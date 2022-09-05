順安堂清肺散幫助改善長新冠症狀

順天本草專業的研發團隊以「安全、自然、本草、健康」的整合式中西理念，承襲傳統與創新研發消費者受用的好產品，為產品品質與安全做嚴格的把關，榮獲各項認證及獎項肯定。

感染新冠肺炎 後出現胸悶、記憶力減退、頭暈、思考變慢、長期疲倦等問題，該怎麼辦？台灣順天堂清肺湯濃縮散，對長新冠的許多症狀有改善作用。長新冠不會隨時間過去而自然好轉，千要不要放置不理，否則神經無法及時修復，後續問題更嚴重！

法拉盛 順安堂中醫師林伯里表示，新冠肺炎襲捲全球3年，西方各國都發現，新冠病毒不僅會侵犯肺，還會留下包括腦霧、全身疲累的長新冠症狀，痊癒後還會出現長期疲倦、記憶力減退、頭暈、思考變慢等問題。

腦霧其實是神經與認知症狀的問題，常常會拖很久。據國外的研究發現，很多人在確診後一年仍感疲勞，日常活動能力、工作能力、生活品質都還是顯著低於正常人。另有研究發現，腦霧常常與心肺功能相關，肺功能檢查異常的人腦霧情況也比較常見，許多病患在電腦斷層檢查中，仍然可以發現有受傷的遺留跡象，因此治療時也與傳統只補養腦部的方向不同，同時兼顧肺部的效果會更好。台灣順天堂的「清肺散」可以有效改善肺部功能與身體疲倦。清肺湯濃縮散是生脈散的人參、麥冬、五味子，配上有茯苓、半夏、陳皮等組合的二陳湯複方，再加上柴胡、黃芩、升麻、薏苡仁等藥物組成。

清肺散主治「治羸少氣、勞熱咳嗽、肺痿失音、頻吐痰涎，一切肺金虛損之病」。在隨機對照試驗中，清肺散顯著地改善病患的呼吸困難與疲倦乏力情形，評估呼吸困難和疲倦與虛弱的量表有明顯變化，相較於沒有服藥的對照組效果更加強。

順天堂出品的「清肺散」是科學中藥，即是中藥濃縮的精華，在製作過程中必須要先經過水煮。水煮過的好處就是讓藥材中所含有的農藥與一些像是黃趜毒素等的成分，在水煮的過程中被分解掉；藥材中時常含有的重金屬成分經過水煮後，都只會累積在藥渣之中，然後將濃煮過後的湯藥再經過萃取，這時取得的藥粉才是真正安全的濃縮中藥粉。

紐約順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛羅斯福路135-24號）喜來登酒店對面，電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。