返校清單中應包含COVID疫苗接種We Can Do This預防新冠宣傳教育活動

接種COVID疫苗，讓孩子開心返校。

新的學年到來，除了購買鉛筆和筆記本並準備好校服之外，接種COVID-19疫苗 也是學生返校上課的必要一步。所有6個月及以上的孩童均可接種COVID疫苗，而5歲及以上已接種基礎劑疫苗的人群亦可以接種加強針，以延長疫苗的保護效果。

截至8月25日，CDC數據顯示，5至11歲孩童的完全接種率約為30%，其中僅有4%的孩童接種了第一劑加強針。為提高全國疫苗及加強針接種率，We Can Do This預防COVID-19宣傳教育 活動繼續與社區組織展開合作。

亞太裔社區健保組織聯盟(AAPCHO)執行董事Jeffrey Caballero（公共衛生碩士）表示：「接種COVID-19疫苗及加強針，是保護孩童校內外健康與安全的一個重要步驟，同時也為其他親人提供安全保障，特別是多代共居的在美亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民(AANHPI)家庭。」

AAPCHO透過社區衛生工作者(CHW)勞動力協作計劃，向成員及合作夥伴提供教育培訓。CHW是一項由聯邦認證合格的醫療中心(FQHC)和社區組織共同領導的計劃，旨在擴大COVID-19疫苗接種範圍並推動服務於AANHPI弱勢群體的教育計劃，所提供服務包括健康教育、口譯及轉介。「對於因返校而希望孩童接種疫苗及加強針的家庭而言，如果他們面臨語言障礙或者無法獲取相關資源及資訊，我們必須竭盡所能地在社區為他們提供服務。」

家長們應該清楚，讓孩童接種疫苗將可以：

• 保護孩童本人：接種疫苗有助於預防重大疾病，並讓孩童參與全學年的面對面學習；COVID疫苗的研發以安全為重心，如果發生副作用，一般是較輕的。

• 保護全家，尤其是家庭中的弱勢成員；接種疫苗不僅可保護孩童、親屬及家庭中的其他照護人員，也可保護與孩童接觸的其他朋友及親人。

• 幫助避免中斷面對面學習：無症狀、已接種疫苗的密切接觸者，在接觸COVID感染者後可能不需要居家隔離；接種疫苗有助於確保全體師生的在校安全。

• 有助於避免取消課外活動、體育運動及其他活動；如果所有參與人員均已接種最新COVID疫苗，則諸如體育運動、樂隊和合唱團之類的活動會更安全，並且更可能繼續進行而不出現中斷。

• 讓孩子們繼續做他們喜歡的事情：接種疫苗可以讓孩子們不喪失童年的樂趣，譬如留宿聚會、生日派對、體育賽事等。

一旦返校上課，孩子們接觸到COVID的機會就大幅增加，家長們可考慮讓孩子佩戴舒適且貼合的口罩作為附加保護措施。若孩子出現COVID症狀或接觸過檢測 結果呈陽性的人士，家長同樣也應該讓孩子居家隔離並接受檢測。無論其移民身份或醫保狀態為何，所有6個月及以上的美國居民均可免費接種疫苗。如需更多資訊及尋找疫苗，請瀏覽：www.vaccines.gov。