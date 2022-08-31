麒麟雲總機 您業務的好幫手

麒麟電視於2020年推出了「麒麟雲總機」商業電話服務(www.kylinbiz.com)，向美加商家提供功能強大、品質出眾的企業通訊解決方案。該服務每條線費用$19.99/月，價格只有傳統商業電話的30%，而功能及方便性卻遠超傳統電話。

麒麟雲總機是專為小企業量身定制的電話系統，特別適合診所、律師樓、會計師、旅行社、保險、理財中介及各類培訓機構等。

部分典型應用：

-可保留原號碼、配置簡單，無需複雜佈線，只需將麒麟雲總機提供的轉接器連接上互聯網和電話機即可。小巧輕便的連接器拿到哪裡，哪裡就是辦公室，可輕鬆實現異地辦公、移動辦公、多地辦公等。

-可根據業務特點設置中英文語音導航、留言提示，讓公司在客戶那顯得特別專業可靠。

-可設置定時自動呼轉、通話錄音和留言完整保存並發送至指定電郵地址，讓客戶永不流失。

-集成亞馬遜、谷歌雲等服務，7天24小時在線，永不掉線。

-根據業務需求來配置其他服務。

舉例來說，假如一家紐約醫務所分別在曼哈頓 、布魯克林 、法拉盛 開了3家診所，其中曼哈頓診所只有週一、週三提供服務，布魯克林是週二、週四，法拉盛則是每週六。以前使用傳統電話服務，病人經常打去醫生不上班的診所，導致聯系不到人，病人最後轉去了別的醫生。自從使用麒麟雲總機以後，不管打電話給哪個號碼，電話都會轉接到有人接聽的診所，這對病人和診所來說就十分方便了。

另一應用的例子是，舊金山律師事務所有十多位合夥人，以往客戶諮詢法律服務時，都只能直接打廣告上看到的辦公電話，下班後客戶就會因找不到人而轉去其他律所，導致律師雖然花了不少廣告費，但用戶卻增加不多。麒麟雲總機幫他們仔細規劃了通訊系統，每一通電話進來，所有分機都會響鈴，所以總有人能接聽。到了下班時間，電話會依次轉接到指定人員的手機上，客戶總能找到人。

以上只是麒麟雲總機的部分典型應用，麒麟雲總機完全可以根據您的業務需求，提供所需的訂製服務。

瞭解更多麒麟雲總機詳情，請撥打電話：888-518-7018。歡迎華人商家成為商業電話經銷商，麒麟雲總機會提供專業的培訓和豐厚的傭金分配方案，請電郵至：[email protected]進行聯繫。更多資訊，也可查詢：www.kylintv.com（麒麟電視及麒麟電話）以及：www.kylinbiz.com（麒麟雲總機）。