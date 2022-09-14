黃啓源律師房東房客線上講座分享合法快速驅趕滯留房客的經驗

黃啓源律師房東房客線上講座，分享合法快速驅趕滯留房客的經驗。

紐約市 皇後區法院今年一月取消新冠肺炎對驅趕房客的禁制令，經過了半年多，紐約市的房東 房客又恢復了以前的熱鬧。現在皇後區的房東房客法院，一天審理的住家房客案子大約有疫情 以前的兩倍左右，非常忙碌。疫情中因禁止驅趕房客命令而受到保護的房客，現在面臨著必須被驅趕的命運。那麼，是否還有滯留不走的房客呢？一般說來，這些在疫情中滯留不走的房客，他們積壓、拖欠的租金數額非常可觀，房東已經不抱收回欠租的希望，只想著能把房客趕走便是萬幸。但是要怎麽樣才能把這些房客趕走呢？這是非常技術性的問題。大部分的房東因不懂得怎樣驅趕房客，延誤了驅趕房客的程序，導致房租越欠越多，非常難以處理。 怎麽樣才能避免這樣的問題產生呢？

一些房東因為怕麻煩，於是把整棟房屋出租給一位房客，同時放任房客分租給二房客。這些二房東為了增加收入，有時候甚至會改裝房屋並超收二房客，到後來房屋違規的情形嚴重，政府便會來開罰單。屋主一方面要應付政府的罰單，一方面那些不認識的二房客又拒絕搬遷，前後夾擊、狼狽不堪。有時候二房東逕自搬走，留下一些屋主不認識的二房客，在房屋里制造出各種問題。要處理這種困難的情形，需要聘請有經驗的律師。

很多紐約市的房屋受到房租穩定法的規範，這種房屋的房客不交房租，處理的方式和一般不受管制的房屋不一樣。到底怎麽才能驅趕這樣的房客呢？法律有詳細的規定，房東要小心遵守，否則趕不掉的房客不但不交房租，而且還破壞房屋，所造成的問題很難解決。

為了增加收入，有些屋主連地下室都改成公寓出租，或是把兩家庭的房屋改成3家庭甚至更多家庭的房屋出租，等到房客給房東的麻煩太大或者房客拒交房租時，屋主才考慮把非法的房客趕走。然而，通常這個時候很可能因為房客的舉報，政府已經插手這些事，要求房東改正，但二房客們拒絕搬走，房東會受到很大的壓力。法律和法院對於這樣的案件有特殊的規定和判例，屋主處理的時候要非常注意。

房客不交租，房東能不能給他們斷水斷電？ 黃律師遇到幾件案件，房東因為拒絕繼續給房客提供水電，房客選擇報警，房東還是拒絕提供水電，結果警察把房東關到拘留所，並以非法驅趕房客的輕罪起訴了房東。還有房東為了解決問題，去找房客理論，與房客產生爭執後房客報警，結果房東被帶到警局過夜，還要分神應付檢察官對他們提起的騷擾罪，有理變成無理，非常冤枉。

每一位房東的夢想都是房客不但按時繳租，還愛惜租到的房屋。那要怎麼樣才能找到這樣的房客呢？ 黃啓源律師以多年來累積的處理房東房客案件的經驗，和聽眾分享一些知識點。

講座時間：9月17日上午10點，有意參加者，請將名字電話號碼以及參加人數短訊給：718-688-9765，黃律師會於講座的前一天將連結短信發送給您。黃啓源律師電話：917-709-6640，地址：39-01 Main Street, Suite 510, Flushing, New York 11354。