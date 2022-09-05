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華僑醫護學院9/8開新課

工商記者鍾淑美／紐約訊
華僑醫護學院開設針對華人的實用課程，教授新移民一技之長，是許多中年人轉行、青年人就業的最佳跳板。
華僑醫護學院開設針對華人的實用課程，教授新移民一技之長，是許多中年人轉行、青年人就業的最佳跳板。

位於法拉盛的華僑醫護學院，9/8抽血技師課新課招生，另有家庭護理(HHA)、護士護理(CNA)、月嫂、催乳師、高級育兒師等課程陸續開班，歡迎有興趣的僑胞洽詢。

為應對醫院、療養院對護士助理的高要求，該校提供的CNA培訓計劃，最快可在8周內完成學習，包括課程指導、實驗室培訓和臨床實習，學生有資格參加紐約州認証考試。經過三個月的專業訓練，學員將學到基礎護理和個人照顧技巧、安全和急救程序、老人院的臨床護理技能、面試技巧和簡歷書寫、職業英語等，幫助學員順利考取紐約州護士助理牌照。

近期巿場需求最多的HHA家庭護理執照護理員，在護理領域是一個基礎且重要的職業。在家庭護理員以及其他醫療專業人員的協助下， 患者或老人可以保持一定程度的獨立性和舒適感。該校表示，HHA家庭護理証書護理員課程可以用多種語言上課；該課程是一個相對較短的計畫， 通過快速培訓可立即上崗，屬政府工、有報稅、有醫療保險，從2022年10月起時薪最高可達$21.69。家庭護理專業學員，基本上一學完就能找到工作，就業率達90%以上，是護理公司爭相聘請的對象。

華僑醫護學院是紐約第一所華人經營的醫護學院，由前衛生局退休的資深醫護李老師親自主理，目標是培養僑胞適應瞬息萬變的社會和就業巿場。該學院的使命是幫助有目標和需要的僑胞實現就業和再就業的夢想，持有紐約州教育局執照，提供醫護專業、美容專業培訓，設有各種醫護班、美容考牌培訓課程等。該校師資一流，教師都擁有紐約州教育局執照，成立13年來桃李滿天下，協助新移民僑胞在美各地安居樂業。

華僑醫護學院地址：37-20 Prince St., 4FL, Flushing, NY 11354，預約電話：718-445-5888、718-886-1018。

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