我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

紐約皮草公司新到2023樣品衣法拉盛時代商場展銷中

工商記者鍾淑美／紐約訊
紐約皮草公司新到2023樣品衣。
紐約皮草公司新到2023樣品衣。

位於法拉盛緬街時代商場的紐約皮草皮衣專賣店，引進其香港工廠回籠的2023樣品衣，還有新款頂級義大利綿羊皮衣和北美北歐貂皮大衣；貂皮大衣$399起(原價$4000)，數量有限、先到先選。

歷史悠久的紐約皮草皮衣公司質好價優，深受華人喜愛。該公司的皮草皮衣行銷全世界精品百貨公司，位於紐約的專賣店當年主要是製作尺寸較小的樣衣。此次展銷全是2023新款皮草時裝樣衣，適合東方女性身材，簡約大方；袖子有三分袖、五分袖，七分袖和連帽子，既有前衛設計風格的款式，也有傳統設計風格的款式。

紐約皮草皮衣專賣店選擇北美和北歐的皮草原料，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等，採用歐洲的皮革技術及義大利的染色技術，成衣的做工和品質都是上乘。該公司代理多家美國大型百貨公司，定點加工生產，因為是批發故價格低廉。其生產的貂皮系列採用美國最著名的傳奇水貂，美國養殖貂的貂毛在國際上舉足輕重，因其毛色光潤、底絨豐盈，用它製作的貂皮大衣雍容華貴、舒適保暖，正可謂是：「風吹皮毛毛更暖，雪落皮毛雪自消，雨落皮毛毛不濕」。

除了皮草，該公司出品的義大利綿羊男女時裝皮衣採用頂級義大利皮，柔軟舒適；自聘設計師剪裁，件件添加時尚元素，不論是超薄型、超短型、中長型還是加長型，穿在身上都能顯現好身材、煥發時尚風。

紐約皮草皮衣專賣店：37-02 Main St., #F7(法拉盛緬街時代商場內，香港超巿斜對面)；網址：www.vovusa.com；營業時間：上午10時至晚8時，洽詢專線：917-792-1188。

義大利 法拉盛 香港

上一則

華埠多單身遊民所 風險更大…社區將繼續抗議

下一則

大馬僑民法拉盛遊行 慶獨立65周年

延伸閱讀

「錢去哪了？」 艾妲災區華裔民代：紐約市府援助不力

「錢去哪了？」 艾妲災區華裔民代：紐約市府援助不力
法拉盛華女遭刺身亡 丈夫接受警方問話

法拉盛華女遭刺身亡 丈夫接受警方問話
法拉盛華女住宅被闖 2賊已連犯7起

法拉盛華女住宅被闖 2賊已連犯7起
法拉盛地下賭檔被抄 3華人遭控

法拉盛地下賭檔被抄 3華人遭控
馬來西亞聯誼會9月4日國慶車隊遊行

馬來西亞聯誼會9月4日國慶車隊遊行

熱門新聞

8大道老闆抓賊反遭起訴，輔警處理糾紛被拘留。(讀者提供)

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

2022-08-29 08:01

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

2022-09-03 12:27
赫希(右)出庭，拒絕認罪。(法院Pool Photo/Richard Harbus攝影)

涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

2022-08-30 00:02
案發後，受害華女的屍體被運出公寓。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

2022-08-29 11:08
前共和黨籍州長柏德基警告，無證移民大規模從南部邊境入境，恐導致類似九一一事件的恐怖攻擊再次發生。(美聯社)

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

2022-08-30 07:38
受害業者拍到下騷擾華男的面貌特徵。(受害者提供)

深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶

2022-09-04 02:30

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
女歌手穿丁字褲演出遭觀眾脫褲 上空圍毛巾繼續唱

女歌手穿丁字褲演出遭觀眾脫褲 上空圍毛巾繼續唱
深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶

深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒