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陳敏麗西醫美容診所電波瘦身療程非手術塑身護理 有效消減脂肪

工商記者衛伯承／紐約訊

雖現新冠疫情稍緩，但猴痘個案浮現，人們仍是謹慎防範、深居簡出，許多人因此缺少運動及美容修護，在不經意間腹部、手臂、大腿的贅肉都靜悄悄地長出來。多年來服務華人社區的陳敏麗西醫美容診所，推出truSculpt iD電波瘦身療程秋季特惠，凡於9月1日至15日期間訂購該療程，均可獲贈送truSculpt fleX肌肉強化緊緻治療2次，僅限兩週，敬請從速洽詢預約！

來自CUTERA的truSculpt iD為革命性的非手術電波瘦身，經美國藥物食品管理局(FDA)核准的永久減脂治療方法，是非侵入性塑身技術，能有效消減多達24%的脂肪，讓妳達到夢想體型。truSculpt iD電波療法提供強大的非侵入性單極射頻，可選擇性地向脂肪組織進行治療性加熱。truSculpt iD程序通常被描述為感覺像是熱石按摩，在治療期間，皮膚溫度會升高但仍保持舒適。truSculpt iD程序有效、安全，結果均勻一致；具有多功能性的獨特6個器具和位置選擇，可一次性消除整個腹部的多餘脂肪，也可以同時治療多個身體區域。

truSculpt fleX身體肌肉強化緊緻調整治療，是一種非侵入性的肌肉塑性設備，已通過美國FDA批准及認證，專門用於加強緊緻和調理腹部、臀部、大腿肌肉，連續四次治療後能增強肌肉達30%以上。truSculpt fleX治療可以通過用電流誘導肌肉來收縮改善肌肉張力，這部設備獨特之處在於可根據患者的健身水平、形狀和目標進行自定義，可以說是一部量身打造的美體機器。

陳敏麗西醫診所是一間非常全面性的西醫美容診所，除了提供PRP美容煥膚、Profound魔方電波美容除皺外，尚有脫毛、除斑、太陽斑(雀斑)、射頻緊膚、射頻嫩膚、煥膚、減少細紋和毛孔粗大、青春痘/粉刺治療及去疤痕等。此外，診所還提供肉毒桿菌注射、皮膚填充劑注射、瑞藍玻尿酸、柏麗玻尿酸、微晶瓷填充及貝樂芙等皮膚注射療程。

陳敏麗西醫美容診所(Chan, MD Aesthetics)地址：紐約華埠中央街(Centre Street)139號PH104室(電梯按PH 1樓)，預約電話：718-887-1566。

肌肉 FDA 手術

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