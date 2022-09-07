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長島理斯有機農場蔬果成熟季節

工商記者高傑文／紐約訊
長島理斯有機農場的各種有機農產品。
長島理斯有機農場的各種有機農產品。

由華人在長島創辦的RA's Farm「理斯有機農場」，經過多年精心經營，已成規模。最近紫薇花盛開，各種蔬果成熟，歡迎大家前來採摘和舉行戶外活動。

「理斯有機農場」種有多種華人喜歡的新鮮有機蔬菜、農場走地雞雞蛋、USDA認證的自產香茹等，每週送貨至長島納蘇、小頸、法拉盛；客人可每週預訂，按約定前往取貨，價格公道合理，同時也是本地唯一從農場直送農產品的服務。

RA's Farm 理斯有機農場在長島快速公路495的68出口，占地40英畝、環境優美，是春夏秋三季出遊的好去處。農場目前供應有機香菇（可至養殖間自行採取）、散養走地雞雞蛋以及各種有機時令蔬菜，如西紅柿、秋葵、苦瓜、絲瓜、尖椒、冬瓜、西瓜等，都可以上門採摘或訂購。

農場創辦人林先生表示，理斯有機農場加入了農業部的土壤環保計劃soil conservation program，農業部每年會過來檢查各項指標，農業部有機認證機構每年做年檢。他們是紐約州有機種植協會會員，農場的菇類產品還通過了猶太人的Star K認證。理斯農場從來不打除草劑，他們有一個人專職鏟草，農場的艾草、蒲公英、馬齒莧都可以涼拌生吃。

農場還有花卉供應：紫薇，芍藥花、桂花、桔香、牡丹、梔子花、杜娟花、茶花等，大家可前往採購。理斯有機農場環境優美，中心是天然小湖，黑白天鵝長年寄居湖心，野鴨大雁不計其數。農場土地沿Forge河自然延伸，農場和河水結合部形成了一片不受侵擾的自然生態環境區域，是野鹿、野火雞、野鴨子棲息的天堂。農場土地空曠、空氣好，適合舉行戶外活動、燒烤，如家庭、社團的聯誼會等。

農場地址：172 Barnes Road, Moriches 11955，長島快速公路I-495的68出口；每週訂蔬菜請電：516-942-0146，到長島Westbury、小頸、法拉盛三個地點取貨。

長島 蔬菜 農業部

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