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紐約雲頂世界九月輕鬆玩樂賺積分　有機會贏取電動汽車或$1,000現金

工商記者衛伯承／紐約訊
紐約雲頂世界九月輕鬆玩樂賺積分，有機會贏取Hyundai Santa Fe現代2022電動汽車或$1,000現金。
紐約雲頂世界九月輕鬆玩樂賺積分，有機會贏取Hyundai Santa Fe現代2022電動汽車或$1,000現金。

紐約雲頂世界是紐約市唯一的賭場，為客人提供無與倫比的博彩及娛樂體驗。兩個賭區樓層擁有超過6,500部最受歡迎的老虎機及電子賭桌遊戲，一定能找到您最喜愛的選擇。紐約雲頂賭場現正舉行電動車大抽獎活動，凡在任何老虎或電子賭桌玩樂賺取積分，均可參加9月30日晚上8時的電動車大抽獎，有機會贏得Hyundai Santa Fe現代2022電動汽車或$1,000現金，賺取積分越多抽獎機會更多。

紐約市雲頂世界是紐約市首家兼唯一的賭場，每年為逾1,000萬位客人提供博彩和娛樂體驗。雲頂世界現繼續實施新冠病毒衛生防疫安全措施，提供全新尖端賭桌遊戲的新鮮博彩體驗。除了華裔賓客最喜愛的使用真牌派發的電子百家樂賭桌外，還有21點、輪盤、骰寶等賭桌遊戲。「百樂會」裝潢華麗，給予雲尊會員私人的博彩空間，免除了與他人對賭的麻煩，更為貴賓設置雅座供應咖啡飲品，設出納櫃檯提供更多便利。

位於JFK機場附近的紐約市雲頂世界全新Hyatt Regency凱悅酒店，擁有366間寬敞典雅的客房及34間豪華套房，地理位置優越，非常適合商務及休閒旅客。超大豪華套房設有小廚房及獨立起居空間，讓入住的客人有賓至如歸的感覺；別緻的典雅客房提供可俯瞰城市天際線的落地窗，讓您擁有最超凡的住宿享受。這裡的Sugar Factory餐廳、新賭區及名廚餐廳等，都將讓賓客享受難忘的佳餚及玩樂體驗。

賭場的好友麵館裝潢雅緻，供應柱侯滋味的牛腩麵、辛辣可口的喇沙麵、港式風味的雲吞麵和回味無窮的明爐燒味，同時還供應越南及馬來西亞等地的風味美食；RW Prime牛排西餐廳優雅高尚，提供名廚精心料理的上等牛排，洋溢溫馨氣氛的酒吧提供各種特色雞尾酒。融合中西特色小食的美食廣場，提供各式各樣的美味選擇。

雲頂世界賭場地址：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420，駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁：RWNewYork.com/Chinese，查看最新活動訊息。

紐約市 電動車 美食

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