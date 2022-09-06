北港台菜林師傅脫穎而出榮登時代廣場Samsung大屏

北港台菜林師傅榮登紐約時代廣場Samsung大屏，推薦台灣料理。林師傅開業25年來一直堅守崗位，將正宗台菜精神發揚於大紐約地區。

由Samsung集團和紐約Righteous Eats團隊合作舉辦的社區餐和對話系列，其中邀請到北港台菜林師傅前往時代廣場接受採訪，代表紐約移民通過努力保持台灣傳統菜和分享成功的故事。

紐約僑胞心目中的台菜第一首選「北港台菜」，即使疫情 期間也依然提供外賣、自取等服務。北港台菜由於其正宗台灣菜獨具特色，團購消費逆勢倍增、生意火紅，開始受到許多外族裔美食節目社群 的關注 ,以及主流媒體的報導，外國觀光客慕名而至。

北港台菜林師傅是正統科班出身，對菜材及配料篩選嚴格。特別值得一提的是，其對調料的使用也相當嚴苛，選用定期由台灣空運而來的新鮮上等香料，道地美味絕不含糊！

台灣菜源自閩菜，多湯菜、刀工細密，調味酸、甜、淡，而且多用沙茶、蝦油、紅糟、桔汁。林師傅有著超過40年的一手好廚藝，不僅保有台菜的原汁美味，也具備台菜「快炒」的最上乘功夫；他根據當令時蔬，將老祖母時代的台灣料理加入巧思，變成一盤盤老少咸宜且口味道地的大廚推薦名菜。位於法拉盛 緬街的現址，開業以來日日高朋滿座，周末大排長龍（疫情後堂食加設屏風區隔，顧客可安心用餐）。

該餐館充滿復古懷舊風格，你總會看到身著白色廚師裝、笑容可掬的林師傅，穿梭於廚房與食堂，熱情地和顧客寒暄招呼；25年來，林師傅的招牌笑容和廚藝始終如一，這也是為什麼北港台菜能在中餐林立的法拉盛歷久不衰、愈戰愈勇。

受到饕客津津樂道的台菜包括：三杯雞、鹽酥雞、椒鹽排骨、蔥油/椒鹽魚片、港邊全魚、雙炒花枝魷魚、蒜辣中卷、豆豉/薑蔥蚵、九層塔海瓜子、小椒牛肉絲、中芹香干筍尖肉絲、客家小炒、蒼蠅頭、五味蝦、椒鹽蝦、台式紅燒豆腐、三杯豆腐、高麗菜、宜蘭白菜滷、苦瓜雞湯、麻油雞酒鍋等；該餐館接受預訂台式辦桌菜料理。

北港台菜地址：59-1０ Main St., Flushing, NY 11355（緬街新中美超市對面，近495公路，停車方便），電話：718-886-8788，營業時間：上午11點至晚上10點。