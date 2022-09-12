露·美妝精品中秋節特惠活動 9/12法拉盛Shiseido特約門市公開抽獎

法拉盛 資生堂Shiseido特約門市、法拉盛唯一法國貴婦品牌Sisley特約商店——露·美妝精品，為慶祝一年一度的中秋佳節，特別推出中秋節特惠活動，今天截止並舉辦公開抽獎，歡迎持抽獎券的顧客前往參加盛會。今天消費同樣享受85折，還可以參與抽大獎，歡迎把握最後機會！

露·美妝精品中秋節特惠活動，店內各種精美護膚美妝大牌禮盒全部85折起。優惠期間來店消費，還可以參加露·美妝精品舉辦的9/12大抽獎活動，獎品豐富，最高可抽到價值$150的美妝產品。抽獎券在手，希望不落空，特惠活動讓每一分錢都物超所值。

露美容美妝精品中心負責人、資深的資生堂美容化妝師Susan表示，秋季皮膚乾燥，皮膚補水保濕是美容的關鍵，稍微不注意可能就會由於乾燥引發起皮、皮膚乾裂等症狀。每個季節的護膚各有不同，要根據當地氣候及個人特點選擇合適的方法來保養肌膚。Susan提供了以下4個注意事項：

1. 注意保濕滋潤皮膚：秋天來了，任何皮膚都會明顯出現缺水的情況，這主要是由於天氣乾燥所引起的。可以將夏季主打清潔的洗面乳換成滋潤型，部分控油護膚品換成含有一定油分的保濕型，一切主要以保濕為主，緩解皮膚的乾燥。同時也要注意身體其他部位的護膚，比如在洗完澡後盡量塗抹乳液，洗完手後塗抹護手霜。

2. 注意補充足夠的水分：秋季以燥邪為主，除了影響外部的皮膚，也容易耗費體內津液，從而影響正常的津液輸布功能，進一步加重皮膚的缺水症狀，所以在日常生活中要注意補充足夠的水分，飲食方面也要注意，盡量減少食用辛辣刺激的食物。

3. 注意養成良好的生活作息：不良的生活作息對皮膚的影響也是很大的，比如長期熬夜的人容易出現黑眼圈、皮膚暗沉、痘痘等表現，這主要是因為長期不良的生活作息會影響體內正常的臟腑功能，從而導致皮膚出現相應的症狀。

4. 正確的護膚步驟：一般來說簡單的護膚從洗臉開始，要掌握正確的洗臉方式，然後塗抹爽膚水來保濕和二次清潔，再加上精華液和面霜等。需要注意的是，在秋季也是需要防曬霜的，秋季的紫外線同樣可以使皮膚變黑。

露美容中心熱賣的日系王牌資生堂Shiseido、養仙女的SKII神仙水、崇尚自然之美的日本 森林風草本保養品Noevir、法國頂級貴婦品牌希思黎Sisley等，這些各類不同品牌的美妝精品，店內都有專人幫您解說，讓您找到最適合您的商品。

露·美妝精品將有專人為顧客提供免費諮詢，地址：36-44 Union St, Flushing, NY 11354，電話：646-752-4123。