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李致一美容整形玻尿酸注射Juvederm Voluma XC高效除皺

工商記者廖學錕／紐約訊
Juvederm Voluma XC注射填充，高效除皺、飽實肌膚，幫助恢復年輕時的容光。
Juvederm Voluma XC注射填充，高效除皺、飽實肌膚，幫助恢復年輕時的容光。

位於法拉盛富頓一號廣場153室的李致一美容整形外科，執業十多年來，為華人社區引進許多最新的主流醫學美容技術及資訊，為愛美、找尋自信的僑胞提供量身訂製的美容整形方案，歡迎注重自身形象的各界人士致電預約諮詢。

玻尿酸美容填充技術，是現今想容光再次煥發的僑胞，最簡單、無需手術、無需恢復時間的最佳美容方法。學名為透明質酸的玻尿酸是一種自然存在的組織物質，廣泛地存在於自然界中脊椎動物的結締組織、黏液組織、眼球之晶狀體及某些細菌的莢膜中。打從玻尿酸出現後，便逐漸取代膠原蛋白而成為醫學美容市場的新寵兒。玻尿酸區分大分子和小分子，兩種分別適用於臉部不同部位的注射。以往需要手術才能得到的效果，現在只需藉由玻尿酸注射即可達成，因此玻尿酸已成為醫學美容或微整形的主流方式。

2013年，FDA通過了由愛力根(Allergan)藥廠所生產的Juvederm Voluma XC，適用於矯正因老化引起的雙頰凹陷，是美國首例核准用來注射在深層組織（皮下或骨膜上）的填充物。Juvederm Voluma XC少有任何長期的副作用，因此被視為除了自體脂肪移植之外唯一可以信賴的玻尿酸。

李致一指出，除了注射玻尿酸之外，他還推薦同時注射PRP血小板，可以更有力地促進皮膚的膠原蛋白再生和讓玻尿酸的效果更持久。PRP血小板是我們自身血液中提取出來的生長因子精華，將其注射到皮下能讓膚質更好更飽滿，現今也經常配搭玻尿酸一起注射。如欲瞭解更多有關Juvederm and Voluma喬雅登玻尿酸注射填充資訊及李醫生個人醫學背景，請瀏覽網址：www.steveleemd.com。

李致一醫學博士畢業於紐約大學，於美國著名的Cleveland Clinic Foundation接受臨床訓練。李致一整形美容中心的美容整形項目可以滿足愛美人士的需要，如超聲刀拉皮、隆胸、雙眼皮、下眼袋、抽脂及臉部埋線拉皮等各類美容整形項目。診所地址：39-16 Prince St, Suite 153, Flushing, NY 11354（法拉盛富頓一號廣場153室），預約電話：718-886-8996。

醫學 手術 法拉盛

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