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德國西嘉出品Signia助聽器東方聽力中心榮譽代理

工商記者鍾淑美／紐約訊
德國Signia助聽器有耳內式和耳背式，其中Styletto戴樂多耳背式型號形態優雅，戴上耳機就像佩戴首飾一樣，不會影響您的外觀。
德國Signia助聽器有耳內式和耳背式，其中Styletto戴樂多耳背式型號形態優雅，戴上耳機就像佩戴首飾一樣，不會影響您的外觀。

東方聽力中心榮譽代理德國西嘉出品的Signia助聽器AX，該中心接受大部分醫療保險和信用卡付費，精通國、粵、台和英文，歡迎各界來電預約洽詢。

每個人的聽覺感受因人而異，只有你自己最知道在各種場合下你最喜歡什麼樣的聲音。德國Signia助聽器AX是您的貼身專屬聽力夥伴，讓您可以全心融入生活，聽見對您最重要的聲音。東方聽力中心負責人郭晶表示，西嘉是德國西門子公司的更名，其產品包括多方面的技術，如音響醫療等高質高端產品；西門子產品深受廣大使用者的喜愛。助聽器技術日新月異，每一兩年都會有更先進的技術更新。西嘉最新的AX線路採用兩套不同的調節系統，分別調控語音信號與噪音的輸入，使得助聽器在嘈雜的環境中仍能保持清晰的語言分辨功能。西嘉全新的Ax立體原生平台提供前所未有的聽覺體驗，讓您可以在任何環境下輕鬆享受水晶般清晰的音質。

西嘉助聽器有耳內式和耳背式，其中Styletto戴樂多耳背式型號形態優雅，戴上耳機就像佩戴首飾一樣，不會影響您的外觀；耳內式耳機是為您量身打造的助聽器，耳內及耳背式助聽器都有充電器配套，易用、方便，讓用戶免去買電池及安裝電池的麻煩，節省買電池的費用。

西嘉的高檔產品有高達48個頻道的助聽器，可以給您提供準確與微細的調控，在不同的環境下有多個頻率與方向收音的自動調節，使用者在複雜的環境中可以收到快速、舒適與準確的語音傳入。

東方聽力中心由郭晶、郭嫡雅兩位聽力博士主理，郭晶擁有紐約州執照及30多年的臨床經驗，曾任小兒科聽力師11年、老人院聽力師9年，同時也是美國聽力學會的會員；郭晶於1984年畢業於中國廣州暨南大學醫學院，奠定了其堅實的醫學基礎。東方聽力中心主要提供的範圍包括：兒童/成人及老年人全面聽力的檢查、眩暈檢查、助聽器的選擇及評估、助聽器修理及調試、高品質助聽器和電池代理、聽力保護耳塞及其他用品、防水耳塞、助聽器耳模、音樂家耳塞等，該中心還可幫助僑胞申請助聽器保險。

預約電話：347-393-3130；法拉盛診所地址：友聯街38-08號7樓7e室，電話：718-353-6150；華埠診所地址：格蘭街217號6樓，電話：646-422-7562；布碌崙診所地址：50街863號2樓M4室（8大道夾9大道），電話：718-853-2347。

德國 醫療保險 醫學

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