大中華超市九月十五日泰國美食周紐約、馬州、維州多家超市同歩舉行

大中華超市泰國美食周本周六(09/17)下午3-5點備有熱鬧現場活動，歡迎參加。

由泰國 政府商務部紐約泰國貿易中心與大中華超市合辦的「泰國美食 周Taste of Thailand」，將於九月十五日起，在大中華超市紐約、麻州、維州的多家超市同歩舉行一周。除了提供多樣的泰式美食試吃外，本次美食周還邀請購物者在社交媒體上分享他們對泰國美食的熱愛，參與者有機會贏取$100禮品卡和泰國食譜。該活動免費參加，歡迎對泰式料理有興趣的朋友把握機會。

泰國美食周在2022年9月15日至25日，紐約州、馬里蘭州和弗吉尼亞州的大中華超市舉行。紐約大中華超市Corona將於周六（17日）下午3點至5點推出泰式烹飪示範，展示流行的泰式冬陰功和泰式炒麵等菜餚，免費提供泰國食品樣品、泰式甜點、泰國表演和豐富獎品。該活動免費向公眾開放，歡迎蒞臨超市參與活動。

泰式料理一直因深受全球各地朋友喜愛而享譽全球。藉由本次活動，僑胞不僅能夠以優惠的價格購買到喜愛的泰式食品及調料，更能在現場進一步地學習到烹調的技巧。同時，購物者可以在社交媒體上分享他們對泰國美食的熱愛，有機會贏取$100禮品卡和泰國食譜。

參加辦法：於2022年9月15日至25日期間，將您在大中華超市參加泰國產品展示的照片、視頻、捲軸等，發佈在您的臉書或IG上（需帶有#THAIWEEKATGW標籤的標題）；或將您在家中使用泰式食材烹製的泰式料理的照片、視頻、捲軸等，張貼在您的IG或臉書上（需帶有#THAIWEEKATGW標籤的標題）。

獲獎者會於09/26/22，在Instagram/Facebook：@ThaiTradeUSA上公佈，有意參加者可前往瞭解官方競賽規則：https://www.milestoneprnyc.com/vlog/ttcxgw。

主辦方紐約泰國貿易中心表示：「我們很高興能與大中華超市合作推廣這個活動，讓新顧客在他們自己的地盤上品嚐到泰國美食」。紐約泰國貿易中心主任Ketsuree Vijaranakorn說：「泰國美食產品在美國具有很大的潛力，我們希望通過這個活動，讓消費者瞭解到泰國美食的種類繁多、口味豐富。」紐約泰國貿易中心是隸屬於國際貿易部的海外辦事處(DITP)，其主要職責是協助泰國製造商和出口商與潛在的美國進口商或企業建立貿易網絡關係，提供廣泛的促銷活動，旨在提高泰國在美國市場的出口能力。有關泰國貿易的更多信息，請訪問：https://www.thaitradeusa.com/。

大中華超市(G.W. Supermarket)集團2003年由張利惠於紐約創立，如今在美國東西部已擁有近20家大型門店。大中華超市為大型生鮮綜合超市集團，致力於為北美華人 社區服務、整合各種優質中文產品並推廣至全美，為在美華人提供優質的一站式服務，是全美華人最愛的亞洲超市之一。

Corona大中華超市地址：59-16 99th St, Queens, NY 11368。