華埠「客棧」餐館9月9日隆重開業慶典

主打客家風味菜餚的全新概念餐廳 「客棧」，於9月9日上午11時在紐約華埠 隆重舉行開業慶典，客棧風味，家鄉情懷。開業慶典當天，紐約州 府、市府政要、僑團領袖、社區各界人士等，數百人蒞臨慶典，現場人山人海，熱鬧非凡，醒獅起舞，采青助興，眾多嘉賓一同攜手開幕剪綵並致賀。

客棧選址紐約華埠人流繁華的地帶，位處著名孔子大廈的孔子銅像對面地威臣街11號。由客棧負責人李先生及社區各界領袖賢達攜手主持剪綵及醒獅點睛儀式，祝願客似雲來，生意興隆。在多位貴賓及社會賢達的見證下，希望客棧的開幕能為紐約提供一個認識客家飲食文化的選擇場地，為推廣客家飲食文化盡一份力量，同時也希望「客棧」的隆重開業能為紐約華人餐飲業的復蘇盡一份力，非常感謝各位紐約州府、市府政要、僑團領袖、社區各界人士的蒞臨指導。

客棧負責人李先生表示，在紐約的客家人不少，自己也是客家人，希望大家可以在客棧找到家鄉的情懷，也為思念家鄉情懷的客家人士，提供以美食解鄉愁的聚腳點之一。並且通過客棧的客家美味可以讓更多人士認識歷史悠久而獨特的客家飲食文化，希望客棧的開幕以及優質的服務團隊，可以為大家提供一個品嘗客家風味的選擇之一。

「洛陽讀書音」是客家人千年傳承不變的語言。跨黃河、過長江，萬裏遷徙，天遠路長，客家人的故事跨越千年，曆久彌新，在一代代客家人的萬裏遷徙中，孕育、紮根、綿延，映射了中華文化的璀璨多樣、生生不息。數次遷徙至今入粵贛閩等地，主要聚集地區有粵東的惠州，梅州，河源，深圳以及贛東南、閩南一帶，時代發展客家後裔已遍世界各地。客家菜，如同客家語一樣古老濃厚，同時又非常包容，食材和樣式豐富多彩，同時又保持食材原本的鮮味。現今客家烹飪技藝中，有許多做法，溯本追源，極其古老，在現代菜譜中獨具特色。是海內外客家人舌尖上的共同記憶，更是粵港澳大灣區及海內外人文與經濟的溝通橋梁。客家菜保留著中原傳統的生活習俗特色，因此客家菜傳承了中原飲食文化，客家人南遷後新的食材和習慣具有融合各地精華的獨特風味，鹽焗雞、釀豆腐、梅菜扣肉、釀苦瓜、三黃雞、全豬湯、盆菜、狀元三及第等招牌菜。客家菜與潮菜、粵菜並稱為廣東三大菜系。如今，紐約華埠新張以經典客家菜式為主的餐廳「客棧」，現已隆重開業，為各位人士提供一個品嘗客家風味，家鄉情懷的好去處之一。

以心待客，以優質出品，優質服務及舒適環境是客棧的經營理念。裝修雅致的客棧是一間全新概念的客家風味的餐館，希望讓客人食的稱心，食的舒適。餐館內每個角落都經過用心佈置，不僅餐堂寬敞舒適，還以客家地區命名的雅座，套房，讓客人在品嘗客家菜式的同時，更可以品味到濃濃的家鄉情懷。

「客棧」運營經理何小姐表示，客棧主打傳統客家風味，經典菜式包括客家燜鴨、客家鹽水雞、客家釀豆腐、養生老火燉湯等菜式出自於客家菜式風味做法，亦能享用龍蝦、大蟹等各類生猛海鮮。客棧價格實惠親民，為滿足不同客人要求，承接預訂私房宴席，希望「客棧」是家族聚會，壽筵喜宴，商務派對等聚餐的好去處之一。敬請大家相互告知，歡迎多多光臨紐約華埠地威臣街11號，一飽口福，口齒留香，體驗客家風味飲食。

客棧餐廳地址：11 Division Street, New York, NY 10002，預訂熱線：212-941-6888，網址：hakkacuisine.nyc，微信 號：hakkanyc，Email：[email protected]。