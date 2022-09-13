葉浩康復理療專科引進最新儀器完善復健效果

葉浩痛症康復理療專科醫療復健接受各大保險，提供全方位的復健醫療服務。

「葉浩痛症康復理療專科」斥資引進醫院級最新儀器「電腦程式控制定點定向頸椎腰椎牽引機」，讓就診的病患能有最完善的復健效果。感興趣者敬請電話預約，以利診所安排適當人數就診復健，雙重確保就醫安全。

擁有美國痛症康復科特考文憑、學歷豐富的葉浩醫學博士(Hao Ye, MD)，目前除了任職愛恩斯坦醫學院附屬醫院臨床教學導師之外，還是紐約皇后醫療中心復健科的主治醫師。葉浩醫生最為社區稱道的是親自看診，提供最專業認真的全方位痛症康復醫療服務。葉醫師表示，疼痛的原因很多，由於壓力、職業、年齡、姿勢不良等，導致頸、背、四肢、關節 痛症及麻痹，若缺乏精確的診斷、對症治療，可能會造成終身難以治療的頑疾。該中心備有最新科技的治療儀器（如神經肌電圖檢查），提供膝關節軟骨膠原注射、關節和痛點打針，還有各種物理治療、電療、蠟療、超聲波治療、針灸、推拿、牽引等。

葉醫生表示，許多嚴重的痛症治療可能需要進行手術 ，但會有一定的風險。若痛症能在早期以非手術的方式治療並適當地定期復健，則是最安全的選擇。為讓病患方便就醫並避免轉介至大型醫院的不便，該診所引進醫院專用的最新「電腦程式控制定點定向頸椎腰椎牽引機」，根據傷勢的嚴重程度可適度適力地伸展脊柱，施行定點定向牽引拉直屈曲、扭傷等部位，以減輕頸/背部疼痛、頸部疼痛、腿部疼痛等，對頸椎腰椎等疾病（如腰椎間盤突出症、腰扭傷、腰椎小關節紊亂、腰椎滑脫、頸椎病等）提供一個最有效的復健方式，讓病患來一趟診所即能達到診療效果。

葉浩痛症康復理療專科有多位西醫執照理療師及執照中醫針炙理療師駐診，專精各類痛症、關節炎、運動創傷、手足麻木、四肢無力、行動困難、骨科手術後及中風復健、物理治療、痛點封閉、骨膠原注射、神經肌電超聲檢測等，接受老人卡和各種主要醫療保險 ，無保險者看診優惠。

葉浩痛症康復理療專科地址：38-08 UnionSt, #10A, Flushing, NY 11354（法拉盛友聯街109警察局斜對面），電話：718-321-0886。