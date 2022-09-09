我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

世界日報 x 洋河股份9/9【中秋文化節】邀您一起賞月、看表演、買好禮

紐約訊
電子小提琴演奏Yut Chia
電子小提琴演奏Yut Chia

中秋節是月滿人團圓的節慶佳節，在佳節前夕，世界日報特於2022年9月9日（周五）下午2點至晚上9點，在法拉盛喜來登飯店2樓（135-20 39th Ave, Queens, NY 11354）舉辦「中秋文化節」活動，邀請讀者們一起歡慶中秋。

本活動由洋河股份全美總經銷——美國大文行酒業有限公司冠名贊助，聯合健保公司、美國中國信託銀行以及CPC華人策劃協會共同贊助。活動現場將有舞台表演、節慶猜燈謎、免費雞尾酒&月餅賞月品鑑會、手工藝體驗、購物資訊攤位及現場大抽獎等精彩活動。

今年中秋文化節，主辦單位邀請到多個表演團體前來共襄盛舉：來自布碌崙的Halo Dance Crew街舞表演、茹寶藝術學校的旗袍秀/拉丁舞、Honey Art Center的小朋友拉丁舞、崔欣妍魔術秀、紐約少林寺功夫表演、紐約中國芭蕾舞京劇團、華美藝術團、Forever Dancing、寶島慢播演奏等多項精彩演出。另外，在2樓戶外陽台區，除了邀請樂手Yut Chia表演電子小提琴外，主辦單位也將在6點至晚上9點，安排免費的月餅及雞尾酒（由洋河股份贊助）品嚐會，讓民眾在賞月的同時也能滿足口腹之慾。

另外，活動現場也將設立超過30個攤位，讓讀者們在歡慶中秋時，也能購買到超值、滿意的禮品。現場攤位包含藥業、中藥行、家電用品、美容養生會所、生活用品等商家，提供採購服務。資訊區部分，提供健保計劃諮詢、金融產品、教育及健康等諮詢攤位，讓民眾擁有多元的資訊來源。

為了讓讀者能有更多體驗，活動邀請到多位民俗技藝老師現場教學，讓民眾可以享受工藝文化的樂趣，如：中秋剪紙、果凍花製作、中國結、書法、糖畫、捏氣球、紅包燈籠等。民眾可攜家帶眷一同到現場，一睹傳統民俗大師的精湛技藝，並有機會將這些手工藝品免費帶回家。除此之外，舞台活動區還會定時舉辦猜燈謎活動，讓民眾感受到中秋文化的猜謎氛圍，有機會還可以帶免費獎品回家。

由世界日報主辦的「中秋文化節」，將於9月9日（周五）下午2點至晚上9點，在法拉盛喜來登飯店2樓舉辦。活動免費入場，歡迎讀者攜家帶眷，一同過節慶中秋。更多活動資訊，請撥打電話：718-746-8889（轉6362洽詢）。

掃描二維碼瞭解活動詳情。
掃描二維碼瞭解活動詳情。
紐約少林寺功夫中心
紐約少林寺功夫中心

法拉盛 健保 世界日報

上一則

鐵達尼號沈船悲劇110周年 特展11月巡迴紐約

下一則

紐約中國芭蕾京劇團 世報中秋慶典登台獻藝

延伸閱讀

治安惡化…法拉盛109 華埠5、7分局最嚴重

治安惡化…法拉盛109 華埠5、7分局最嚴重
4華男法拉盛搶民宅 3落網1在逃

4華男法拉盛搶民宅 3落網1在逃
法拉盛10日中秋遊行 放煙火送燈籠

法拉盛10日中秋遊行 放煙火送燈籠
法拉盛反校園霸凌 警局發送書包文具

法拉盛反校園霸凌 警局發送書包文具
秋節聯展 9日劉曉慶書法登場

秋節聯展 9日劉曉慶書法登場

熱門新聞

丈夫追趕涉嫌攻擊的歹徒。(何女士提供)

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

2022-09-05 10:00

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

2022-09-03 12:27
受害業者拍到下騷擾華男的面貌特徵。(受害者提供)

深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶

2022-09-04 02:30
圖為降雨量預測。(氣象中心)

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

2022-09-05 12:41
涉案的第一輛Acura車。(市警提供)

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

2022-09-02 09:35
陳芳的屍體被送往法醫處檢測死因。(記者牟蘭／攝影)

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

2022-09-01 09:34

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況