康普學院醫療助理執照培訓9/6開新班符合條件者將獲得全額獎助學金

康普學院常年開設醫療領域執照系列培訓課程，歡迎掃碼微信諮詢。

康普職業學院最新一期醫療助理(Medical Assistant)執照培訓課程，即將於9月6日正式開班。課程總長約十個月，共900小時，課程時間為每週一至週五，晚上5:30至9:30；由資深醫學 博士親自執教，英文授課、線下教學，特別注重於培養學員們的動手操作技能。符合條件者， 將獲得高達$11,000的全額獎助學金！

康普學院為符合條件的學員提供全額獎助學金，學員最高可節省$11,000的學雜費，通過提供免費課程機會，全力滿足學員的培訓需求。如果您有意向進入醫療領域工作，或者是已經在醫療領域有些許工作經驗，此次「免費」學習機會十分難得；通過全面詳細的理論課程學習，配合實際動手操作練習，康普全力培養學員成為一名合格的醫療領域從業人員，助其順利考取相應的行業執照。

自疫情開始至今，康普學院緊密關注社區動態、民眾需求及醫療行業現狀，秉著服務社區、回饋社區及提高社區醫療從業人員專業水準的初衷，康普已連續開設多期醫療助理執照培訓課程。此課程主要是培養希望在醫院、診所、醫生辦公室和其他醫療機構工作的專業人員，提供入門級行政和臨床醫療程式兩方面的培訓。通過為期10個月總計900小時的專業課程學習，學員們將同時獲得關鍵醫療理論知識和實際動手操作兩方面的綜合能力，為他們今後在醫療領域的職業發展提供堅實的基礎。此外，在課程所包含的實習專案中，康普將直接安排學員前往真正的醫生診所，完成長達300小時的實際操作訓練，在醫生的親自指導下，讓所學知識及技能得以檢驗與鍛煉。最後，在完成全部課程後，康普將協助學員申請、備考及參加相關的行業執照考試，如註冊醫療助理執照、抽血技師執照、心電圖技師執照及醫療報賬師執照等。康普作為官方授權的考試中心，學員無需再尋他處，可以真正享受到集學習、實習、考證及就業 於一體的一站式服務。