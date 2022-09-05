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功夫皇后海鮮自助餐廳新張迎中秋百款美味上桌 任食任飲無限量供應

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
功夫皇后海鮮自助餐食材高檔，龍蝦、雪蟹腳、原只鮮鮑任吃到飽，絕對令人大呼過癮。
功夫皇后海鮮自助餐食材高檔，龍蝦、雪蟹腳、原只鮮鮑任吃到飽，絕對令人大呼過癮。

紐約是各國各地風味美食餐館是匯集之地。日前，法拉盛再增添可滿足僑胞大吃特吃想法的首選——功夫皇后海鮮自助餐廳(K.Q. Buffet)。座落於法拉盛38Ave上(友聯街，華美銀行後)的功夫皇后海鮮自助餐廳，將於明天(9/6)試營業，並於九月九日(周五)隆重新張。餐廳供應超級新鮮的刺身、麻麻酥酥的小龍蝦、最熱單品12吋雪蟹腿……作為華人自助餐，獨具特色的麻辣香鍋、水煮系列和北京烤鴨等，當然也是不能錯過的！今年闔家歡度中秋的好去處——功夫皇后海鮮自助餐！

功夫皇后自助餐每日提供百種以上的繁多種類美食，不限量供應，讓食客吃到飽足。餐廳場地寬敞明亮、食材新鮮美味，特別能滿足疫情趨緩下，消費者希望能大口吃肉、開懷暢飲的心態，這也是自助餐廳能經營成功的秘訣。通膨下食材價格飛漲，功夫皇后卻提供了上等的龍蝦、雪蟹腳、生鮮牡蠣(蠔)等高檔海鮮，無限量任吃，保證讓食客物超所值、大呼過癮。

功夫皇后自助餐的壽司吧檯上堆滿了色彩繽紛且美味的食物，鮮甜無比的野生鮭魚、味美且營養豐富的魚卵壽司、滿足您澱粉渴望的加利福尼亞壽司卷(California rolls )；除了壽司部分，功夫皇后自助餐還提供各類點心和麵條吧檯。功夫皇后雖是華人經營，但仍有許多美式佳餚可供選擇，如牛排、排骨、披薩、通心粉奶酪沙拉和果凍等，都是十分吸引人的。功夫皇后的甜品吧檯充滿了誘人的甜點，約20多種的美味甜點，被切成小塊或放在一個小容器中，讓每位客人可品嚐到多種樣式和口味，同時也能盡量避免過量的甜蜜負擔。

除了任吃到飽、令人大快朵頤的龍蝦外，還可以吃到阿拉斯加12吋雪蟹腳、大蝦、鮮鮑、填塞蟹(stuffed crab)、煮熟的牡蠣、奶油醬汁的蟶蚌、蛤、魚等。 在家禽區，帶骨的肉品，如鹽水雞腿、烤鴨腿等，都令人吮指而回味無窮。烤豬全體、各式風味小籠等，則是為喜愛港式點心的僑胞所準備的；還有滋補雞湯兼俱美食養生的功效，不容錯過！

堅持「價格有限、美味無限」的經營理念，大廚們精湛的廚藝配以選料上乘食材所烹製的熟食，以及精緻的甜品和雪糕，一次滿足一家大小品嚐到世界各地美食和精緻甜品的各種喜好，享受真正的豐富美食盛宴。功夫皇后海鮮自助餐廳(K.Q. Buffet)地址：142-28 38th Ave, Flushing, NY 11354，電話：347-840-0198。

功夫皇后海鮮自助餐食材高檔，龍蝦、雪蟹腳、原只鮮鮑任吃到飽，絕對令人大呼過癮。
功夫皇后海鮮自助餐食材高檔，龍蝦、雪蟹腳、原只鮮鮑任吃到飽，絕對令人大呼過癮。

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