紐約皮草公司新到2023樣品衣法拉盛時代商場展銷中

紐約皮草公司新到2023樣品衣。

位於法拉盛 緬街時代商場的紐約皮草皮衣專賣店，引進其香港 工廠回籠的2023樣品衣，還有新款頂級義大利 綿羊皮衣和北美北歐貂皮大衣；貂皮大衣$399起(原價$4000)，數量有限、先到先選。

歷史悠久的紐約皮草皮衣公司質好價優，深受華人喜愛。該公司的皮草皮衣行銷全世界精品百貨公司，位於紐約的專賣店當年主要是製作尺寸較小的樣衣。此次展銷全是2023新款皮草時裝樣衣，適合東方女性身材，簡約大方；袖子有三分袖、五分袖，七分袖和連帽子，既有前衛設計風格的款式，也有傳統設計風格的款式。

紐約皮草皮衣專賣店選擇北美和北歐的皮草原料，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等，採用歐洲的皮革技術及義大利的染色技術，成衣的做工和品質都是上乘。該公司代理多家美國大型百貨公司，定點加工生產，因為是批發故價格低廉。其生產的貂皮系列採用美國最著名的傳奇水貂，美國養殖貂的貂毛在國際上舉足輕重，因其毛色光潤、底絨豐盈，用它製作的貂皮大衣雍容華貴、舒適保暖，正可謂是：「風吹皮毛毛更暖，雪落皮毛雪自消，雨落皮毛毛不濕」。

除了皮草，該公司出品的義大利綿羊男女時裝皮衣採用頂級義大利皮，柔軟舒適；自聘設計師剪裁，件件添加時尚元素，不論是超薄型、超短型、中長型還是加長型，穿在身上都能顯現好身材、煥發時尚風。

紐約皮草皮衣專賣店：37-02 Main St., #F7(法拉盛緬街時代商場內，香港超巿斜對面)；網址：www.vovusa.com；營業時間：上午10時至晚8時，洽詢專線：917-792-1188。