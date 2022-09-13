法拉盛血管中心醫生團隊經驗豐富

法拉盛血管中心專精靜脈曲張等疑難雜症。

法拉盛 血管中心是一家紐約地區的權威血管疾病和綜合診斷機構，包括綜合分析、體格檢測、血管疾病診斷、鐳射治療靜脈曲張和蜘蛛靜脈等。該中心醫師陣容強大，專業醫師和外科手術 醫師都有多年的臨床經驗，在先進的微創手術診斷和治療方面有獨到的見解和手法。

據法拉盛血管中心的負責人介紹，靜脈曲張和蜘蛛靜脈這些都不僅是外觀問題，它往往會讓人忽略了它的嚴重性而導致以下症狀：冰冷的手臂/手/腿/腳、非特異性腿部或手臂疼痛、腿抽筋或糖尿病潰瘍、有腫脹/疼痛或堅硬的靜脈、腫脹/疼痛和溫暖的手臂或腿及靜脈曲張。

該中心有著多達十多名的專業醫療團隊，包括有：1. Ilkhani醫生，在Long Island Surgery專門從事血管和靜脈手術，擁有超過35年的外科手術經驗，是美國外科醫師學會、Denton A. Cooley心血管外科學會、國際血管內外科學會、布魯克林外科學會、國際血管外科學會和血管技術學會的成員；曾擔任金斯布魯克猶太醫療中心紐約衛理公會醫院血管外科主任，在紐約衛理公會醫院、大都會醫院、伍德哈爾醫療中心和金斯布魯克猶太醫療中心發起並創建了血管實驗室。2. Nirav Patel醫生，2002年畢業於紐約骨科醫學 院，專長硬化療法、靜脈曲張、動脈瘤、血管畸形、頸動脈疾病(CAD)、糖尿病併發症、血管造影、頸動脈內膜切除術和深靜脈血栓治療。3. Serebnitsky醫生，專門從事痛症和麻醉學，畢業於紐約州立大學唐斯泰特醫學院，獲得了醫學博士學位；專精治療背部和頸部疼痛、背部手術失敗綜合征、關節炎、頭痛、神經性疼痛、反射性交感神經營養不良、關節疼痛和其他慢性疼痛綜合征。4. Daniel Shifteh醫生，是有20多年經驗的委員會認證放射科醫生，被多家醫院任命為首席參謀放射科醫師，是負責培訓放射科住院醫師和醫學生的臨床講師；專長：CT、MRI、PET 和超聲。5. Zunzhen Chen是有10年以上臨床經驗的超聲技師，掌握了先進的醫學知識；專長腹部、骨盆、血管和心臟的檢查。6. Yumei Xian是ARDMS認證的腹部超聲技師，具有多年常規超聲檢查的經驗，檢查內容包括腹部、回聲、GYN、乳房、骨盆（男性）、子宮超聲和血管（腹部、靜脈和頸動脈雙鏈體）。

法拉盛血管中心整潔、明亮、寬敞，擁有最新的診斷儀器，能將最快、最精確的診斷結果匯總給醫生，並為每位患者提供針對性的治療計劃。該中心服務範圍包括：糖尿病、重度吸煙者、高壓/肥胖/心臟病、外周動脈疾病或任何其他慢性疾病。法拉盛血管中心的專業醫生和外科醫生，會通過先進的微創手術診斷和治療這些疾病，而且簡單便捷、不需要麻醉，大多數患者在手術後可以立即看到結果。該中心接受所有醫療保險，如果認為有臨床必要，這些保險通常會支付手術費用。營業時間：週一至週六上午8點至下午6點，電話：718-799-0767，法拉盛血管中心地址：132-49 41st Rd, Ste 1B, Flushing, NY 11355。