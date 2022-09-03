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世界日報 X 洋河股份「中秋文化節」伴您共度佳節

紐約訊
果凍花
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今年華人社區的大型中秋慶祝活動，首推世界日報與洋河股份攜手推出的「中秋文化節」；集熱門商品展銷、資訊、工藝美術、文藝表演於一體，9月9日（週五）下午2時一直進行至晚上9時。現場有免費月餅招待，還有大量獎品供抽獎，歡迎各位民眾攜家人、親朋好友免費參加，晚上6時開始，有洋河雞尾酒品嚐。

「中秋文化節」規劃了舞臺區、購物區、資訊區及工藝區等多元化活動區域，是一個三代同堂、共慶佳節的場所。本次活動由世界日報主辦、洋河股份冠名贊助，聯合健保公司、美國中國信託銀行以及CPC華人策劃協會共同贊助，得到數十家機構和商家的支持，一起共襄盛舉。

冠名贊助：

【洋河股份】

洋河股份位於中國白酒之都——江蘇省宿遷市，總占地面積10平方公里、總資產638.11億元、員工3萬人，下轄洋河、雙溝、泗陽、貴酒、梨花村五大釀酒生產基地和蘇酒集團貿易股份有限公司，是行業內擁有兩大「中國名酒」、兩個「中華老字型大小」、六枚中國馳名商標、兩個國家4A級景區、兩處國家工業遺產和一個全國重點文物保護單位的企業。公司坐擁「三河兩湖一濕地」，所在地宿遷與法國干邑白蘭地產區、英國蘇格蘭威士卡產區，並稱「世界三大濕地名酒產區」。

洋河釀酒，始於漢代、興于隋唐、隆盛於明清，曾入選清朝皇室貢酒，素有「福泉酒海清香美，味占江南第一家」的美譽。

品質方面，2003年洋河股份率先突破白酒香型分類傳統，首創以「味」為主的綿柔型白酒品質新風格。2008年，「綿柔型」作為白酒的特有類型被寫入國家標準，公司被譽為「綿柔鼻祖」。

2003年8月，洋河推出高端品牌「洋河藍色經典系列」：海之藍、天之藍、夢之藍。「藍色經典」商標被國家工商行政管理總局認定為中國馳名商標，這是洋河股份繼「洋河」2002年獲中國馳名商標後，又一商標獲得國家級認定。

洋河股份在美國由大文行酒業有限公司負責進口和批發，主打藍色經典系列。

共同贊助：

【聯合健康保險】

聯合健康保險是聯合健康集團(UnitedHealth Group)旗下企業之一，提供完善的聯邦醫療保險和全方位的健康福利計劃，與全國超過130萬名醫生及專業護理人員、6500家醫院和其他護理設施直接簽約，致力於幫助全國民眾過上更健康的生活。

聯合健保服務華人社區將近30年，分佈在各區的亞裔資訊中心提供一站式服務，致力於將健康護理事項化繁為簡，並提供廣泛的語言服務，包括會員服務、一對一諮詢、協助選擇合適的健康護理需求的健保計劃、不同語言的會員服務專線和定期舉辦會員活動，滿足消費者的健康保健需求，讓您保持最佳健康狀態。

聯合健康保險提供完善的個人、僱主、聯邦醫療保險（Medicare，俗稱「紅藍卡」）和醫療補助（Medicaid，俗稱「白卡」）等全方位健康福利計劃，分別在皇后區法拉盛、曼哈頓堅尼路、東百老匯、布碌崙八大道、賓臣墟以及新澤西州的愛迪生和博根設有亞裔資訊中心，專業親切的華語團隊為當地居民提供一站式服務，從諮詢、選擇適合您的健保計劃至一對一會員服務（星期一至五上午9時至下午5時）。若想瞭解全面資訊以選擇最適合您的健康保險計劃，歡迎致電華語查詢專線：1-800-801-1900；更多資訊可訪問聯合健康保險網站：www.uhcasian.com/chinese。

參展機構及商家：

【北京同仁堂】

北京同仁堂是全國中藥行業著名的老字號，創建於1669年(清朝康熙八年)，自1723年開供奉御藥，歷經八代皇帝共188年。在350多年的風雨歷程中，歷代同仁堂人始終恪守「炮製雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力」的古訓，樹立「修合無人見，存心有天知」的自律意識，造就了製藥過程中兢兢業業、精益求精的嚴細精神；其產品以「配方獨特、選料上乘、工藝精湛、療效顯著」而享譽海內外，並得以世代弘揚。

「同仁堂國藥」為同仁堂的海外發展平台，立足香港、布局全球，承載著將中醫藥文化於海外發揚光大的使命，不斷深化中醫藥現代化及擴大中藥服務領域，採用以醫帶藥、文化先行的傳播模式，加快推進中醫藥的國際化進程。

法拉盛及布碌崙八大道的二家「北京同仁堂」均是「同仁堂國藥」的直屬企業，有名中醫駐診，經銷各類藥材和蔘茸補品。

【淘大】

淘大食品是一間有百年歷史的老字號，於1908年建於福建省廈門鼓浪嶼，由華僑陳天恩及楊樹非等人成立「淘化公司」釀製醬油，1928年合併「大同」而成立「淘化大同公司」。1987年，淘大在香港新界大埔工業園建立大型廠房，1993年擴展微波爐食品，製作各式急凍點心。

淘大多年來不忘初心，生產醬油、蠔油及調味醬料，近年來拓展多種微波爐急凍點心。除了香港外，淘大還向全球40餘個國家進軍，包括美國、加拿大、英國、澳州、日本、新加坡、馬來西亞等國家。

淘大今次參加世界日報舉辦的中秋文化節，其品牌醬料包括麻辣雞煲醬、醃肉醬、海鮮醬、金標生抽、金標老抽、蒸魚豉油及蠔油等，將在現場以優惠價供大家選購。

【法拉盛心血管中心】

法拉盛心血管中心是一家紐約地區權威的血管疾病和綜合診斷機構，包括綜合分析、體格檢測和血管疾病診斷，以及鐳射治療靜脈曲張和蜘蛛靜脈等。該中心醫師陣容強大，其專業醫師和外科手術醫師都有著多年的臨床經驗，在先進的微創手術診斷和治療方面，都有獨到的見解和手法。

法拉盛血管中心服務範圍包括：糖尿病、重度吸煙者、血壓、肥胖、心臟病、外周動脈疾病或任何其他慢性疾病。法拉盛血管中心的專業醫生和外科醫生，會通過先進的微創手術診斷和治療這些疾病，簡單便捷、不需要麻醉，大多數患者在手術後就能立即看到結果。該中心接受所有醫療保險，如果認為有臨床必要，這些保險通常都會支付手術費用。營業時間：週一至週六上午8點至下午6點，電話：718-799-0767。

【Coway】

韓國生活家電第一品牌Coway環境家電公司，是美國水質協會(WQA)和美國家電業協會(AHAM)的官方會員之一，在韓國水質淨化、空氣淨化和衛浴行業內始終占據首位。該公司位居亞洲最具潛力企業的前50位，是世界上僅有的擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術的5家公司之一，水淨化品獲得國際認證，包括「金印獎」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證。COWAY的大部分空氣淨化器，都獲得過英國過敏協會頒發的認證。

【富康健保】

VNS Health(富康醫療)提供廣泛的健康護理服務，以滿足病患、護理人員和健康計劃會員的需求。該公司提供家庭護理、臨終關懷和醫療健保計劃等多種選擇，包括短期及長期護理、居家個人護理和多項紅藍卡(Medicare)計劃、手術或生病後在家進行康復治療、針對晚期疾病的護理和支援等。

富康醫療華埠VNS Health社群中心電話：212-619-3072，富康醫療中文網頁：https://www.vnshealth.org/zh/。

【毅志集團】

毅志集團由具備多年金融行業經驗的諮詢專家團隊所組成。該公司通過瞭解個人和公司的狀況，並透過與美國50州的本地銀行、國家銀行和私人投資者的關係網絡，提供客製差異化的財務戰略和財務解決方案，藉以達到減輕中小企業的財務負擔以及擴大業務的目的，協助這些客戶早日實現財務目標。

毅志集團所提供的各種融資解決方案，包括快速小額金融產品、商業信用額度、商業貸款和房屋銷售貸款等。該集團電話：718-539-7999，網址：eazzyconsulting.com，電郵：[email protected]

【美國裕威參行】

中秋將至，裕威參行的美國官方認證威州參皇、美國野參、野靈芝、原野蜂蜜、環球精緻素食等各種滋補品，恰好是您餽贈親友、自用養生的絕佳選擇！

創立於2001年的Great Neck Healthy Food Co. U.S.A.（美國裕威參行），自2005年獲得美國花旗蔘農業總會(Ginseng Board of Wisconsin，GBW)官方認證至今的十多年里，所銷售的美國本土出產的花旗參可食、療兩用，以品質純正地道而廣受大眾喜愛和信賴。

裕威參行還特設「中美路路通」服務，消費者於美國下單，便可在中國大陸各地快速收貨，省去個人寄送、報關等繁雜程序，也排除了物品被扣及丟失等風險。歡迎您到旗下專賣店參觀及洽詢，諮詢熱線：718-886-1025。

【恆康藥業】

美國恒康藥業集團(HEALTH KEY GROUP)使用最新技術和設備，嚴格遵照GMP質量管理體系及要求，生產「康」字婦科系列（婦瘤康、月必康、乳結康、更美康、女用助孕康、男用助孕康）、養生養神排毒系列（安睡康、排毒康、蟲草免疫康）以及防病強體系列（胃腸康、明目康、生髮康、心腦康、清肺康、前列康），全面周到地呵護你的健康。

新產品安睡康，百分百天然草本成分，不含不必要或有害添加劑，確保最高安全性和有效性，可以促進健康睡眠周期、緩解壓力、增強記憶力。

美國恆康藥業產品諮詢/訂購熱線：718-271-4300，網址：Product.HealthKeyGroup.com，電郵：[email protected]

【ABI家庭護理公司】

ABI家庭護理公司是紐約州衛生部許可的家庭護理機構，為紐約五大區和長島地區的兩萬多名患者提供服務，包括協助維持個人衛生、穿衣、烹飪、清潔和自費長者病人照顧等日常護理服務。多語種員工，是ABI能為各種不同文化背景的患者提供服務的重要資源。

近三萬名政府認證的家庭護理員加入ABI，該公司優點包括多種選擇的工作時間以及高於行業平均水平的工資、醫保、401K等。該公司另有執照社工服務，可輔助申請紅藍卡、白卡等社會福利。ABI家庭護理公司長期招聘護理員，歡迎查詢。

【優瑪瑪益生菌奶粉】

優瑪瑪益生菌奶粉來自美國最重要的乳品之州——威斯康星州，使用低溫技術製作生產出鬆散的顆粒狀乳粉，即速溶解還原為原狀鮮奶並保留了生牛乳的原始口感。優瑪瑪益生菌奶粉含有包括維生素A、維生素C、維生素D、鈣在內的多種維生素、卵磷脂、礦物質和微量元素，並含有10種耐酸、耐鹼、耐溫的活性益生菌。每一份優瑪瑪益生菌牛奶(220ml)內含10種耐酸耐溫活性益生菌高達19.8億、10克蛋白質及296mg鈣及脂肪1克（絕無添加劑）。

優瑪瑪益生菌奶粉的10種活性益生菌能有效地增強腸胃蠕動、平衡腸道菌群環境、提升消化和代謝功能、防止腹瀉、潤腸通便、解決脹氣及便秘的困擾、緩解乳糖不耐症、改善過敏、提升免疫力並增強體質；室溫水即可速溶還原，口感醇厚純正、具飽腹感。

【工藝區攤位】

中國結、果凍花、紅包燈籠、捏氣球、捏麵人、書法、剪紙、糖畫

【舞台活動區】

Halo Dance Crew-街舞表演、茹寶舞蹈藝術學校-旗袍秀/拉丁舞、Honey Art Center-小朋友拉丁舞、華美藝術團-國樂演奏、紐約少林寺功夫中心-少林功夫、紐約中國芭蕾京劇團-舞曲演出、崔欣妍魔術表演-個人魔術秀、Froever Dancing-群舞表演、Yut Violinist-電子小提琴、Chieh & Yoyo, Islanders-寶島慢播

【大量禮品抽獎】

日產象印電飯鍋-Umami® Micom Rice Cooker & Warmer NS-YAC10/18

紐約少林寺功夫中心
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Yut Violinist電子小提琴
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剪紙
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Forever Dancing青少舞團
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日產象印電飯鍋
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【共同贊助】聯合健保
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糖畫
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聯邦醫療保險 手術 法拉盛

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