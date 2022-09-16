我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

Genesis 與現代汽車榮獲 2022 J.D. Power美國科技體驗指數研究殊榮

工商記者鍾淑美／紐約訊

現代汽車集團榮幸宣布，旗下的Genesis和現代汽車品牌，因其產品系列的高水平先進科技，在2022年J.D. Power美國科技體驗指數研究(TXI StudySM)中名列前茅。

Genesis連續第二年在高級汽車品牌中榮獲第一，以643分的科技指數獲得了絕對的勝利，比第二名的品牌高出了五十多分。

北美Genesis汽車首席運營官Claudia Marquez表示：「Genesis很高興能通過屢獲殊榮的產品，為我們的顧客提供最嶄新的科技。我們很高興這項研究的結果，認可了我們在改善顧客駕駛體驗的各種先進科技方面的努力。」

同時，現代汽車則是連續第三年在大眾市場品牌中榮獲第一。

北美現代汽車產品策畫總監Ricky Lao表示：「提供先進的科技解決方案來滿足顧客的需求，是我們產品開發和經銷商培訓策略的核心。最重要的關鍵是，讓這些創新功能得以方便使用，並將其推廣給廣泛的客戶群。我們的經銷商也能指導顧客如何使用這些創新功能，以確保消費者獲得最佳的駕駛體驗。」

根據84,165位車主在擁有2022年新款車型九十天後接受調查的反饋，J.D. Power的TXI研究分析了35種汽車科技，整體上分為四大種類：便利性、新興自動化、能源與可持續性、信息娛樂與連結性；這個研究以一千分制來衡量每個汽車品牌將科技推向市場的效率。

「市場深度」以及「卓越執行力」在最終評分中的權重相同，評估了先進科技在製造商範圍內的滲透率以及消費者對科技實施品質的評估。這項研究的結果表明，現代汽車集團的北美Genesis汽車和北美現代汽車品牌不僅致力於科技創新，還致力於科技的可靠性和客戶滿意度。

北美Genesis是一個全球汽車品牌，提供最高標準的性能、設計、安全與創新，同時展望更可持續的未來。Genesis所設計的客戶體驗超越了產品，在其獨特的動感優雅設計特性中體驗了大膽、前瞻性以及鮮明的韓國特色。憑藉越來越多的獲獎車型，包含G70、G80、G90轎車以及GV60、GV70、GV80休旅車，Genesis旨在從電氣化的G80和GV60電動車款開始，引領電氣化的世代。Genesis承諾在2030年成為全電動車品牌，並且在2035年實現碳中和。請至：www.GenesisNewsUSA.com，查詢更多相關信息。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案，為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車以及電動車陣容。2021年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬輛車。請至www.HyundaiNews.com以及臉書北美現代汽車華人粉絲俱樂部，查詢更多相關信息。

汽車 電動車 休旅

上一則

紐約州長競選 李修頓批霍楚放任犯罪 所播畫面卻在加州

下一則

張清內科全科家庭醫生診所新張

延伸閱讀

美國頁岩油氣難助歐洲過冬 國際油價料將再破百美元

美國頁岩油氣難助歐洲過冬 國際油價料將再破百美元
美國通膨竄升 為何蘋果iPhone 14能不漲價？

美國通膨竄升 為何蘋果iPhone 14能不漲價？
老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學
美國債逼近31兆 平均每人背債9.2萬元 遠高於主要盟友

美國債逼近31兆 平均每人背債9.2萬元 遠高於主要盟友
新冠疫情、暴力犯罪 讓陸客遊美卻步

新冠疫情、暴力犯罪 讓陸客遊美卻步

熱門新聞

華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
假意示好陪玩，男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客。 (市警提供)

假意示好陪玩 男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客

2022-09-09 16:12
來自委內瑞拉的無證移民9月2日從德州艾爾帕索乘搭巴士，前來紐約尋求政治庇護。(路透)

紐約無證客優先許可工作？合法排期移民喊不公

2022-09-11 07:30
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

2022-09-14 22:33
紐約州州長霍楚。(路透社)

紐約小兒麻痺病毒蔓延 州長宣布進入緊急狀態

2022-09-10 07:07

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉
UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口