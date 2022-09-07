Collin Morikawa與St. Jude的兒童患者分享高爾夫課程和舞蹈動作

職業高爾夫球手Collin Morikawa，慷慨地為St. Jude的孩子們提供了一次向最佳高爾夫球手學習的機會。

PGA Tour職業高爾夫球手Collin Morikawa，日前與St. Jude Children's Research Hospital®的五名患者進行了交流，其中幾名是很有天賦的高爾夫球手。Morikawa慷慨地為St. Jude的孩子們提供了一次與最佳高爾夫球手學習的千載難逢的機會。

在8月8日舉行的St. Jude Golf in the Park比賽中，選手的技術水準因患者年齡各異而不同，其中Azalea（8歲）的表現遠低於標準杆數，屬於最具競爭力的選手。Azalea因橫紋肌肉 瘤（一種軟組織癌）而接受治療，她努力找到她需要的全部力量準備擊球，這為Morikawa帶來了新的挑戰——舞蹈比賽。一整天下來，Morikawa的擊球和推桿從未失手，他勇敢地接受了挑戰，甚至承諾下次再來孟菲斯時要進行第二次舞蹈比賽。

這群多才多藝的St. Jude孩子們貢獻了許多娛樂活動及具有競爭力的推桿和低飛球。但隨著舞蹈比賽成為焦點，患者Reynaldo（18歲）可能成為下次的挑戰者，錄影舞蹈慶祝是他紀念化療最後一天的創意方式。Reynaldo在被診斷患上橫紋肌肉瘤前，在他的家鄉波多黎各學習編舞並參加了舞蹈團。這次，當他看到和聽到Morikawa有力擊球的力量時，他肅然起敬，臉上洋溢著喜悅。

參加本賽事的幾名St. Jude患者都是優秀的高爾夫球手：Cross（18歲），兩次癌症 的生存者，後與PGA Tour高爾夫球手J.J. Spaun共同參加了職業業餘配對賽，並在最近獲得了密蘇裡州堪薩斯城Rockhurst大學的高爾夫獎學金。患者Dakota（16歲）兩年前首次一杆進洞，幾個月前剛結束了急性淋巴細胞白血病的治療，也參與了這次愉快的賽事。Bailey（17歲）曾因骨肉瘤（一種骨腫瘤）接受治療，他不僅是高爾夫球的愛好者，他的藝術作品還印在了FootJoy定製鞋上，2019年PGA Tour孟菲斯站比賽期間，近30名運動員 都穿過印有他藝術作品的鞋。今年的FedEx St. Jude Championship冠軍Will Zalatoris，在TPC Southwind季後賽中獲得了勝利，那時他也穿上了2022年患者藝術FootJoy鞋。

FedEx St. Jude Championship是一年中舉辦的眾多特殊活動之一，旨在幫助完成St. Jude救死扶傷的使命：尋找治療方法，挽救兒童生命。

St. Jude Children's Research Hospital引領全球瞭解、治療和戰勝兒童期癌症及其他危及生命疾病的道路，它以尋找治療方法、挽救兒童生命為目標，是National Cancer Institute（國家癌症研究所）唯一指定的專用於兒童的綜合癌症中心。自1962年成立以來，其研究的治療方法已幫助兒童期癌症的整體存活率從20%提升到超過80%。St. Jude分享其所有重大進展：在St. Jude，每有一名兒童獲救，就意味著全球的醫生和科學家都可以使用這些知識來挽救成千上萬的其他兒童。感謝捐贈者的慷慨，患者家庭從不會收到St. Jude的治療、旅行、住宿或食物帳單，以便其專注於幫助孩子們存活。請造訪St. Jude Inspire，探索St. Jude充滿希望、力量、關愛與愛心的極具感染力的故事。造訪stjude.org、在Facebook上為St. Jude點讚、在Twitter/Instagram/LinkedIn/TikTok上關注St. Jude、訂閱YouTube頻道，從而加入St. Jude；如欲瞭解更多資訊並查看更多圖片，請造訪：stjude.org/pgatour。