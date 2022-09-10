野花牌綠蜂膠有助降血脂
野花牌綠蜂膠是蜂膠中的王者、巴西第一名牌，擁有世界公認的最佳品質。野花牌綠蜂膠有著自1982年以來最悠久的生産歷史，其有效成分含量業內最高，淨濃度85%，擁有超高類黃酮含量，酚多體佔3.5%，無蜂蠟無酒精，不含任何重金屬有害元素。
隨著年齡的增長，人體血管不斷發生退行性改變，可導致血管變窄變脆，造成腦出血、腦梗塞、冠心病、高血壓等危險。注重血管彈性的保養並積極採取預防保健措施，可有效降低心腦血管疾病發生的風險。綠蜂膠Apiario Silvestre富含多種功能因數和大量活性物質，特別是黃酮、萜烯類等，成就了它廣譜的藥理特性和對防治心腦血管病的顯著療效，對於維護血管健康、保持血管年輕化效果顯著。
高血脂症可引起胸悶、心悸、暈眩、手腳麻痹、冰冷、腹脹和昏睡等症狀，常見於血壓升高、血糖升高、脂肪肝等情況。降低血脂水平，是預防和治療其他常見病症的重要且有效手段。如何有效降低血脂？如何平衡各種降血脂方法的利弊？如何選擇最適合自己的降低血脂方法？這些都是人們最關心的。高血脂症的治療原則是飲食療法、運動療法加藥物療法，目前還沒有很合乎生理要求的降脂藥物。多數降脂藥僅有短時療效，停用後血脂往往又反跳升高，而長期用則出現明顯副作用，因此自然療法成為了醫學家探尋的目標。當科學家們發現巴西綠蜂膠降血脂，療效顯著、穩定、無不良反應後，巴西綠蜂膠立即受到了關注。中國「九五」研究和日本、巴西、歐美等國的研究均發現，蜂膠在降低血脂的同時，也使血液粘滯度、血小板黏附聚集、紅細胞壓積、纖維蛋白元等血液流變學指標顯著改善，起到淨化血液的效果，並從而預防心率不齊和腦部血液循環障礙的發生。高血脂可使心腦微循環意外增多，因此降低血脂水準，是預防和治療心腦微循環障礙的重要且有效手段。
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