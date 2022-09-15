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新冠二價加強針紐約開打醫生提醒：勿跳過初始疫苗

工商記者衛伯承／紐約訊
新冠二價加強針紐約開打，醫生提醒：勿跳過初始疫苗。
新冠二價加強針紐約開打，醫生提醒：勿跳過初始疫苗。

紐約市近期已開放針對新冠肺炎變種病毒所研發的二價加強針的施打，紐約仁德醫生建議高風險人群及時接種，民眾應完成初始疫苗接種才能接種二價加強針。

目前，年滿12周歲的民眾可接種輝瑞二價加強針，年滿18周歲者可接種莫德納二價加強針。仁德醫生集團的內科醫生鄭漢彬表示，其診所自8日起開始提供二價加強針，每天有十多人前來接種，與舊版加強針的每日接種人數相比稍有下降。二價加強針的劑量是舊版加強針的兩倍，不過接種後的副作用目前看來沒有明顯加劇。

鄭漢彬醫生提醒民眾，接種上一劑疫苗滿兩個月後才能接種二價加強針，新冠痊癒者則需等三個月後才能接種。民眾不應跳過初始疫苗就直接接種二價加強針，即強生的第一針、莫德納和輝瑞的前兩針；原因是在二價加強針中，針對新冠原始毒株的舊版疫苗和針對變種病毒的新版疫苗各占一半，舊版疫苗劑量不足以抵禦原始毒株。儘管目前奧密克戎變種是主要流行毒株，但原始毒株仍然存在，民眾不應冒此風險。

目前大多數新冠病例癥狀較輕，但隨著防疫措施不斷放鬆，鄭漢彬醫生仍建議民眾，特別是老人和有慢性疾病的高風險人士，應盡快接種二價加強針。同時，隨著流感季節的來臨，民眾也應及時接種流感疫苗

仁德醫生新冠疫苗接種點查詢：https://www.rendrcare.com/zh_hk/covid-19-vaccine/。

流感疫苗 變種病毒 莫德納

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