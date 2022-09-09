美加補習學校秋季班09/10開學

「美加補習學校」2022秋季班上課日期為9月10日至12月17日，共15個上課日；目前尚有少數名額，尚未報名的家長請把握最後機會！

2022秋季班的班別包括：資優英文數學進攻班，適合三至七年級學生（9月秋季年級）；SAT 模擬測試，提供考生線上課程，上課時間為9月11日至11月27日（共6次考試及6次講解）；SHSAT 進攻班，日期為8月10日以及9月11日至10月16日（周日），上午講解、下午模擬考試；適合六到十年級的「創意寫作Critical Writing」課程；適合四至七年級報讀的「資優英文數學進攻班」；提高申請大學SAT考試成績的「SAT應考班」，適合11、12年級報讀，主攻創意閱讀思考、英文分析、文法、數學應用技巧；適合8、9年級的「高中入學考試SHSAT進攻班」，提供模擬測試和考題講解。

歡迎前往該校參觀洽詢（周三、五、六上午9時至下午3時），報名註冊時間：週一至五上午9時至3時，地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355；報名電話：718-961-8886、718-359-3952；詳情請上網查詢註冊：www.mega-academy.com。