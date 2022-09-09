世界日報 x 洋河股份9/9【中秋文化節】邀您一起賞月、看表演、買好禮

電子小提琴演奏Yut Chia

中秋節是月滿人團圓的節慶佳節，在佳節前夕，世界日報 特於2022年9月9日（周五）下午2點至晚上9點，在法拉盛 喜來登飯店2樓（135-20 39th Ave, Queens, NY 11354）舉辦「中秋文化節」活動，邀請讀者們一起歡慶中秋。

本活動由洋河股份全美總經銷——美國大文行酒業有限公司冠名贊助，聯合健保 公司、美國中國信託銀行以及CPC華人策劃協會共同贊助。活動現場將有舞台表演、節慶猜燈謎、免費雞尾酒&月餅賞月品鑑會、手工藝體驗、購物資訊攤位及現場大抽獎等精彩活動。

今年中秋文化節，主辦單位邀請到多個表演團體前來共襄盛舉：來自布碌崙的Halo Dance Crew街舞表演、茹寶藝術學校的旗袍秀/拉丁舞、Honey Art Center的小朋友拉丁舞、崔欣妍魔術秀、紐約少林寺功夫表演、紐約中國芭蕾舞京劇團、華美藝術團、Forever Dancing、寶島慢播演奏等多項精彩演出。另外，在2樓戶外陽台區，除了邀請樂手Yut Chia表演電子小提琴外，主辦單位也將在6點至晚上9點，安排免費的月餅及雞尾酒（由洋河股份贊助）品嚐會，讓民眾在賞月的同時也能滿足口腹之慾。

另外，活動現場也將設立超過30個攤位，讓讀者們在歡慶中秋時，也能購買到超值、滿意的禮品。現場攤位包含藥業、中藥行、家電用品、美容養生會所、生活用品等商家，提供採購服務。資訊區部分，提供健保計劃諮詢、金融產品、教育及健康等諮詢攤位，讓民眾擁有多元的資訊來源。

為了讓讀者能有更多體驗，活動邀請到多位民俗技藝老師現場教學，讓民眾可以享受工藝文化的樂趣，如：中秋剪紙、果凍花製作、中國結、書法、糖畫、捏氣球、紅包燈籠等。民眾可攜家帶眷一同到現場，一睹傳統民俗大師的精湛技藝，並有機會將這些手工藝品免費帶回家。除此之外，舞台活動區還會定時舉辦猜燈謎活動，讓民眾感受到中秋文化的猜謎氛圍，有機會還可以帶免費獎品回家。