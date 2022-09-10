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李信智整型外科讓您歲月無痕

工商記者吳瀰／紐約訊
擁有超過27年精湛整型外科醫術的韓國女醫師李信智，讓您重拾職場和人際關係的成功與自信。
擁有超過27年精湛整型外科醫術的韓國女醫師李信智，讓您重拾職場和人際關係的成功與自信。

擁有超過27年精湛整型外科醫術的韓國女醫師李信智，於曼哈頓、法拉盛、新澤西三地開診，並有專精國、韓、日、英語的專業醫護人員，提供全方位非手術和手術的醫療美容服務，讓愛美人士重拾飽滿年輕容顏身型，重拾職場和人際關係的成功和自信。

 

李信智整型外科LEE PLASTIC SURGERY CENTER，由學歷豐富的韓國女醫師李信智LEE, SHINJI S., MD主持。李醫師畢業於麻省理工大學、紐約大學醫學院、紐約大學醫學中心整型外科、維吉尼亞醫學院整型外科/顯微外科、紐約州立大學外科，取得了美國整型外科協會認證，是整型外科執照醫生，所以在外科手術上專業精準。李醫生的醫美成功案例無數，其中對拉雙眼皮、除眼袋、改鼻型、隆乳/縮乳、乳頭整型、耳朵整型、臉部/全身抽脂、額/面/頸拉皮、BOTOX抗扎注射（通過FDA檢驗）最為專精。李醫師提醒，無論是非手術性還是手術性的美容，都應尋求經美國醫學認證的專業醫師幫助，因為美容過程無法重來，千萬不可因小失大，任何手術和療程都只許成功不許失敗。

 

李醫生長年來一直在精研東方女性美容手術，是值得信賴的醫美專家。李醫生行醫多年一直不斷地精進提升醫療品質與技術，診所自備AAAA SF最高級別的執照手術室，完全保證密隱私；診所還同時引進了最新安全、效果顯著的醫美產品：如經美國FDA藥物食品管理局核准的非手術性冷凍溶脂/超聲波拉皮COOLSCULPTING，每次療程1-2小時，不打針、不吃藥、不動刀、無疤痕（治療部位無任何損傷），療程後能立即正常生活，方便各界輕鬆自在地享受美麗的效果。

注射BOTOX瘦臉，如果找不到正確的注射點，或是注射方法和劑量不對的話，過一陣子就會出現二臉不對稱的情況；如果施打過量，還可能造成吞咽困難、面部僵硬等其他副作用。又如手術性的抽脂，除了醫師的抽指技術外，醫師還要善於處理傷口以防止感染，也要注意在手術中不能大戳血管（有引發肺栓塞或更嚴重的後果），並懂得進行善後的疤痕處理，這些都是資深專業的醫生才能做得到的。李醫師從醫以來一直堅持先整體評估上診人士的臉型和身型比例等協調，再進行術前評估，以病人的身體健康狀況制定出診療和手術進度表，最後再執行各類美體塑身整型。李醫師特別強調術前的彼此溝通，提供病人最完整、客觀的資訊，協助病患做出最佳的選擇。

李信智整型外科新澤西診所地址：61 Glenwood Rd., Englewood, NJ（Englewood醫院對面），電話：201-227-9101；紐約法拉盛診所地址：141-25 Northern Blvd., 1FL., Flushing，電話：718-939-9113；曼哈頓診所地址：866 2nd Ave., NYC, NY 10017（夾46&47街），電話：212-838-7232。

手術 醫學 法拉盛

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