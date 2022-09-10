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雲頂世界Catskills賭場玩樂賺取積分　有機會贏取凱迪拉克休旅車

工商記者衛伯承／紐約訊
雲頂世界Catskills賭場玩樂賺取積分，有機會贏取凱迪拉克休旅車。
雲頂世界Catskills賭場玩樂賺取積分，有機會贏取凱迪拉克休旅車。

紐約上州雲頂世界Catskills大賭場，是離紐約市最短車程的賭場，讓您享受超過150張賭桌，其中包括百家樂及牌九等博彩遊戲，暢玩所有您喜愛的老虎機，提供紐約賓客前往博彩、消閒、耍樂。每日自華埠法拉盛布碌崙提供往返發財巴士，車票$15，可獲賭場回贈$45老虎機券。九月一日起，凡在紐約卡茨基爾雲頂賭場的任何老虎機或賭桌玩樂賺取積分，均可參加10月1日晚上的名車大抽獎，有機會贏得凱迪拉克名車；賺取積分越多，抽獎機會更多。

隸屬拉斯維加斯式博彩城的雲頂世界卡茨基爾大賭場，距離紐約市不到100哩，大約兩小時車程可到，提供其他賭場無法比擬的娛樂體驗。十萬平方英尺的娛樂空間，擁有一百五十張拉斯維加斯式賭桌，包括：百家樂、輪盤、二十一點、大小及牌九；還有一千六百部最先進的老虎機，以及豪華撲克室和私人高額貴賓廳。

雲頂世界卡茨基爾賭場，有著最新穎頂尖的娛樂設備以及自然純淨的山林美景，賭場酒店現有332間房，包括12間閣樓套房、8間花園套房、7間雙層小居、2個室內泳池、1個水療室、1個健身中心，全部是五星級設備。

賭場入口右邊的酒吧巨型LED幕牆，播放Catskills的壯觀瀑布，讓賓客仿佛親入其境；360酒吧提供歌手樂隊即時表演節目或實時轉播超級碗大賽等體育賽事；在擁有巨型落地玻璃的Double Top燒烤酒吧，顧客能把賭場外的山色美景盡收眼底，景色宜人。

雲頂世界Catskills賭場提供最受亞裔賓客喜好的21點、骰子、百家樂、比大小、輪盤、牌九等博彩耍樂，特設貴賓私人豪華Lounge和高額賭廳沙龍，提供尊貴的VIP服務，其中牌九遊戲是佔賭場大約三分之一的博彩遊戲。為了吸引亞洲賭客，賭場聘請逾二百多名會說中文的華人員工，同時還內設了來自台灣的大廚所主理的「荷花」中式餐廳；賭場內設有中文路牌和指示牌，十分貼心、方便。

雲頂世界Catskills大賭場每天提供發財巴士，自華埠、布碌崙、法拉盛地區接載客人往返賭場。請聯絡發財巴士代理訂票，八大道巴士：718-888-3113、718-437-7717（凱辛娜大道41-40號、布碌崙Bayparkway/86街、Bayparkway/66街、八大道/60街）；金禧巴士：917-518-1718、718-509-9525（華埠基士提街47號、法拉盛39大道136-17號）；帝國巴士：718-663-9936、917-916-8139（布碌崙8大道60-12號、法拉盛緬街41-82）。也可瀏覽網頁：RWCatskills.com/bustours，查看上車地點、時間及優惠詳情。

紐約上州雲頂世界Catskills大賭場，是離紐約市最短車程的賭場。
紐約上州雲頂世界Catskills大賭場，是離紐約市最短車程的賭場。

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