國裕威參行負責人劉小姐
現場抽中大獎：日本象印電飯煲
現場抽中大獎：日本象印電飯煲
崔欣妍魔術表演個人魔術秀
崔欣妍魔術表演個人魔術秀
在法拉盛和布碌崙均有門市的國藥名店「北京同仁堂」
在法拉盛和布碌崙均有門市的國藥名店「北京同仁堂」
聯合健保
聯合健保
Mass Mutual萬通理財
Mass Mutual萬通理財
洋河股份是本次中秋文化節的冠名贊助
洋河股份是本次中秋文化節的冠名贊助
書法
書法
法拉盛血管中心
法拉盛血管中心
Halo Dance Crew街舞表演
Halo Dance Crew街舞表演
紐約中國芭蕾京劇團
紐約中國芭蕾京劇團
現場開起了中秋舞會
現場開起了中秋舞會
紅包燈籠
紅包燈籠
洋河藍色系列雞尾酒會免費品嚐
洋河藍色系列雞尾酒會免費品嚐
現場抽中大獎：康巴赫複合不銹鋼炒鍋
現場抽中大獎：康巴赫複合不銹鋼炒鍋
CPC華策會
CPC華策會
中國結
中國結
州長代表范小江(中)向世界日報頒發感謝狀
州長代表范小江(中)向世界日報頒發感謝狀
冠名贊助洋河藍色經典系列
冠名贊助洋河藍色經典系列
排隊品嘗雞尾酒和月餅
排隊品嘗雞尾酒和月餅
Coway
Coway
捏氣球
捏氣球
果凍花
果凍花
茹寶舞蹈藝術學校旗袍秀
茹寶舞蹈藝術學校旗袍秀
慕思私人定制 DE RUCCI BEDDING
慕思私人定制 DE RUCCI BEDDING
慶中秋
慶中秋
紅包燈籠
紅包燈籠
猜燈謎
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