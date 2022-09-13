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CTBC中國信託銀行推出11個月定期優惠利率2.25%

工商記者鍾淑美／紐約訊
位於法拉盛緬街上的中國信託銀行分行，秉持著「We are Family」的經營理念，為華人移民提供全方位的服務。
位於法拉盛緬街上的中國信託銀行分行，秉持著「We are Family」的經營理念，為華人移民提供全方位的服務。

中國信託銀行即日起推出11個月定期存款特別優惠利率，定存開戶金額$5,000以上及符合其他條件者，可獲得2.25%的優惠利率；該優惠至9月30日止。

據瞭解，該次定存優惠利率必須為新資金，而非由既有中國信託帳戶中轉出。獲得此優惠利率，客戶必須開設或擁有該行個人或商業支票帳戶。既有的中國信託客戶存儲在該行的資金，若滿足定存開戶資金至少20%或$10,000為新資金（以最低金額為準）的要求，亦可享受此次定存優惠；詳情請至中國信託銀行各分行瞭解。

中國信託銀行持續深耕社區，目前在全美擁有16家分行，遍及加州、紐約州及紐澤西州。中國信託銀行今年還將開設更多實體分行，為客戶提供完整的銀行網絡及專業的金融服務；新籌劃位於核桃市、天普市及托倫斯地區的分行，將於今年下半年陸續投入營運。

除了持續開設實體分行，銀行也投入大量資源，整合開發數位銀行，給客戶帶來更多的便利性。 許多往返於美國及世界各地的客戶，均可透過數位銀行網上開設帳戶、轉帳及繳交帳單，完全掌握個人的理財交易。

中國信託銀行網路定存帳戶、網路支票及儲蓄帳戶也提供優惠利率，並可透過網路數位銀行直接開戶；完成開戶後，可立即下載中國信託銀行App，查詢帳戶餘額、帳戶轉帳、帳單支付、手機照相存入支票等功能，不用出門也可完成一般日常的銀行業務。此外，中國信託銀行為AllPoint免手續費自動提款機網路成員，持有中國信託銀行金融卡，可在全球超過5.5萬台的自動提款機提款並且免收手續費。

中國信託銀行秉持著「We are Family」的經營理念，除了關心每一位客戶外，也非常瞭解中小型企業的金融需求，持續為客戶量身規劃專屬的金融理財產品，使客戶享有全球性的高品質專業服務。「中國信託銀行」網址：www.ctbcbankusa.com，中國信託銀行紐約分行電話：718-886-5600。

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