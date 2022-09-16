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張清內科全科家庭醫生診所新張

工商記者張莎莎／紐約訊
張清醫學博士內科全科家庭醫生(Qing Zhang，M.D., Ph. D., Internal Medicine/PCP)。
張清醫學博士內科全科家庭醫生(Qing Zhang，M.D., Ph. D., Internal Medicine/PCP)。

有豐富臨床經驗的張清醫師為服務華人社區，在法拉盛39大道安康寧藥房上5樓開設診所，為患者提供內科全科家庭醫生服務，日前隆重開張。

張清醫師是醫學雙博士，以第一名的總成績畢業於由耶魯大學和美國雅禮協會(Yale-China)在湖南長沙創辦的中國最早的醫學院——湖南湘雅醫學院，之後在美國埃默里大學(Emory University)完成博士課題，於紐約阿爾伯特愛因斯坦醫學院蒙特菲奧附屬醫院(Albert Einstein College of Medicine Montefiore Affiliated Hospital)完成內科住院醫師培訓，獲美國內科特考文憑(American Board of Internal Medicine)，任紐約諾斯威爾健康系統費爾浦斯醫院(Northwell Health Phelps Hospital)主治醫師，主要管理ICU、Telemetry及病房病人。張清醫師目前在Queens多家康復中心和療養院擔任主治醫師，累積了豐富的急重症和慢性疾病診療及康復的臨床經驗。

張清醫師出生於醫學世家，從祖輩到父輩都是著名的中醫專家。她在中外醫學科學期刊上發表過多篇學術論文，主編及參編專業、科普書籍二十餘部，獲得國家自然科學基金、大學基金以及美國National Institutes of Health (NIH)基金，並多次在國際學術會議上發表學術論文及演講彙報。在Emory大學fellowship期間，她多次輔導講課，有豐富的教學經驗。

張清內科全科家庭醫師主治：高血壓、糖尿病、高脂/高膽固醇、心臟病、慢性支氣管炎、肺氣腫、久咳、哮喘及過敏症、腸胃病、肝炎、貧血、關節炎、骨質疏鬆、頭暈頭痛、腎臟病、尿道炎、性病皮膚病、甲狀腺疾病、各種心/肝/膽/肺/胃/腸疾病；該診所附設Covid19旅行/回國檢測、遠端視頻/電話門診、年度健康體檢、學前/就業前體檢、結核測試、各種疫苗及預防注射（流感、肺炎、肝炎、破傷風、帶狀皰疹、麻腮風疫苗、乳頭瘤病毒疫苗）、心電圖、肺功能、胃菌檢查、婦科檢查、驗尿驗孕、各種抽血檢查、癌症篩查等。

如有任何健康疾病問題諮詢，歡迎致電張清內科全科家庭醫生診所，電話：718-799-0918。地址：136-36 39th Ave, 5th floor, Flushing, NY, 11354（法拉盛39街136-36號5樓，大停車場/飛躍皇后對面，安康寧藥房樓上5樓）；門診時間：週一至週六上午9點半至下午5點半，接受各種保險，無保險患者優惠。

診所位於法拉盛39大道安康寧藥房上5樓。
診所位於法拉盛39大道安康寧藥房上5樓。

醫學 疫苗 法拉盛

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