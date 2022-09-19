北美現代汽車加強對兒童醫療保健的承諾宣布向橙縣兒童醫院捐贈四十萬美元

從左到右，分別為CHOC首席開發官兼基金會總裁Doug Corbin、CHOC患者Ella Boyle、CHOC首席心理健康官Heather Huszti醫師、北美現代汽車企業社會責任總監Brandon Ramirez、北美現代汽車首席通訊官Dana White。

北美現代汽車 的企業慈善機構「現代希望」，宣布向橙縣 兒童醫院(Children's Health Orange County，簡稱CHOH)捐贈四十萬美元，以支持其著名的兒童醫療和各種心理健康 服務。現代汽車在加州Costa Mesa的South Coast Plaza購物中心舉辦的兒童節®(Festival of Children®)開幕晚宴贈予了捐款支票。

北美現代汽車首席執行官Randy Parker表示：「我們成立『現代希望』的目標，是支持兒童的健康與安全，並促進社區群體的積極成長。現代汽車很自豪能夠持續支持橙縣兒童醫院，因為他們與我們共同承擔了支持我們社區群體身心健康的使命。」

在這四十萬的捐款中，十五萬美元將用於支持CHOC為社區群體提供的護理、服務、教育以及研究。這份捐款有助於確保每位需要的兒童都能獲得完善的醫療護理，無論他們的家庭是否有能力支付。

CHOC首席開發官兼基金會總裁Doug Corbin表示：「身為合作夥伴，現代對於CHOC為所在地區的兒童患者提供世界一流服務來說，是至關重要的。北美現代汽車深度瞭解並堅定地致力於使CHOC成為兒童醫療保健和研究的領導機構，他們的支持為眾多家庭帶來了希望；現代汽車確確實實是兒童的捍衛者。」

剩餘的二十五萬美元將用於CHOC的兩項兒童心理健康服務，以加強其對身心健康計畫的承諾。首先是CHOC急診科的心理健康支持，由心理學家和資源專家負責處理心理健康案例。這筆捐款將提供更多資源，來支持在急診室花費大量時間接受醫療評估以及等待出院後計畫或適當住院計畫的兒童與青少年。第二則是為Thompson自閉症中心提供兒童心理健康的支持。Thompson中心是一個多學科診所，為受自閉症障礙影響的兒童與家庭提供診斷評估、行為諮詢、治療和醫療管理。這筆捐款將有助於在Thompson中心提供全方位的心理健康和診斷服務，特別是由接受過自閉症和其他神經發育問題培訓和經驗的心理學家所提供的服務。