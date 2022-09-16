Genesis 與現代汽車榮獲 2022 J.D. Power美國科技體驗指數研究殊榮

現代汽車 集團榮幸宣布，旗下的Genesis和現代汽車品牌，因其產品系列的高水平先進科技，在2022年J.D. Power美國科技體驗指數研究(TXI StudySM)中名列前茅。

Genesis連續第二年在高級汽車品牌中榮獲第一，以643分的科技指數獲得了絕對的勝利，比第二名的品牌高出了五十多分。

北美Genesis汽車首席運營官Claudia Marquez表示：「Genesis很高興能通過屢獲殊榮的產品，為我們的顧客提供最嶄新的科技。我們很高興這項研究的結果，認可了我們在改善顧客駕駛體驗的各種先進科技方面的努力。」

同時，現代汽車則是連續第三年在大眾市場品牌中榮獲第一。

北美現代汽車產品策畫總監Ricky Lao表示：「提供先進的科技解決方案來滿足顧客的需求，是我們產品開發和經銷商培訓策略的核心。最重要的關鍵是，讓這些創新功能得以方便使用，並將其推廣給廣泛的客戶群。我們的經銷商也能指導顧客如何使用這些創新功能，以確保消費者獲得最佳的駕駛體驗。」

根據84,165位車主在擁有2022年新款車型九十天後接受調查的反饋，J.D. Power的TXI研究分析了35種汽車科技，整體上分為四大種類：便利性、新興自動化、能源與可持續性、信息娛樂與連結性；這個研究以一千分制來衡量每個汽車品牌將科技推向市場的效率。

「市場深度」以及「卓越執行力」在最終評分中的權重相同，評估了先進科技在製造商範圍內的滲透率以及消費者對科技實施品質的評估。這項研究的結果表明，現代汽車集團的北美Genesis汽車和北美現代汽車品牌不僅致力於科技創新，還致力於科技的可靠性和客戶滿意度。

北美Genesis是一個全球汽車品牌，提供最高標準的性能、設計、安全與創新，同時展望更可持續的未來。Genesis所設計的客戶體驗超越了產品，在其獨特的動感優雅設計特性中體驗了大膽、前瞻性以及鮮明的韓國特色。憑藉越來越多的獲獎車型，包含G70、G80、G90轎車以及GV60、GV70、GV80休旅 車，Genesis旨在從電氣化的G80和GV60電動車 款開始，引領電氣化的世代。Genesis承諾在2030年成為全電動車品牌，並且在2035年實現碳中和。請至：www.GenesisNewsUSA.com，查詢更多相關信息。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案，為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車以及電動車陣容。2021年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬輛車。請至www.HyundaiNews.com以及臉書北美現代汽車華人粉絲俱樂部，查詢更多相關信息。