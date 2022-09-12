「田芳痛症理療康復中心」專業疼痛管理擅長治療病因複雜之痛症

田芳醫師的專業醫療團隊擅長治療各類疼痛疑難雜症。

位於法拉盛的「田芳痛症理療康復中心」開業多年，為無數病患解除了各類疑難病痛，讓患者生活恢復到健康狀況，提高了生活品質。康復中心有由田芳醫師帶領的專業疼痛管理團隊，臨床經驗豐富、對病患關懷無微不至，在社區享有良好的聲譽。中心服務涵括物理治療、推拿手法、針灸治療、運動訓練和心理治療等，有疼痛相關的問題都可前往諮詢瞭解。

田芳醫師畢業於中南大學湘雅醫學 院6年制醫學系，在美國愛因斯坦大學醫學院醫學中心理療/康復系完成了住院醫生訓練，曾任Jacobi Hospital及North Central Bronx Hospital醫院的主治醫師，現任紐約皇后區醫院、瑪摩利醫療中心醫師。田醫師擁有美國理療康復專科特考文憑，是美國物理治療與康復學院院士。田醫生介紹，「田芳痛症理療康復中心」是一所專業的痛症管理診所，聘有專業的醫師和治療師團隊，陣容強大。在恢復開診的準備工作中，田芳醫師特別聘請了最專業的消毒公司為診所做了全面的消毒，以確保僑胞來診所診療時安全無虞。田醫師表示，目前疼痛與運動障礙是患者尋求康復治療的主要原因，尤其是疼痛，往往病因複雜、頗為棘手。田醫師認為，準確診斷是至關重要的，當患者就診時，醫療團隊會根據病患的實際情況為病患制訂一套治療方案，而後進行治療。

田醫師提醒社區老年人冬季防摔倒的措施：1. 注意藥物的影響，如果服用有嗜睡作用的藥物時，注意夜晚起床需緩慢，房間牆邊應安裝夜燈照明。2. 眼睛和聽力有障礙的患者，注意家中地上不要擺放地毯且過道不應堆放傢俱，以防摔跤。3. 進行適當的運動可增強肌力、平衡力及協調、柔韌能力。4. 老年人注意補充鈣和維生素D，防止骨質疏鬆。5. 注意不要穿高跟鞋、拖鞋或不防滑的鞋子。6. 如行走困難，請用拐杖或步行器進行輔助。

該中心擅長治療各類疼痛疑難雜症，包括各類頭、頸、肩、腰背、膝、手、足等疼痛，尤其對各種病因引起的腰腿痛有手到病除的效果，對癌症相關的疼痛有獨特的治療方法且效果顯著。此外，各種運動損傷、關節 /軟組織慢性炎症、脊柱復健、手腳麻痹、四肢無力、行動困難、偏癱等各種疾病的後期康復處置，都是物理康復醫學的適應症。該中心還開展痛點注射、關節與穴位注射等特殊治療；其物理治療還包括運動拉筋、牽引、電療、超聲波治療、遠紅外熱療、臘療以及針灸、推拿等。

中心地址：凱辛娜大道41-61號一樓E室，醫務人員通曉多種語言，歡迎諮詢與預約；電話：347-438-1534、347-506-0646，接受各類醫療保險 ，無保險者優惠。