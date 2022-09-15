新冠二價加強針紐約開打醫生提醒：勿跳過初始疫苗

新冠二價加強針紐約開打，醫生提醒：勿跳過初始疫苗。

紐約市近期已開放針對新冠肺炎變種病毒 所研發的二價加強針的施打，紐約仁德醫生建議高風險人群及時接種，民眾應完成初始疫苗接種才能接種二價加強針。

目前，年滿12周歲的民眾可接種輝瑞二價加強針，年滿18周歲者可接種莫德納 二價加強針。仁德醫生集團的內科醫生鄭漢彬表示，其診所自8日起開始提供二價加強針，每天有十多人前來接種，與舊版加強針的每日接種人數相比稍有下降。二價加強針的劑量是舊版加強針的兩倍，不過接種後的副作用目前看來沒有明顯加劇。

鄭漢彬醫生提醒民眾，接種上一劑疫苗滿兩個月後才能接種二價加強針，新冠痊癒者則需等三個月後才能接種。民眾不應跳過初始疫苗就直接接種二價加強針，即強生的第一針、莫德納和輝瑞的前兩針；原因是在二價加強針中，針對新冠原始毒株的舊版疫苗和針對變種病毒的新版疫苗各占一半，舊版疫苗劑量不足以抵禦原始毒株。儘管目前奧密克戎變種是主要流行毒株，但原始毒株仍然存在，民眾不應冒此風險。

目前大多數新冠病例癥狀較輕，但隨著防疫措施不斷放鬆，鄭漢彬醫生仍建議民眾，特別是老人和有慢性疾病的高風險人士，應盡快接種二價加強針。同時，隨著流感季節的來臨，民眾也應及時接種流感疫苗 。

仁德醫生新冠疫苗接種點查詢：https://www.rendrcare.com/zh_hk/covid-19-vaccine/。