我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

威州新鮮花旗參 秋天最佳補品　順安堂回饋新老客戶 半磅僅$25

工商記者鍾淑美／紐約訊
新鮮花旗參未經加工脫水處理，因此保持了新鮮原汁液漿的豐富營養成分，有提氣、調節血液循環的作用。
新鮮花旗參未經加工脫水處理，因此保持了新鮮原汁液漿的豐富營養成分，有提氣、調節血液循環的作用。

80年老字號的法拉盛順安堂回饋新老客戶，現採新鮮花旗參特價半磅$25。美國威斯康辛州每年9月收成新鮮花旗參，數量有限、先到先得。

順安堂中藥號表示，春秋兩季是補身體的大好時機，威州每年會收成兩季新鮮花旗參，分別為4月底的春參以及9月的秋參。夏季易上火嗜睡、口乾舌燥、食慾差，剛好吃點新鮮春參「防火」，可以瀉火除煩、養胃生津；秋參則為冬日的養身進補提供了良好的供給。

新鮮花旗參未經加工脫水處理，因此保持了新鮮原汁液漿的豐富營養成分，有提氣、調節血液循環、增加食慾的作用，是滋補氣血的藥膳佳餚補品。用新鮮參燉雞湯、魚湯，既溫暖又健康，還可將新鮮參與米飯、粥等同煮，讓參的香氣與甘甜融入飯香中，食用起來口感更佳。新鮮花旗參的營養成分，比一般市面的乾參多出14%，食用後可以讓人鎮靜，對於壓力大的現代人有安定效果，能夠幫助穩定中樞神經、保持好精神；簡單地說，就是「進補、去火、不燥熱」。

順安堂由林老闆夫婦親自主理。中醫師出身的林老闆，30多年來對藥材把關嚴格，得到僑胞的信賴，所有花旗參皆出自其自營的威斯康辛州花旗參農場。林老闆以最佳品質、優惠價錢供應花旗參給顧客，此外還專門經營其他各地健康食品、中西藥材以及台灣順天堂濃縮科學中藥。順安堂地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355(喜來登酒店對面)，電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。

威斯康辛州 法拉盛

上一則

第65選區共和黨眾議員候選人丘海倫牧師　以「唯一華人身份」參選

下一則

華埠「客棧」餐館　9月9日隆重開業慶典

延伸閱讀

法拉盛農夫市場 上演木偶劇

法拉盛農夫市場 上演木偶劇
威州密爾瓦基警匪追逐槍戰 一通緝犯被擊斃 無員警受傷

威州密爾瓦基警匪追逐槍戰 一通緝犯被擊斃 無員警受傷
太子牌花旗參　健康養生首選伴手禮

太子牌花旗參　健康養生首選伴手禮
前11區區長唐信服刑 關押威州監獄

前11區區長唐信服刑 關押威州監獄
世界OnAir／我棄醫從農 在威斯康辛州種人參13年

世界OnAir／我棄醫從農 在威斯康辛州種人參13年

熱門新聞

22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

2022-09-16 12:40
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
假意示好陪玩，男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客。 (市警提供)

假意示好陪玩 男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客

2022-09-09 16:12
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

2022-09-14 22:33
林亨利與郭海倫等華人房東代表，日前在皇后區民事法庭前示威抗議。(臧東慧提供)

房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

2022-09-16 07:35
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬