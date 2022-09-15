TAMASHII IZAKAYA居酒屋日餐紐約皇后區貝賽隆重開業

「TAMASHII IZAKAYA」居酒屋日餐的菜色質樸、味道醇厚，是嘗鮮首選！

隸屬於極具口碑的魂拉麵「TAMASHII RAMEN」旗下的「TAMASHII IZAKAYA」居酒屋日餐，現在紐約皇后區 貝賽(Bayside)隆重開業，歡迎新舊食客光臨。該餐館融合日韓口味，並趨向低油脂、少鹽，符合現代人的健康理念；其菜色經濟實惠，是朋友歡聚的極佳首選。

「TAMASHII IZAKAYA」居酒屋日餐是日式居酒屋風格的餐廳，可口的各種日式串燒小吃配上啤酒，不論是與好友聚會或是情侶之間的晚餐，都是放鬆心情的好選擇。不得不提的是該店的高品質酒單，有日本清酒、雞尾酒、無酒精雞尾酒、葡萄酒、啤酒等，多款任君選擇。

「TAMASHII RAMEN」魂拉麵大廚師傅，製作日式料理已有19年以上的經驗。他將傳統日式的料理加以些許改良，使得口味較清淡些，且都是家庭製式Home made，更加健康。該餐館負責人的理念，是用最佳的食材做出最健康與營養的食物，新鮮純質；如，精選上好的整塊肉去脂去皮，再用自家特製的調料醃製5小時，讓肉質入口香嫩。其所用的湯水是當天現熬製的，有著日式與韓式的綜合風味，採用新鮮的雞、青菜、海鮮、中藥材等熬煮十餘小時，湯味鮮美且營養易吸收。其獨家的特製調味醬，採用含豐富礦物質的鹽和皇家 級的特製醬油調製，是百分百黃豆發酵兩年的味噌加入12種材料再繼續發酵而成，味道醇厚。該店的菜色鹹淡可依客人口味調整。

「TAMASHII RAMEN」魂拉麵推薦的精典丼飯，種類有10種選擇。Gyu-don米飯上舖放香滋滋的牛肉，鮮嫩可口；Curry rice則是咖哩飄香；Tabe rayu-don香辣蒜香豬肉飯上灑蔥花；Buta kimchi-don鐵板煎的豬肉與泡菜，滋味香鬱、口感佳；新增Ikura-don魚子特色飯、Chasyu-don、Unagi-don鰻魚飯、Katsu-don、Oyako-don雞肉跟蛋的親子 丼飯、Kara Age Don等。另，Osusume菜單中有spicy chicken teriyaki香辣雞照燒等七種不同選擇，色香味俱全。

該餐館除米飯外，還供應沙拉前菜、小吃，如Bun：內包青菜豬肉，爽口不油膩、精緻可口。其他尚供應各式海鮮、豬肉、蔬菜拉麵等，湯底鮮香，味道一級棒；冷麵附有蘸醬。其他KATSU可選豬或雞，配玉米、綠菜花、捲心菜等，健康美味。另外還有：魚、蝦、雞的Teriyaki等；其甜點霜淇淋，軟糯的外皮內包霜淇淋，滋味特棒！

「TAMASHII IZAKAYA」居酒屋日餐每週7天營業，週一至週三下午5點至晚上11點，週四至週日中午12點至晚上11點。訂位電話：518-267-3788，地址：40-09 Bell Blvd., Bayside, NY 11361（2樓）。

「TAMASHII RAMEN」魂拉麵Bayside店TAMASHII Gold每週7天營業，週日至週三中午12點至晚上10點，週四至週六中午12點至晚上11點。電話：518-267-3787，地址：40-09 Bell Blvd., Bayside, NY 11361（1樓）。週一至週六中午12點至下午4點（假日除外）均提供特價午餐，更多詳情請參：www.tamashiiny.com。