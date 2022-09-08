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Coway淨水機9/9特價優惠喜來登酒店中秋文化節

工商記者鍾淑美／紐約訊
Coway鹼性水明天在法拉盛喜來登酒店中秋文化節中提供試飲。
Coway鹼性水明天在法拉盛喜來登酒店中秋文化節中提供試飲。

曾榮獲國際水質協會「金印獎」、美國水質協會及英國過敏協會認證的Coway淨化水，將於明日（週五）在法拉盛喜來登酒店中秋文化節中提供試飲。Coway淨化水由韓國生活家電第一品牌Coway USA自行研發生產，該公司是美國水質協會(WQA)和美國家電業協會(AHAM)的官方會員之一，在韓國水質淨化、空氣淨化和衛浴行業內始終占據首位。Coway是韓國最大的環境家電企業，也是世界上最大的環境家電企業之一。

Coway是韓國環境家電第一品牌，位居亞洲最具潛力企業前50位，是世界上僅有的擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術的5家公司之一，水淨化品獲得國際認證，包括「金印獎」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證；COWAY大部分空氣淨化器都獲得過英國過敏協會頒發的認證。

人體需要的水必須是安全衛生的水，世界上幾乎所有有機和無機物質都可溶於水中，其中有些是人體必需的有益物質，有些則是有害物質，比如受到污染的水、含有重金屬和雜質太多的水。當人們常年累月地飲用不健康的水，就會埋下患病的隱患。

Coway淨水設備型號多、樣式全，採用5級過濾系統的水淨化設備，能祛除細菌、重金屬、石灰質、致癌物等污染物質，除菌率達到全世界以嚴苛著稱的美國環保署(US EPA)標準，細菌去除率99.9999%、病毒去除率99.99%、孢子去除率99.9%，確保飲用者不受到水污染所帶來的疾病威脅。

Coway淨水機有純淨水和鹼性水等很多種類，經常使用純淨水對人體的健康以及皮膚等，都有很大的幫助。Coway鹼性水是目前備受重視的好水，對維持人體內的酸鹼平衡起到了很大的作用，可以有效防禦因體質酸化帶來的各種疾病，讓喝好水成為生活習慣。紐約總公司新址：218-14 Northern Blvd, Suite 209, Bayside, NY 11361，電話：718-428-8080。

英國 過敏 法拉盛

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