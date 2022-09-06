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海豚游泳培訓中心學員再創佳績

工商記者林敏儀／紐約訊
總教練Tiffany（左三）和數名教練與優秀學員Charisma（左二）、Theodore（左四）在長島泳池場地合影。
總教練Tiffany（左三）和數名教練與優秀學員Charisma（左二）、Theodore（左四）在長島泳池場地合影。

隨著疫情減緩，紐約各行各業回歸正軌，服務社區25年的海豚游泳培訓中心也恢復招生。海豚自去年重開法拉盛和布碌崙場地後，今年夏季長島區也重開，學生踴躍參加。

雖然受到疫情影響，但經由海豚訓練出來的多位學員仍表現優異。其中傑出的游泳運動員之一：10歲的Charisma，參加了3項今年七月夏季紐約少年奧林匹克錦標賽的賽事，其中她的50碼蛙泳榮獲前十名；八月她代表紐約區參加了全美東少年兒童組錦標賽，其中4X50四式混合接力也榮獲前十名。另一位優秀選手：12歲的Theodore，在今年七月夏季紐約少年奧林匹克錦標賽中競賽了11個項目，以優異的成績勇奪一金一銅；八月他代表紐約區參加了多項全美東少年兒童組錦標賽，成績卓越；目前他的50碼自由泳在紐約州11-12歲年齡組排名首位。

該中心全部游泳訓練課程和訓練方法與國際接軌，擁有100多位耐心熱誠、質素優良的教練陣容，各級學員在正確掌握指定技能後可獲頒發各級游泳畢業證書。該中心採小班制，嚴格按照課程進度教學，每位教練細心指導不超過4位學生，所以學員可在最短時間內輕易地掌握泳術。教學全部在室內泳池進行，水溫保持在華氏80至85度，故全年均可授課。25年來，曾有數萬位學生在海豚游泳培訓中心的訓練下掌握游泳技能。

海豚游泳培訓中心總教練Tiffany Yip為美國專業游泳協會(ASCA)執照教練，擁有30年的教學經驗。她是美國紅十字會執照教練主考官、前美東大學游泳冠軍、全美國游泳學校協會(USSSA)會員、世界游泳專業教練協會(WSCA)會員及美國紅十字會成員。Tiffany是美國/世界性泳界盛會出席者/主講者之一，向來對推動華裔打入美國運動界主流不遺餘力。

海豚在法拉盛場地重開的籃球班和空手道班廣受好評，該中心不僅游泳班享有盛譽，籃球班和空手道班亦由名師主持，擁有20多年的豐富教學經驗，帶領學員們對課程產生濃厚興趣、提升運動技能，成果卓越。

秋季班10月1日起在法拉盛、布碌崙和長島區全面開課，查詢電話：718-359-7743，網站：www.dolphinswimming.com。

游泳 法拉盛 長島

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