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NYU大學植牙專家陳賜恆牙醫博士　醫技精湛 有多個成功植牙案例

工商記者吳瀰／紐約訊
NYU大學植牙專家陳賜恆牙醫博士醫技精湛，有超過一萬個成功植牙案例。
NYU大學植牙專家陳賜恆牙醫博士醫技精湛，有超過一萬個成功植牙案例。

布碌崙誠和牙科中心，由著名牙醫陳賜恆牙醫博士主理。陳賜恆牙科博士(Charlie Chen DDS, FADIA Implantologist)是植牙專家，專精治療全口植牙、人工植牙、笑氣麻醉、各種美容牙科及隱形矯正、牙周病症、根管治療、拔智齒、蛀牙診治等。他檢查仔細、認真專業、態度親切、技術精湛，深得社區廣大僑胞的支持和愛護，廣獲華洋病患的好評。

誠和牙科中心嚴格執行世界先進的牙科技術和衛生標準，在做到品質保障的同時，也擁有最新、最先進的技術和設備。該中心的最新植牙專用電腦3D立體影像設備，可決定最佳的植入位置及角度，大幅度提高植牙的安全性、成功率與準確度。微創植牙技術可以提供最少的組織破壞，同時還能做到傷口更小、疼痛更少、腫脹更少、更快速、更精確的植牙技術，縮短治療時間。該中心還提供全口拔牙植牙及當天裝假牙（適合外州病人），植牙$1500（全套/每顆）。醫生經驗豐富，成功種植超過一萬顆牙，有著接近100%的成功率，可免費為您提供3D的X光檢查以及精緻全包式植牙方案。

誠和植牙優勢：

1.最新3D高科技醫療設備

誠和牙科中心有著最新的植牙專用3D(CBCT)體影像設備，可決定最佳的植入位置角度，大幅度提高植牙的安全性、成功率與準確度。

2.植體材料優勢

誠和牙科中心採用的是美國頂級FDA標準的植牙系統，有著卓越的初期穩定性，同時親骨性強、癒合最快。

3.微創植牙技術的疼痛程度低、傷口小且快速。

4.NYU大學植牙專家醫師為您診治

誠和牙科中心植牙專家陳賜恆醫師具有多張植牙證照與專利，包括了紐約大學植牙部門的Implant Fellowship，能讓您安心、放心。陳醫生經驗豐富，有超過一萬個的成功案例和接近100%的成功率。

人工植牙的5大優點：

1.美學效果

種植體就像天然牙齒一樣在牙槽骨內長牢，是最接近自然、美觀的鑲牙方式。

2.保護天然牙

在發明種植牙技術前，替補缺失牙齒的唯一途徑，就是使用相鄰天然牙支持的固定橋。如果用橋體來替換缺失的牙齒，醫生必須打磨至少兩顆健康牙齒以固定橋體。採用種植牙治療可以避免這一切，所以說種植牙治療可以保全鄰牙。

3.骨保存

種植體將咀嚼力傳遞至頜骨，可以更好地保護骨骼，防止出現缺牙處的骨床和臉形天天萎縮等可怕現象。

4.舒適度高

人工植牙不再需要使用塑料基托及傳統義齒進行治療，患者在交談、微笑和進食時會感覺更舒適。

5.改善生活品質

當牙床萎縮太厲害時，用傳統方法製作的活動假牙會不穩定，但是植牙可讓您不至於在吃飯或說話時有假牙鬆動之現象，也沒有活動假牙金屬鉤環造成的美觀障礙或蛀牙問題，可以找回享受美食的權利，讓生活更輕鬆自在。

陳博士表示，隱形矯正這項服務適合十三歲以上牙齒及口腔完全發育健全者。由於其矯正效果快，一般療程為12個月，治療期間不影響外觀及正常作息，且具有清洗容易、不易產生異味等優點。

誠和牙科中心尚提供一般牙科服務，包括牙痛急診、潔齒漂白、牙周病症、人工植牙、根管治療、最新隱形矯正器、兒童牙科、牙周病、蛀牙診治等，接受大部分保險及醫療補助，無保險者特價優惠。該中心提供天天門診服務，有任何牙齒的問題都歡迎聯絡預約。該中心有齒列診療師，可提供美容齒列矯正及新進的齒列矯正技術和隱形牙套。地址：布碌崙七大道54街5321號(5321 7th Ave., Brooklyn, NY 11220)；預約電話：718-576-3187、347-463-9638；網址：www.3D-Implants.net。

NYU大學植牙專家陳賜恆牙醫博士醫技精湛，有超過一萬個成功植牙案例。
NYU大學植牙專家陳賜恆牙醫博士醫技精湛，有超過一萬個成功植牙案例。
NYU大學植牙專家陳賜恆牙醫博士醫技精湛，有超過一萬個成功植牙案例。
NYU大學植牙專家陳賜恆牙醫博士醫技精湛，有超過一萬個成功植牙案例。
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