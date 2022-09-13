我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英女王36年前訪澳「神秘親筆信」 2085年才能打開

「魷魚遊戲」李政宰奪艾美獎視帝 韓星第一人

葉浩康復理療專科引進最新儀器完善復健效果

工商記者吳瀰／紐約訊
葉浩痛症康復理療專科醫療復健接受各大保險，提供全方位的復健醫療服務。
葉浩痛症康復理療專科醫療復健接受各大保險，提供全方位的復健醫療服務。

「葉浩痛症康復理療專科」斥資引進醫院級最新儀器「電腦程式控制定點定向頸椎腰椎牽引機」，讓就診的病患能有最完善的復健效果。感興趣者敬請電話預約，以利診所安排適當人數就診復健，雙重確保就醫安全。

擁有美國痛症康復科特考文憑、學歷豐富的葉浩醫學博士(Hao Ye, MD)，目前除了任職愛恩斯坦醫學院附屬醫院臨床教學導師之外，還是紐約皇后醫療中心復健科的主治醫師。葉浩醫生最為社區稱道的是親自看診，提供最專業認真的全方位痛症康復醫療服務。葉醫師表示，疼痛的原因很多，由於壓力、職業、年齡、姿勢不良等，導致頸、背、四肢、關節痛症及麻痹，若缺乏精確的診斷、對症治療，可能會造成終身難以治療的頑疾。該中心備有最新科技的治療儀器（如神經肌電圖檢查），提供膝關節軟骨膠原注射、關節和痛點打針，還有各種物理治療、電療、蠟療、超聲波治療、針灸、推拿、牽引等。

葉醫生表示，許多嚴重的痛症治療可能需要進行手術，但會有一定的風險。若痛症能在早期以非手術的方式治療並適當地定期復健，則是最安全的選擇。為讓病患方便就醫並避免轉介至大型醫院的不便，該診所引進醫院專用的最新「電腦程式控制定點定向頸椎腰椎牽引機」，根據傷勢的嚴重程度可適度適力地伸展脊柱，施行定點定向牽引拉直屈曲、扭傷等部位，以減輕頸/背部疼痛、頸部疼痛、腿部疼痛等，對頸椎腰椎等疾病（如腰椎間盤突出症、腰扭傷、腰椎小關節紊亂、腰椎滑脫、頸椎病等）提供一個最有效的復健方式，讓病患來一趟診所即能達到診療效果。

葉浩痛症康復理療專科有多位西醫執照理療師及執照中醫針炙理療師駐診，專精各類痛症、關節炎、運動創傷、手足麻木、四肢無力、行動困難、骨科手術後及中風復健、物理治療、痛點封閉、骨膠原注射、神經肌電超聲檢測等，接受老人卡和各種主要醫療保險，無保險者看診優惠。

葉浩痛症康復理療專科地址：38-08 UnionSt, #10A, Flushing, NY 11354（法拉盛友聯街109警察局斜對面），電話：718-321-0886。

關節 手術 醫療保險

上一則

紐約新冠緊急狀態令今晚到期 州長不再延續

下一則

紐約客談／提升交通安全 紐約再出奇招

延伸閱讀

天生O型腿膝蓋痛到要吃止痛藥 截骨矯正解她痛苦又增高

天生O型腿膝蓋痛到要吃止痛藥 截骨矯正解她痛苦又增高
「田芳痛症理療康復中心」專業疼痛管理擅長治療病因複雜之痛症

「田芳痛症理療康復中心」專業疼痛管理擅長治療病因複雜之痛症
長期低頭工作頸椎退化疼痛 增生治療有助改善

長期低頭工作頸椎退化疼痛 增生治療有助改善
退化性關節炎只能吃藥電療？台大物理治療：運動好處多

退化性關節炎只能吃藥電療？台大物理治療：運動好處多
亂按肩頸紓壓 慘釀椎間盤突出

亂按肩頸紓壓 慘釀椎間盤突出

熱門新聞

丈夫追趕涉嫌攻擊的歹徒。(何女士提供)

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

2022-09-05 10:00
圖為降雨量預測。(氣象中心)

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

2022-09-05 12:41
假意示好陪玩，男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客。 (市警提供)

假意示好陪玩 男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客

2022-09-09 16:12
紐約州州長霍楚。(路透社)

紐約小兒麻痺病毒蔓延 州長宣布進入緊急狀態

2022-09-10 07:07
來自委內瑞拉的無證移民9月2日從德州艾爾帕索乘搭巴士，前來紐約尋求政治庇護。(路透)

紐約無證客優先許可工作？合法排期移民喊不公

2022-09-11 07:30
紐約州取消公共運輸等場合的口罩令。(美聯社)

紐約州解除地鐵、公車口罩令…快打Omicron補強針

2022-09-07 12:39

超人氣

更多 >
領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳

領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議
玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視
馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光