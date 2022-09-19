我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

華盛茗苑現已公展銷售設計簡約、裝修豪華、投資自住的首選

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
華盛茗苑是全新的現代化科技公寓，交通便捷、居住環境佳，是自住投資的首選。
華盛茗苑是全新的現代化科技公寓，交通便捷、居住環境佳，是自住投資的首選。

「華盛茗苑」大廈由榕欣地產開發、榕欣建築合作興建，是有九層樓高共計91個單位的全新現代化建築工藝。「華盛茗苑」座落於交通便利、地區繁榮的皇后大道，精心設計的每一戶室內空間都戶型方正、布局精巧，在空間利用上深具巧思；明亮的落地窗讓住戶充分享受了自然光，更讓室內因採光佳而擁有了更寬闊的視野。「華盛茗苑」共有91個單位康斗，是獨立永久產權公寓，包含了空中花園、綠植園藝、健身房等。該公寓樓有專業管理公司、落地玻璃幕牆、GCS智慧鎖系統，管理費包冷熱水、煤氣，付款方式靈活。住宅單位：1臥室（45萬5起）現正熱銷中，請預約看房，把握投資自住的最佳機會。

「華盛茗苑」大廈公寓落地玻璃幕牆光猛几淨，配備時尚極簡風設計的淺灰木地板；房內的開放式廚房備有高級現代化廚具及方太抽油煙機，大理石紋壁配置於廚房和浴室，每個轉角皆以精緻的細銀框收邊，對細節方面的用心盡顯住戶的品味及尊貴。二樓以上住戶皆備有不同大小的陽台，使用上更能擁有自我隱秘、不受干擾的小空間。共有的空中花園，是不出門即可享有大自然的好地方；季節花卉、綠植園藝映入眼簾，無論是做晨運或戶外伸展，都能盡享私密及安全的居家式森林浴。大樓專設的健身房可讓忙碌的住戶就近鍛練健身，不必拘泥於外出健身的時間限制和舟車往返的困擾，是榕欣建築公司堅持為大樓注入的貼心元素。所有公共設施皆由專業管理公司系統打理，戶戶有洗衣烘乾機及GCS智能門鎖，住戶另有購買車位選擇，性價比高。

近年來，皇后區樓宇價格居高不下，「華盛茗苑」兼備了鬧中取靜的居住特色，門前巴士站、皇后中心商場(Queens Center Mall)走路可達，無論是自住、出租或是為年長家人安置一個方便生活和就醫的居住地，都是不二的選擇。該大廈現已公開展售，歡迎預約洽詢。

順成房地產代理LYNN郭小姐，電話：917-618-8615，地址：7065 Queens Blvd Woodside, NY 11377。

健身 投資 皇后區

上一則

人手短缺 警消出勤速度變慢 紐約市主要犯罪率增

下一則

賓臣墟康復中心「英雄夜」 表揚醫護

延伸閱讀

9月21日華埠健康日 9/11賠償諮詢

9月21日華埠健康日 9/11賠償諮詢
馬思純PO健身視頻 破生子傳聞

馬思純PO健身視頻 破生子傳聞
大廈汙水毒量高 港疫情難稱緩和 李家超再籲市民打疫苗

大廈汙水毒量高 港疫情難稱緩和 李家超再籲市民打疫苗
第6屆世界健身氣功日 華埠舉行

第6屆世界健身氣功日 華埠舉行
華商經貿聯合會 9月10日辦國慶園藝夢

華商經貿聯合會 9月10日辦國慶園藝夢

熱門新聞

22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

2022-09-16 12:40
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
林亨利與郭海倫等華人房東代表，日前在皇后區民事法庭前示威抗議。(臧東慧提供)

房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

2022-09-16 07:35
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

2022-09-14 22:33
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06
網路詐騙手段推陳出新。(FTC)

網路交友遇詐財 華男痛失210萬

2022-09-15 02:29

超人氣

更多 >
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出
女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人

女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗
拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資