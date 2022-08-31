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涂宇飛醫師哈佛眼科診所專業細心精擅白內障激光、青光眼、老花眼

工商記者陳麗欣／紐約訊
哈佛眼科診所由涂宇飛醫師主理，為您診治各類眼科疾病。
哈佛眼科診所由涂宇飛醫師主理，為您診治各類眼科疾病。

位於法拉盛市中心的涂宇飛醫師哈佛眼科診所，配備全新的一流儀器，為患者提供眼科日常檢查，如乾眼症、過敏、炎症、糖尿病檢查以及眼科疑難雜症等。該診所的專業特長，包括白內障激光以及手術治療、老花眼的矯正晶體手術、青光眼的專科治療等。涂宇飛醫生是紐約華人地區唯一的青光眼專科畢業醫師，提供最新的青光眼首選SLT微激光治療、最新藥物治療、常規和微創手術以及白內障和微創青光眼聯合手術。

涂醫師表示，白內障是老年人失明的最常見原因，幸運的是，白內障可以經手術治療而重見光明。白內障的初期症狀包括視力模糊、圖像發黃/暗淡（尤其是在夜間）、重影、光暈或眩光（特別是在夜間駕駛）、對光線敏感等。早期可以通過戴眼鏡來減輕其症狀，而當症狀加重且影響到工作和生活品質時，就要考慮手術治療了。人們最常見的誤區，是要等到白內障成熟才進行手術，但其實拖延過久反而會增加手術風險並引起併發症；盡早地諮詢眼科醫生，進行及時的檢查並綜合評估治療及手術方案，這樣才是最明智的選擇。現代的白內障手術時間短、風險低，渾濁的白內障晶體可被置換為明亮的人工晶體，最新的醫學進展，甚至可以提供治療老花眼的人工晶體。

涂醫師接著表示，與白內障不同，青光眼是一種常見的永久性視力損傷疾病。由於眼壓的增高造成視神經損傷，青光眼常見於40歲以上的成年人，大概每100個人中，就有兩人患有青光眼。該疾病早期發生在周圍視野，一般是不能夠被察覺到的；直到晚期，病症逐漸損傷到可察覺的中心視野，便會形成管狀視野，所以青光眼又稱為無聲的視力殺手。早期的治療是可以預防及控制青光眼的，最新的眼科學界推薦——微激光(SLT)，以其無創、無痛、無恢復期的優點，成為了優先於藥物的首選方案。這種微創手術，在醫生診所全程只需2分鐘，且避免了長期使用眼藥的負擔和可能的副作用。當青光眼進展嚴重時，就要考慮手術治療了。最新的微創青光眼手術(MIGS)，克服了傳統手術的高風險及併發症，擁有手術時間短、創傷小、恢復快的特點，在您和醫生的團隊合作下，即可成功治癒及控制青光眼。

涂宇飛醫師擁有豐富的臨床經驗，畢業於著名的北京首都醫科大學北京同仁醫院，後經美國羅格斯大學住院醫師培訓，以及哈佛醫學院麻省眼耳鼻喉醫院青光眼及眼科病理專科培訓，成為美國眼科醫學院院士、美國青光眼協會研究員。涂醫師曾發表數十篇專業論文，主持過許多大型眼科臨床試驗，如果您有任何眼科疾病相關的問題，歡迎致電涂宇飛哈佛眼科診所。電話：646-530-8400，地址：136-36 39th Ave, 2nd Floor（二樓）Flushing, NY 11354（飛越皇后大廈後面，Main Street和Union Street之間），網址：www.nyengs.com，電郵：[email protected]

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