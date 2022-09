「樂融東西」紐約中國當代音樂節五周年 10月三場林肯中心音樂會 多部新作美國首演

今年10月,巴德音樂學院美中音樂研習院攜手中國中央音樂學院主辦的紐約中國當代音樂節(China Now Music Festival)迎來五周年,將以空前規模回歸林肯中心兩個頂級舞台,通過三場精心策劃、獨具一格的音樂會深度詮釋本屆主題「樂融東西」(East of West)。 從西方作曲家汲取中華文化元素寫就的作品,到中國音樂家融合東西方藝術色彩而繪製的新作,觀眾既能領略中國器樂與西方管弦樂團的巧妙相融,又能聆聽中西方聲樂演唱的激情碰撞。

『何為東方? 何為西方? 我們希望在今年的音樂節中為大家展現出新的詮釋。「樂融東西」的寓意是既在音樂傳統和歷史中展示不同的邊界,又在音樂創作和表演中消釋人為的邊界。』巴德音樂學院美中音樂研習院院長、紐約中國當代音樂節藝術總監蔡金冬介紹道。 他將先後指揮巴德當代樂團、新亞室內樂協會樂團、巴德音樂學院民樂團及客席演奏家帶來三場從不同角度體現「樂融東西」主題的音樂會。 郭文景的歌劇 新作《駱駝祥子》選曲、郝維亞的室內歌劇《畫皮》全新美國版、葉小綱的第二交響曲《長城》、黃安倫的交響詩《徐悲鴻畫境隨想》等作品都將是首次在美國演出。 主要藝術家包括曾以主演昆劇《牡丹亭》轟動世界的崑曲名伶錢熠、紐約大都會 歌劇院簽約中國男高音李毅和聲樂新秀女高音鄧曼麗,屢獲殊榮的女高音 Lucy Fitz Gibbon、活躍於歌劇舞臺並能駕馭中文演唱的花腔女高音 Holly Flack 和女中音 Kristin Gornstein、有著「中奧音樂文化大使」之稱的青年鋼琴家鞠小夫, 以及徐悲鴻之女徐芳芳、歌劇導演 Michael Hofmann 等。

音樂節的三套曲目分別以「北京 故事」、「畫皮」和「東行樂記」為標題而各顯特色。 活動網站:barduschinamusic.org/east-of-west

北京故事:音樂中的衚衕街景、老北京故事、壯闊長城

10月9日下午,第五屆紐約中國當代音樂節之「北京故事」將由指揮家蔡金冬執棒巴德當代樂團在林肯中心爵士樂中心的玫瑰劇場(Rose Theater, Jazz at Lincoln Center)舉行。 音樂會將在阿甫夏洛穆夫(Aaron Avshalomov)所作的《北京衚衕》中拉開帷幕,這位俄國出生的猶太裔美國作曲家自1918年起在中國生活了30年,成為開拓中國現代音樂的領軍人物之一。 《北京衚衕》作於1931年,首演於1933年,如一卷西方人眼中的老北京街巷的交響音畫,描繪了從清晨的寺廟鐘聲到街道小販的叫賣聲,從京劇的抒情曲調到令人難以忘懷的送葬鼓聲,最終音樂把我們帶回了開始時的寧靜北京。 緊隨其後,老舍筆下的《駱駝祥子》故事精髓將以歌劇的形式首次登上美國的交響樂 舞臺,中國作曲家郭文景於2013-14年間創作的這部作品捕捉了上世紀二十年代北京的氛圍,同時發揮了西方歌劇的特長。 作曲家為本屆音樂節特別節選的四個樂章,以祥子與虎妞之間的婚姻悲劇為故事線展示歌劇所具備的戲劇性、抒情性和交響性,男女主人公分別由男高音歌唱家李毅和女高音鄧曼麗飾演。

下半場,中國音樂家協會主席、作曲家葉小綱所作的《第二交響曲「長城」》將通過本次音樂節進行美國首演。 這部大型作品為鋼琴、聲樂、民樂及交響樂隊而作,以長城這一中華民族宏偉壯麗的物質和精神的象徵為題材,全曲共分九段,吸取了漢、回、滿、蒙、維吾爾等民族以及西亞地區、陝西、山西、甘肅、河北、東北等地的民間音樂,以及京劇、秦腔、山西梆子、河北梆子等戲曲 和說唱音樂素材,力圖融合出一幅有深度和廣度,縱橫馳騁於時間和空間的音響畫面。 青年鋼琴家鞠小夫及紐約地區著名二胡、琵琶、笛子和馬頭琴演奏家等特別受邀參演。 「北京故事」音樂會整套節目還將於10月7日在紐約州巴德學院校區內的費舍爾表演藝術中心(The Fisher Center at Bard)上演。

《畫皮》:崑曲與歌劇碰撞 創新演繹東方魔幻

音樂節的第二套重磅節目是根據清代著名作家蒲松齡所作《聊齋》中的同名故事《畫皮》改編的新創室內歌劇,由中央音樂學院教授郝維亞作曲,王爰飛編劇,將於10月15日晚間在林肯中心爵士樂中心的玫瑰劇場上演。 此版歌劇《畫皮》由巴德美中音樂研習院和中央音樂學院聯合出品,導演 Hofmann 以全新構思,將蒲松齡筆下這個人鬼糾纏的奇幻故事以當代美國社會為底色展現給觀眾,可謂是顛覆性的再創造。

劇中三個角色均由女性扮演,蔡金冬指揮巴德音樂學院民樂團及客席演奏家共同呈現。 其中王生和他的妻子分別由女中音 Kristin Gornstein 和花腔女高音 Holly Flack 飾演,兩位美國歌唱家將面對挑戰,用中文演唱全劇,而狐妖媯嫣一角則由崑曲名旦錢熠出演。 錢熠十歲起即在上海戲劇學院附屬戲曲學校學習崑曲,1998年, 她首次在林肯中心藝術節中主演長達19小時的歷史大劇《牡丹亭》,后在美國、歐洲、亞洲及澳洲等地的國際音樂節中巡迴演出。 《紐約時報》稱她「演技高超」,《華爾街日報》形容她的表演「無與倫比」。 錢熠還一直鑽研西方戲劇的表演,不忘將中國傳統戲曲推廣至美國學術界,主演了諸多融合東西方背景的歌劇作品。 歌劇《畫皮》還將於10月13日在紐約上州的哈德遜歌劇廳(Hudson Opera House)演出。

東行樂記:作曲家齊爾品和國畫家徐悲鴻的探索與影響

本屆音樂節的閉幕演出將於10月22日晚在林肯中心著名的 Alice Tully Hall 舉辦,以「東行樂記」為主題,從作曲家齊爾品和國畫家徐悲鴻,到江文也和黃安倫,音樂會將以多媒體的形式展示早期藝術家對中國音樂和藝術的影響,及幾代東西方藝術家們百餘年的執著探索與追求。 音樂會將由蔡金冬指揮新亞室內樂協會樂團演出。

音樂會上半場包含作曲家齊爾品(Alexander Tcherepnin)以中國題材所創約40分鐘的獨幕室內歌劇《仙女與農夫》,以西方人的想像與技法描述一段中國民間天仙配的愛情故事。 全劇用法文演唱,並展示中英文字幕,美國女高音 Lucy Fitz Gibbon 和中國男高音李毅分別擔演仙女與農夫。

美籍俄裔作曲家齊爾品對於20世紀中國音樂事業的發展曾起到關鍵性作用,而國畫家徐悲鴻將西方與中國繪畫融合的探索也影響了幾代中國藝術家。 作曲家江文也既是齊爾品的弟子又是徐悲鴻的好友,在這兩位藝術大師的影響下將自己的一生貢獻給了對於東西方藝術的探索。 音樂會下半場以江文也早期所作的《臺灣舞曲》為序,隨後獻上近年重新發現的江文也以徐悲鴻繪畫靈感而作的鋼琴協奏曲的第三樂章「徐悲鴻繪畫印象」,並由徐悲鴻的女兒徐芳芳親自擔任鋼琴獨奏; 最後壓軸上演的為本屆音樂節委約作曲家黃安倫所作的交響詩《徐悲鴻畫境隨想曲》。

紐約中國當代音樂節(China Now Music Festival)是巴德音樂學院美中音樂研習院攜手中國中央音樂學院主辦的年度系列活動,致力於通過系列音樂會及有關學術活動,增進公眾對中國當代音樂的瞭解與喜愛,促進中美兩國藝術文化交流。 每年的音樂節都有一個獨立的主題,如今已進入第五年。 2018年的首屆音樂節「回首往事,展望未來:二十一世紀的中國作曲家」在巴德學院、卡內基音樂廳和林肯中心的音樂會上展示了11位在世中國作曲家的管弦樂作品的美國和全球首演,其中有8部作品來自中央音樂學院作曲系教員。 2019年,音樂節以「樂融中美」為題在巴德學院、卡內基音樂廳和斯坦福大學舉辦系列演出,通過音樂展現了中美關係的重要時刻,並世界首演了普利策獎獲得者、作曲家周龍的新作交響清唱劇《鐵漢金釘》,在太平洋鐵路建成150周年之際,向當年參與鐵路修建的近兩萬名華工致敬。 2020年的「中國與貝多芬」在網路上進行了為期8天的系列活動,通過音樂表演、演說論壇、電影放映等形式,共慶貝多芬誕辰250周年,同時也從多個角度探索古典音樂在中國的發展。 2021年的「亞裔之聲」在巴德學院及線上混合舉行,重點呈現了作曲家黃若的作品,並延伸邀請了許多傑出的當代亞裔美國作曲家和音樂家,放眼百餘年亞裔故事,探索亞裔作曲家在美國當代音樂與社會的重要性。

第五屆紐約中國當代音樂節「樂融東西」時程表

音樂會一:北京故事 Tales from Beijing

10月9日,週日下午3:00,地點Rose Theater at Jazz at Lincoln Center

音樂會二:歌劇《畫皮》 Painted Skin

10月15日,週六晚7:30,地點Rose Theater at Jazz at Lincoln Center

音樂會三:東行樂記 Journey to the East

10月22日,週六晚7:30,地點Alice Tully Hall at Lincoln Center

票價:$25起

購票方式:網路購票,致電票房或直接前往票房可免手續費

活動網站:https://www.barduschinamusic.org/east-of-west

關於巴德美中音樂研習院

巴德美中音樂研習院於2017年創立,隸屬巴德學院的音樂學院,由指揮家、古典音樂學者蔡金冬及巴德音樂學院創始人暨首任院長、大提琴家、哲學家羅伯特•馬丁(Robert Martin)共同創立。研習院的宗旨是促進當代中國音樂的研究、表演和欣賞, 並支持推廣美國與中國之間音樂與文化的交流。作為在西方針對中國音樂最全面的機構,研習院擁有史無前例的學位項目、為學生、藝術家、作曲家及中國學者提供眾多研究及表演機會。關於巴德美中音樂研習院的更多信息,請訪問www.barduschinamusic.org

關於蔡金冬

蔡金冬是巴德美中音樂研習院院長,紐約中國當代音樂節藝術總監、巴德學院音樂與藝術教授。此前曾多年任斯坦福大學音樂表演教授。蔡金冬生於北京,在中國接受早期的音樂教育,演奏小提琴和鋼琴。 30多年的美國職業生涯,他已成為西方古典音樂領域最活躍的中國音樂家。作為一位卓越的指揮家,作家和教育家,蔡金冬曾任斯坦福大學交響樂團指揮和交響樂研究部主任,並執棒很多美國著名交響樂團和大部分中國的頂級交響樂團。蔡金冬曾三次獲得美國作家和作曲家協會的現代音樂獎。他曾為Ceantur,Innova和Vienna Modern Masters唱片公司錄製過唱片.他曾與許多中國作曲家合作。他與夫人Sheila Melvin共同著作的《紅色狂想曲 - 西方音樂在中國》和《貝多芬在中國》,在世界範圍引起廣泛關注。蔡金冬多年來始終極力推動中國音樂及作品在美國的傳播,是中國音樂在西方和世界範圍傳播的先驅和開拓者。

關於巴德當代樂團(The Orchestra Now)

由來自世界各地的年輕職業音樂家組成,巴德當代樂團致力於將演奏管弦樂作品與二十一世紀的觀眾們相聯繫。團員從包括茱莉亞音樂學院、耶魯大學音樂學院,上海音樂學院、布魯塞爾皇家音樂學院及柯蒂斯音樂學院等在內的世界頂尖音樂學府中選拔而出,在巴德校區和紐約市區呈現音樂季演出。巴德當代樂團成員不僅因其備受稱讚的表演受觀眾喜愛,更會通過舞台上的講解與示範、從音樂家角度撰寫的曲目介紹以及中場休息期間與觀眾的互動討論啟迪觀眾。樂團由指揮家、教育家、音樂歷史學家里昂•波斯坦(Leon Botstein)於2015年創立,將其列入巴德學院研究生項目,並擔任團長。樂團常駐於巴德學院的費舍爾表演藝術中心,除每個樂季多場音樂會外,還參與每年的巴德音樂節。巴德當代樂團在紐約市區的演出場所包括卡內基音樂廳、林肯中心、大都會博物館等。樂團還曾合作與多名世界著名指揮家,包括法比奧•路易斯(Fabio Luisi)、尼姆•雅爾維(Neeme Järvi)、杰拉德•施瓦茨(Gerard Schwarz)與喬安•法列塔(JoAnn Falletta)。網站:theorchestranow.org

關於新亞室內樂協會樂團(The Orchestra of New Asia Chamber Music Society)

紮根在紐約的新亞室內樂協會(NACMS)致力於帶給觀眾振奮人心的室內樂表演,以最高水準、質感、加上新穎的表演方式,帶領大家共同體會室內樂的魅力。成員們嘗試汲取偉大經典名曲中的精華、融合東西方文化的精粹、並且與廣泛的音樂藝術組織合作——新亞室內樂協會試圖為所有聽眾創造一個煥然一新的音樂會體驗。由新亞室內樂協會成員組成的交響樂團是為紐約中國當代音樂節10月22日的音樂會而專門設立的。

關於巴德音樂學院民樂團(Bard Chinese Ensemble)

巴德音樂學院民樂團是巴德音樂學院中國器樂專業的重要組成部分之一,為巴德的中國器樂學生提供了大量的公開演出機會,同時鼓勵西洋樂器的學生以及對中國音樂感興趣的非專業學生參加。樂團每學期至少在校園內舉行一場大型音樂會,每年在校園內外舉行多場其他表演。樂團由卓有成就的音樂教育家和竹笛演奏大師陳濤負責指導,同時得到巴德美中音樂研習院各位總監與研究生學者的額外支持。

主要藝術家

男高音歌唱家李毅近年在世界歌劇屆引人矚目,已在近40部歌劇中飾演過重要角色,是紐約大都會歌劇院簽約歌唱家,還在舊金山歌劇院、華盛頓國家歌劇院、洛杉磯歌劇院、中國國家大劇院、意大利斯波萊托歌劇院、法國馬爾芒歌劇院等許多世界知名歌劇院演出。他合作過的世界頂級交響樂團包括英國BBC 交響樂團、美國國家交響樂團、辛辛那提交響樂團、洛杉磯愛樂樂團、紐約愛樂樂團等,也是諸多著名音樂節的常客,包括紐約林肯藝術中心音樂節、斯波萊托音樂節(Spoleto Festival)、新加坡藝術節等。曾獲美國大都會歌劇院國家委員會比賽第一名、紐約沙利文國際聲樂比賽第一名、第21屆法國馬爾芒國際聲樂比賽第一名等榮譽。

女高音鄧曼麗是美國馬里蘭抒情歌劇院簽約歌唱家,在多部歌劇中擔任女主角並受好評。畢業於中國中央音樂學院,曾師從於張立萍教授。 2020 年以第一名的專業成績獲得獎學金進入美國約翰斯•霍普金斯大學皮博迪音樂院攻讀聲樂碩士學位。同年獲紐約大都會國家委員會聲樂比賽大西洋賽區優勝獎,還曾獲美國古典聲樂家國際聲樂比賽第二名等獎項。曾在第二屆馬克西姆•米哈伊洛夫國際聲樂比賽中獲獎並得到評委會主席俄羅斯著名聲樂教育家、俄羅斯馬林斯基劇院青年歌唱家學院總監拉里薩•捷基耶娃的讚賞,邀請到馬林斯基劇院青年歌唱家學院學習。

青年鋼琴家鞠小夫曾獲第八屆亞洲鋼琴總決賽(吉隆坡)雙金獎和眾多囯際比賽的大獎。世界著名鋼琴大師約爾格•德慕斯(Jörg Demus)評價鞠小夫為「具有非凡才華和自然深度的鋼琴家」。自14歲與上海愛樂樂團合作首部鋼琴協奏曲以來,他先後與比利時歐盟交響樂團、維也納節日交響樂團、奧地利古典交響樂團、中國愛樂樂團等合作。他是江蘇交響樂團、香港青年愛樂樂團和南京大學交響樂團的「駐團鋼琴演奏家」。

Michael Hofmann 是常駐紐約的歌劇舞台導演、藝術管理者、表演者和藝術家。他頻繁參與新作品首演的經驗使其成為當代歌劇方向的專家,致力於真實、引人入勝和易於理解的故事講述。他的導演處女作是 2017 年與巴德當代樂團合作的半舞台版伯恩斯坦的歌劇《老實人》,獲得讚譽。此後,他還在考夫曼音樂中心、康涅狄格大學、Fresh Squeezed Opera、巴德音樂節和巴德學院音樂項目中擔任導演或舞台監督工作。作為男中音演唱者,他常與紐約的多家合唱團和小型歌劇團一起演出。

錢熠十歲起即在上海戲劇學院附屬戲曲學校學習崑曲,成為上海歌劇院的一員後在《白蛇傳》《水滸傳》及其它經典戲曲中展露頭角, 擔綱女主角等重要角色。 1998年,錢熠首次在林肯中心藝術節中主演長達19小時的歷史大劇《牡丹亭》,後在美國、歐洲、亞洲及澳洲等地的國際音樂節中巡迴演出。她的表演獲得廣泛讚譽及觀眾們的好評,《紐約時報》稱其「演技高超」,《華爾街日報》形容她的表演「無與倫比」。到了美國之後, 錢熠主演了諸多改編融合西方歌劇背景的中國戲劇,包括《鬼情人》、《趙氏孤兒》及《六月雪》。她也一直鑽研西方劇場的表演,和名導演 Meredith Monk 及 Karin Coonard 合作。2008年,她在三籓市歌劇院首次演出西方戲劇,並且擔綱主角。錢熠一直致力於中國戲曲的表演,還不忘將中國傳統戲曲推廣至美國學術界,在全美眾多學校及博物館裡開設講座。

花腔女高音歌唱家Holly Flack,曾演唱亨德爾清唱劇《彌賽亞》、巴赫《尊主頌》和奧爾夫清唱劇《卡米娜•布拉納》。其他歌劇角色包括《弄臣》中的吉爾達、《魔笛》中的夜後、《哈姆雷特》中的奧菲麗婭、《阿琪娜》中的莫嘉娜。曾在第七屆「弗雷迪」年度歌劇傑出獎評比中榮獲「明星表演」獎。在紐約大衛•格芬音樂廳舉行的「金秋之夜」音樂會上,演唱了高音C以上的B調,成為林肯中心有史以來女高音唱過的最高音符。

美國女中音歌唱家 Kristin Gornstein 將其「渾厚的中音」和「不可思議的柔滑連奏的線條」(紐約時報)帶入各類作品中,從傳統劇目到前衛新作皆有涉獵。她曾於 2018 年春季首次亮相卡內基音樂廳,在林登伍德賽德清唱劇比賽中獲得第三名。她活躍於歌劇舞台,已飾演許多重要歌劇角色,也曾與紐約愛樂樂團、馬克•莫里斯舞蹈團等團體合作演出。近年,她與鋼琴家Jeremy Chan組成二人組,發表了首張錄音室迷你專輯,致力於詮釋當代音樂作品。

女高音歌唱家 Lucy Fitz Gibbon以其「令人眼花繚亂、精湛的歌唱」(波士頓環球報)而聞名,其曲目量涵蓋了文藝復興時期至今。她參演了許多巴洛克作曲家被新近發現的作品的美國首演,也演出了不少二十世紀作曲家的作品,還積極與當代作曲家密切合作,對作品展開研討並帶上舞台。她已在倫敦威格莫爾音樂廳、紐約大都會藝術博物館等知名場館進行過獨唱表演。在音樂會舞台上,她曾與聖保羅室內樂團、琉森音樂節學院管弦樂團、坦格伍德音樂中心管弦樂團等合作,她的卡內基音樂廳首秀是與美國交響樂團合作。Lucy畢業於耶魯大學,擁有皇家音樂學院格倫古爾德學院的藝術家文憑和巴德音樂學院研究生聲樂藝術項目的碩士學位,目前暫任康奈爾大學聲樂項目主任和巴德音樂學院研究生聲樂藝術項目的教師。

徐芳芳是繪畫大師徐悲鴻之女,出生在北京,曾就讀於中央音樂學院附中鋼琴演奏專業。 1981年來美留學,獲加州大學柏克萊分校歷史學士學位、斯坦福大學工商管理碩士。 1999年參與創建中國人民大學音樂系,任系主任。 2011年10月,徐芳芳參與發起並協助丹佛藝術博物館舉辦了徐悲鴻在美國的第一個綜合性個人畫展。徐芳芳發表過數篇關於徐悲鴻的藝術文章。經過六年的調研、蒐集資料和採訪,完成了回憶錄《奔騰的駿馬—毛澤東時代的藝術家徐悲鴻和他的家庭》(Galloping Horses: Artist Xu Beihong and His Family in Mao’s China)。