華盛茗苑現已公展銷售設計簡約、裝修豪華、投資自住的首選

華盛茗苑是全新的現代化科技公寓，交通便捷、居住環境佳，是自住投資的首選。

「華盛茗苑」大廈由榕欣地產開發、榕欣建築合作興建，是有九層樓高共計91個單位的全新現代化建築工藝。「華盛茗苑」座落於交通便利、地區繁榮的皇后大道，精心設計的每一戶室內空間都戶型方正、布局精巧，在空間利用上深具巧思；明亮的落地窗讓住戶充分享受了自然光，更讓室內因採光佳而擁有了更寬闊的視野。「華盛茗苑」共有91個單位康斗，是獨立永久產權公寓，包含了空中花園、綠植園藝、健身 房等。該公寓樓有專業管理公司、落地玻璃幕牆、GCS智慧鎖系統，管理費包冷熱水、煤氣，付款方式靈活。住宅單位：1臥室（45萬5起）現正熱銷中，請預約看房，把握投資 自住的最佳機會。

「華盛茗苑」大廈公寓落地玻璃幕牆光猛几淨，配備時尚極簡風設計的淺灰木地板；房內的開放式廚房備有高級現代化廚具及方太抽油煙機，大理石紋壁配置於廚房和浴室，每個轉角皆以精緻的細銀框收邊，對細節方面的用心盡顯住戶的品味及尊貴。二樓以上住戶皆備有不同大小的陽台，使用上更能擁有自我隱秘、不受干擾的小空間。共有的空中花園，是不出門即可享有大自然的好地方；季節花卉、綠植園藝映入眼簾，無論是做晨運或戶外伸展，都能盡享私密及安全的居家式森林浴。大樓專設的健身房可讓忙碌的住戶就近鍛練健身，不必拘泥於外出健身的時間限制和舟車往返的困擾，是榕欣建築公司堅持為大樓注入的貼心元素。所有公共設施皆由專業管理公司系統打理，戶戶有洗衣烘乾機及GCS智能門鎖，住戶另有購買車位選擇，性價比高。

近年來，皇后區 樓宇價格居高不下，「華盛茗苑」兼備了鬧中取靜的居住特色，門前巴士站、皇后中心商場(Queens Center Mall)走路可達，無論是自住、出租或是為年長家人安置一個方便生活和就醫的居住地，都是不二的選擇。該大廈現已公開展售，歡迎預約洽詢。

順成房地產代理LYNN郭小姐，電話：917-618-8615，地址：7065 Queens Blvd Woodside, NY 11377。