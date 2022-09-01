日本富士醫療按摩椅慶中秋三大名椅震撼勁減60%大優惠

北美富士醫療器集團推薦型號8500的世界頂級4D按摩椅，四折特價$7,999。

日本 富士醫療按摩椅(FUJI CHAIR)慶中秋，於此「清風朗月，人月兩圓」的佳節期間，特別推出三大名椅震撼勁減60%大優惠，是送禮表心意以及犒賞自己的最佳禮物。

中秋佳節，富士按摩椅主打三大名椅，回饋社區的支持與厚愛：（一）「至尊太極椅」，型號FJ-8600，附有易於操作的觸感式遙控器、零重力、自動全身掃描、全身及腳部加熱、114個氣囊、U型枕頭、S/L雙軌以及藍牙功能；原價$15,600，60%勁減後，僅售$5,800。（二）世界頂級4D按摩椅，型號FJ-8500，自動測試、S/L雙軌、雙套控制系統以及超大LED屏幕中英文顯示。此外，該椅有瑜伽拉筋，等同催眠大師的作用，其深層日式指壓，專治頸椎與腰椎頑疾，還配有高級藍牙音響系統，原價$19,999，60%勁減後，僅售$7,999。（三）至於有「神仙之手」封號的另一款名椅，FJ-8300型號，則有新創手部滾輪按摩、加長S/L雙軌、快速起降、藍牙音樂以及全身加熱功能，原價$13,200，60%勁減後，僅售$4,620。以上按摩椅均有十年維修、三年免費，準保客人後顧無憂。

為什麼上述高檔富士按摩椅，可為消費者帶來諸多好處？北美富士醫療器集團紐約沈經理精闢分析說，消費者每天只需在室內坐上椅子一刻鐘到半小時，隨著按摩椅A至Z從頭到腳的被動運動功能，即可達到腳底反射、全身反射、脊柱調節、全身人橋拉筋等多重功效。按摩椅能以熱力促進血液循環、固定雙肩按摩、集中護腰到臀部、左右扭身鬆弛、強力索引伸展、接觸神經壓迫和增加脊柱關節空間，幫助消除身體的疼痛與疲憊。

在疫情 兇猛來襲的當下，平日汲汲營營、只知埋頭苦幹為生計奔忙的人們突然驚覺，原來健康才是最重要的財富；沒有健康，一切免談！沈經理也說：「因為疫情，保健意識空前高漲，這才是高檔按摩椅近來銷售暢旺、供不應求的主因。富士醫療按摩椅，是根據人手理療按摩原理所發明的舒壓解乏醫療保健器材，旨在幫助消費者在最輕鬆省力的情況下，能持之以恆地維護全身健康、增強免疫力、對抗病毒入侵，因此敬請僑胞千萬要認明日本富士醫療按摩椅這項優良產品，不要錯過此番中秋大優惠。買椅送自己、送家人，防病抗疫兩相宜！

問市超過半世紀的日本富士醫療按摩椅，已在美國普及銷售超過二十餘年，是多家知名醫療機構、國際醫學 美容集團、運動俱樂部以及谷歌公司等，指定選用的官方高檔按摩椅。數十年以來，富士按摩椅獲獎無數，包括美國最佳產品獎、日本最佳醫療設備金獎(NO.03A01044)，並榮得美國FDA證書#8031516(ISO134-85 CERTIFICATE)以及日本醫學設備證書NO.27BZ0878、10BZ6001。

選購以上名牌按摩椅或洽詢詳情，歡迎您前往北美富士醫療器集團(FUJIIRYOKI ACIGI RELAXATION)紐約三處門市，法拉盛：新世界超市二樓，即136-20 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354，電話：646-824-8873；唐人街：119 Bowery, NY, NY 10002（新福華傢俬），電話：212-226-7823；布碌崙：7109