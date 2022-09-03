壓力大、胃痛：請用「幸福胃的素」

「幸福胃的素」

胃氣脹、「火燒心」是十分普遍的都市病，一般人每年都會經歷數次胸口灼熱、疼痛和胃氣脹。

「火燒心」其實是胃酸過多、胃酸從胃部流到食道的症狀，持續的時間由數分鐘至數小時不等。吸煙、飲酒、進食刺激性食物、穿著太緊身的衣物等，都是導致「火燒心」及胃氣脹的原因。「火燒心」通常發生在睡眠前進食，這樣的不適嚴重時會影響睡眠質量，也因此而導致壓力並影響生活。另外，進食過量碳水化合物亦會產生大量胃氣。

「幸福胃的素」含有 Dimethylpolysiloxane，能夠將胃部的細氣泡結集成大氣泡，使胃氣容易嗝出，從而不會有胃脹的難受感覺；解酸劑是以中和胃酸原理來減低「火燒心」的不適，「幸福胃的素」另含有Aluminum Hydroxide及Magnesium Hydroxide，可以有效中和胃酸、舒緩胃酸倒流的情況。服用「幸福胃的素」，好處是此成分到達胃部便會直接發揮效用，而無需被血液吸收。

「幸福胃的素」藥力持久、見效快，可以迅速消除胃氣脹、胃酸過多、胃灼熱及消化不良等不適；不含人造色素及人造香味、不會導致便秘、不含糖分，特別適合戒糖人士。「幸福胃的素」檸檬薄荷咀嚼片可以中和胃酸化胃氣，停止胃痛的狀態，讓你恢復過來繼續幹勁十足！「幸福胃的素」在全美各大超市、中西藥房、蔘茸行及禮品店均有代售，如需要查詢相關信息，歡迎致電美國總代理——美國蘇氏藥業有限公司。免費專線：1-888-221-3496，也可以上網：www.solsticemed.com。