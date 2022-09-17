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華埠「客棧」餐館　9月9日隆重開業慶典

工商記者高傑文／紐約訊
「客棧」餐館9月9日隆重開業，是華埠近年來最隆重的開張盛典之一。
「客棧」餐館9月9日隆重開業，是華埠近年來最隆重的開張盛典之一。

主打客家風味菜餚的全新概念餐廳 「客棧」，於9月9日上午11時在紐約華埠隆重舉行開業慶典；客棧風味，家鄉情懷。開業慶典當天，紐約州府、市府政要、僑團領袖、社區各界人士等，數百人蒞臨慶典，現場人山人海、熱鬧非凡、醒獅起舞、採青助興，眾多嘉賓一同攜手開幕剪綵並致賀。

客棧選址於紐約華埠人流繁華的地帶，位處著名孔子大廈的孔子銅像對面——地威臣街11號。開幕現場由客棧負責人李先生及社區各界領袖賢達攜手主持剪綵及醒獅點睛儀式，祝願客似雲來、生意興隆。在多位貴賓及社會賢達的見證下，客棧負責人表示，希望此次客棧的開幕能為紐約提供一個認識客家飲食文化的選擇場地，為推廣客家飲食文化盡一份力量，同時也希望「客棧」的隆重開業能為紐約華人餐飲業的復甦盡一份力，非常感謝各位紐約州府、市府政要、僑團領袖、社區各界人士的蒞臨指導。

客棧負責人李先生指出，在紐約的客家人不少，自己也是客家人，所以希望大家可以在客棧找到家鄉的情懷，也為思念家鄉情懷的客家人士提供以美食解鄉愁的聚腳點之一。李先生希望通過客棧的客家美味，可以讓更多人士認識歷史悠久且獨特的客家飲食文化，同時也希望客棧的開幕以及優質的服務團隊，可以為群眾提供一個品嘗客家風味的選擇。

「洛陽讀書音」是客家人千年傳承不變的語言，跨黃河、過長江、萬里遷徙、天遠路長。客家人的故事跨越千年、歷久彌新，在一代代客家人的萬里遷徙中，孕育、紮根、綿延，映射了中華文化的璀璨多樣、生生不息。數次遷徙至今入粵贛閩等地，主要聚集地區有粵東的惠州、梅州、河源、深圳以及贛東南、閩南一帶，因時代發展，客家後裔已遍及世界各地。客家菜就如同客家語一樣古老濃厚又非常包容，食材和樣式豐富多彩的同時又保持了食材原本的鮮味。現今客家烹飪技藝中，溯本追源，有許多做法極其古老，在現代菜譜中獨具特色，是海內外客家人舌尖上的共同記憶，更是粵港澳大灣區及海內外人文與經濟的溝通橋梁。客家菜保留著中原傳統的生活習俗特色，因此客家菜傳承了中原飲食文化；客家人南遷後，新的食材和習慣具有融合各地精華的獨特風味，如鹽焗雞、釀豆腐、梅菜扣肉、釀苦瓜、三黃雞、全豬湯、盆菜、狀元三及第等招牌菜。客家菜與潮菜、粵菜並稱為廣東三大菜系。

「客棧」經理何小姐表示，客棧主打傳統客家風味，經典菜式包括客家燜鴨、客家鹽水雞、客家釀豆腐、養生老火燉湯等菜式，亦有龍蝦、大蟹等各類生猛海鮮。客棧價格實惠親民，為滿足不同客人要求，承接預訂私房宴席，希望「客棧」可以成為家族聚會、壽筵喜宴、商務派對等聚餐的好去處之一。敬請大家相互告知，歡迎多多光臨、一飽口福、口齒留香，體驗客家風味飲食。

客棧餐廳地址：11 Division Street, New York, NY 10002，預訂熱線：212-941-6888，網址：hakkacuisine.nyc，微信號: hakkanyc，電郵：[email protected]

「客棧」餐館9月9日隆重開業，是華埠近年來最隆重的開張盛典之一。
「客棧」餐館9月9日隆重開業，是華埠近年來最隆重的開張盛典之一。

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