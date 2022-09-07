洋河股份系列名酒暢銷美國市場

洋河股份有限公司的藍色經典系列：天之藍。

洋河股份系列名酒，近年來在美國總經銷大文行酒業有限公司的精心推廣下，成功打開了北美市場，旗下藍色經典系列、洋河大曲等名酒暢銷美國。本周五世界日報在喜來登酒店舉行「中秋文化節」，洋河股份將贊助一場雞尾酒會，用藍色經典系列調配出二種雞尾酒，供與會民眾免費品嚐！

洋河股份位於中國白酒之都——江蘇省宿遷市，總占地面積10平方公里、總資產638.11億元、員工3萬人，下轄洋河、雙溝、泗陽、貴酒、梨花村五大釀酒生產基地和蘇酒集團貿易股份有限公司，是行業內擁有兩大「中國名酒」、兩個「中華老字型大小」、六枚中國馳名商標、兩個國家4A級景區、兩處國家工業遺產和一個全國重點文物保護單位的企業。公司坐擁「三河兩湖一濕地」，所在地宿遷與法國干邑白蘭地產區、英國蘇格蘭威士卡產區並稱「世界三大濕地名酒產區」。洋河釀酒始於漢代、興于隋唐、隆盛於明清，曾入選清朝皇室貢酒，素有「福泉酒海清香美，味占江南第一家」的美譽。

作為中國名酒的傑出代表，洋河、雙溝多次在全國評酒會上榮獲國家名酒稱號。2009年，公司在深交所掛牌上市；2012年，公司躋身FT上市公司全球500強。近年來，公司經營發展品質不斷提升，銷售規模居行業前三甲。2021年實現營收 253.50億元，同比增長20.14%，扣非後淨利潤 73.73億元，同比增長30.44%；2022年一季度實現營收130.26億元，同比增長23.82%，扣非後淨利潤48.98億元，同比增長28.53%。

品質方面，2003年洋河股份率先突破白酒香型分類傳統，首創以「味」為主的綿柔型白酒品質新風格。2008年，「綿柔型」作為白酒的特有類型被寫入國家標準，公司被譽為「綿柔鼻祖」。

2003年8月，洋河推出高端品牌「洋河藍色經典系列」：海之藍、天之藍、夢之藍。「藍色經典」商標被國家工商行政管理總局認定為中國馳名商標，這是洋河股份繼「洋河」2002年獲中國馳名商標後，又一商標獲得國家級認定；「洋河藍色經典系列」亦是洋河在北美市場的主打產品。