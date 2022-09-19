美國福壽陵園最後一期

陵園正大門

美國福壽陵園位於新澤西州 Alpine陵園內，離紐約唐人街僅40分鐘、布魯克林30分鐘、史丹頓島15分鐘，交通非常方便。Alpine陵園隸屬於CMS mid-Atlantic.Inc，始建於1868年，歷史悠久。CMS在紐約州擁有600英畝的墳場，是紐約地區最大的一個殯葬服務機構。近幾十年來，成百上千的中國先輩長眠於此。Alpine提供專業的服務配套，獲得廣大華人 用戶的廣泛讚譽，口碑最佳。該機構設有多個中國園區，而「福壽陵園」就是其中一個。

福壽陵園位於Alpine進出口大門的左側，遠看形如琴台、龍騰虎伏，因此故有「琴台妙韻頌升平，陵園吉氣報佳音」之意。此外，該陵園具有風水拱托，從照片中科院看出：後有拱、前有照、世世代代享逍遙，這般上乘格局正是最好的風水寫照。福壽陵園坐北朝南、遠水近岸、風隨水、水隨龍、地勢綿延、松柏環繞、永無積水；陵園中配備中國風牌坊，如貴人擁抱，故此寶地得天獨厚，是老人百年後理想的長居永安之所。福壽陵園莊嚴肅穆，充分尊重中國的殯葬習俗，允許燒紙放鞭炮；該陵園還設有停車場，為廣大僑胞提供便利。

華人的傳統是「入土為安」，即使無法落葉歸根，也可在異鄉有一處長眠福地以保佑子孫。有人認為自己身體好，不會這麼快離開，但突發狀況難以預測，屆時還會給家人帶來沉重的經濟和心理負擔。如果先購置心儀福地，不僅可以依照自己的心意及預算安排後事，又可以避免子女及晚輩的擔憂。選擇一個好的墓園，讓家族的永久記憶、先人的故事，在亞裔 墓園傳統文化特色的福壽陵園中留存。