世界日報 X 洋河股份「中秋文化節」伴您共度佳節

集熱門商品展銷、資訊、工藝美術、文藝表演於一體,時間:09/09下午2點至晚上9點,地點:法拉盛喜來登酒店。現場有免費月餅招待,還有大量獎品供抽獎,歡迎各位民眾攜家人、親朋好友免費參加,晚上6時開始,有洋河雞尾酒品嚐。

「中秋文化節」規劃了舞臺區、購物區、資訊區及工藝區等多元化活動區域,是一個三代同堂、共慶佳節的場所。本次活動由世界日報主辦、洋河股份冠名贊助,聯合健保公司、美國中國信託銀行以及CPC華人 策劃協會共同贊助,得到數十家機構和商家的支持,一起共襄盛舉。

【美國中信銀行】

美國中國信託銀行(CTBC)橫跨美國東西兩岸,全美共有16家分行,其中紐約兩家、新澤西一家、北加三家及南加十家。中國信託銀行在全球有超過111個分支機構,許多美國客戶與全球各地中國信託分/子行皆有頻繁的業務往來。全新中國信託個人數位銀行,提供多項新功能,客戶無論在何處都可輕鬆理財和儲蓄管理;網路開戶只需3分鐘即可完成,並享有優惠利率。瞭解更多詳情,請上網:www.ctbcbankusa.com,或致電中國信託銀行:1-888-308-0986。

華人策劃協會成立於1965年,是一個開創積極變化的社會服務機構。華策會確保紐約市的亞裔美國人、移民和低收入社區,能夠平等地獲得繁榮發展所需的資源和機會。

今天,華人策劃協會是美國最大的亞裔社會服務組織,是60,000個努力在教育 、家庭、社區和職業方面,實現目標的個人和家庭值得信賴的合作夥伴,在曼哈頓、布魯克林和皇后區的35個地點,為處於人生各個階段的社區成員提供50多項高質量服務。

華策會所有的服務都是賦權紐約人,讓他們能夠在自己的生活和社區中成為積極改變的推動者。今天代表華策會的是曼哈頓社區服務,他們的所有服務都是幫助家庭和兒童,服務範圍包括預防虐待和疏忽照顧兒童、寄養兒童、優質托兒服務、艾滋病以及提供各種有關政府福利的信息。

【滋補城海味中藥行】

滋補城參茸海味專賣店於皇后區開業數十年,歷史悠久,是一家參茸海味老字號,其公司銷售各類名廠名牌產品。公司主人芳姐稱,中國人最注重的就是補身體,各類不同的參茸海味帶著各種不同的滋補功效,男女老少採用的種類也會不同,故購買者要細心、銷售者要專業。根據客人的要求提供適當的產品,這是芳姐一貫以來的銷售原則,以貨真價實、價廉物美為經營宗旨,童叟無欺,數十年來深受僑胞的支持、擁護及愛戴,公司信用超著。於中秋佳節期間,參茸海味大特价:花旗參$100/2磅、南美海參$65/磅、蝴蝶小花膠$88/磅、花菇$12/包;經銷世界各地的各類年貨參茸海味,應有盡有。滋補城擴張新店,出售各種花旗參、海參、參茸海味、中葯等,電話:347-368-6418。

【亞美醫師協會】

亞美醫師協會(CAIPA)是大紐約地區最成功的獨立醫師協會之一,擁有1,200位優秀的亞裔醫生、1,800多家私營醫生診所,涵蓋共70多個專科。亞美醫師協會是連續四年榮獲紐約州醫療衛生廳審核的最佳醫療品質醫師集團,目前在紐約市亞裔社區,為超過50萬民眾提供醫療服務和照顧。亞美醫師協會的使命,始終是團結頂尖的專業醫療人員並提供最高品質的醫療服務,歡迎瀏覽網頁:www.caipa.com/zh/。

【碧波庭內在負壓養生儀】

碧波庭內在負壓養生儀是新式按摩器,1995年產自臺灣,集按摩、拔罐、針灸、艾灸、刮痧與氣功等多種功能於一體,獲得9國77項世界專利,行銷26國,已使全球億萬使用者受益。

根據統計,上述儀器調理亞健康的功能強勁,舒緩肩周炎普遍達到88.47%的效果,腰痠背痛一般達到91.3%的效果,痛經宮寒不少案例達到96.67%的效果,失眠最高達到97.9%的效果,健胸美胸甚至達到100%的效果,還有男士前列腺問題可望達到93.6%的效果。

碧波庭內在負壓養生儀由傲多碧波庭代理,電話:929-281-5669。

【飛躍教育】

華埠飛躍教育馳名的申請大學文書輔導,多年來均由謝老師負責主持。他以長久指點學生申請大學的心得與體會,指導他們撰寫出一篇篇突出個人強項與專長的申請書,作為升入最高學府的強有力敲門磚。從2014年到2021年,飛躍教育成功將多名高中畢業生一舉送進多所藤校與名校。

除了申請大學的寫作技巧班外,飛躍教育特色課程還有SAT初級班和強化班,以及各科補習,包括英文文學、化學、物理、生物、數學、電腦編程、世界和美國歷史、西班牙語、法語等;飛躍教育還有特殊高中SHSAT/亨特初中衝刺班,兼有州考準備班、寫作強化班、閱讀提升班、數學競賽班、小學天才生應試和早期兒童閱讀啟蒙班、暑期和課後班、一對一輔導等。

華埠飛躍教育諮詢熱線:917-216-9786(洽趙老師Eileen),網址:LeapPrep.com。

【華人療養院】

華人療養院是Nassau University Medical Center的附屬機構,有優秀醫生團隊駐診,提供長短期護理和康復治療、24小時急診室以及針對不同需要的治療等多種服務。療養院內有華人工作人員解釋和跟進病人康復療程,由入院到出院都安排妥當,讓家人放心。

華人療養院(長島)環境舒適、㓗淨,有中餐飲食、節日或生日聚會、夏季戶外燒烤活動、中文電視和雜誌等娛樂活動,更有華人牧師帶領每日敬拜。網站:www.lovingcareusa.com,微信號:LovingCareChinese,电话:516-566-5196。

【優富商業聯盟】

麒麟電視推廣「綠色環保廣告套餐」, $338廣告分12個月付款(包括安裝一個麒麟商業電話盒+9、10、11三個月在麒麟電視開頁三版全屏廣告欄上播出)。麒麟電視在北美有十萬觀眾,60歲以上占7成,時不再來,機不可失!請聯繫郵箱:[email protected],座機:516-600-0910(洽王先生)。

道聖康膜,一款可以給骨頭加熱的產品!道聖康膜可以祛濕散寒、通經活絡、活血化瘀、消炎止痛、軟堅散結、扶陽升陽、打通微循環;一瓶在手,痛癢去無蹤。免費試用道聖康膜,請洽劉書含,手機:347-925-6089,座機:718-359-5227,微信:liushuhan1958。

【優越健保】

優越健保(愛心村)VillageCareMax是一家有著四十多年歷史的非盈利醫療保險機構,長期以來為擁有紅藍卡(Medicare聯邦醫療保險 )和白卡(Medicaid醫療補助)的社區長者,提供包括植牙在內的全面性綜合醫療保健優選計劃。

VillageCareMAX優越健保(愛心村)法拉盛社區中心查詢電話:1-718-517-2600;布碌崙社區中心電話:1-718-517-2650(提供國粵英服務)。

【美國萬通互惠理財】

美國萬通互惠理財(MassMutual)是在美歷史最悠久、財務最穩健的金融保險機構之一,結合廣泛的金融工具與全方位的專業服務,每位財務代表都肩負了財務教育者的重任,指點客戶在風險管理、資產規劃、財富累積及管理上的解決方案,為客戶量身打造最適合他們的理財方案,照顧人生不同階段的保障和理財需求。萬通互惠理財多年來致力於提供優質的金融產品,包括人壽保險、傷殘收入保險、長期護理保險、固定年金保險以及退休/401K計劃,幫助華裔社區中的個人、家庭及企業做好財富保障、積累與傳承。MassMutual NYC萬通互惠理財紐約市分行在法拉盛、唐人街及布碌崙均設有辦事處,更多資訊請參:MassMutualNYC.com。

【RiverSpring Health Plans】

RiverSpring Health Plans提供護理管理禮賓服務,為會員及其家人和護理人員提供真正個性化的支持。其RiverSpring MAP(HMO-D-SNP)的Medicare和Medicaid雙重計劃,可提供負擔得起的處方藥承保、最優質的醫生和醫院服務、每月$150的非處方藥福利等;每週7天24小時,為15,000多名紐約人的健康生活提供護理和關懷,會員將擁有「一站式商店」的便利服務。請致電:1-800-362-2266查詢,聽力或語言障礙人士TTY專線用戶請致電711。

【紐約人壽Juliet Leu】

紐約人壽保險公司協助您重新確定退休生活的資金來源,其保證收入年金(Guaranteed Income Annuity)可以協助您在退休時獲取應得的有保證收入,您會獲得「養老金式」的終生保證收入。紐約人壽亦提供有價值的永久型可攜帶式人壽保險,即使您已經擁有團體定期人壽保險,仍然可透過自動扣繳工資的便利方式獲得額外保障。紐約人壽Employee’s Whole Life Insurance讓您即使是換工作或退休,也仍然擁有持續有效的保單。

紐約人壽保險及年金公司以及其母公司紐約人壽保險公司,一直致力於為人們提供服務並維護他們的夢想。一路走來,強大的財物實力和責任感讓我們渡過市場的所有動盪起伏,決心協助客戶的資金延續下去,無論是在今天、明天或從現在開始的幾十年時間裡。欲瞭解更多詳情,歡迎至現場紐約人壽攤位親洽Juliet Leu劉小姐,電話:917-902-7326。

【DE RUCCI BEDDING】

慕思品牌創立於2004年,致力於人體健康睡眠的研究,專業從事整套健康睡眠系統的研發、生產和銷售,在業內創新打造了「量身定制的個人專屬健康睡眠系統」。目前,慕思線下的睡眠體驗館已覆蓋全球20多個國家和地區,為千萬客戶提供健康睡眠體驗;慕思健康睡眠股份有限公司的專賣店遍佈全球。

【洋河雞尾酒賞月品鑑會】

慶中秋:洋河雞尾酒賞月品鑑會 & 月餅品嚐(免費)

HAPPY HOUR:6PM - 9PM (*MUST BE 21 YEARS OLD OR OLDER)

