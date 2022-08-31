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長島「越興超市」20週年慶 優惠天天送品質上乘、貨品齊全、價格低廉

工商記者任一峰／紐約訊
長島「越興超市」20週年慶，優惠天天送，品質上乘、貨品齊全、價格低廉 。
長島「越興超市」20週年慶，優惠天天送，品質上乘、貨品齊全、價格低廉 。

長島開業20年的「越興超市」為慶祝週年慶，展開一系列盛大的優惠活動。該超市將秉承著一貫的宗旨：「貨品新鮮、價錢公道」，為長島地區民眾提供舒適的購物環境。齊全的貨品、上乘的品質、低廉的價錢、大量的免費車位，是您週末購物的好去處。「越興超市」為更好地服務社區，在世界日報推出週週特價以回饋僑胞的支持，敬請留意并歡迎廣大同胞和各族裔人仕光臨選購。

據「越興超市」經理介紹，超市秉持「顧客至上、貨物新鮮、天天特價」的經營理念，在長島服務僑胞整整20年，此次更是積極籌備了一系列的盛大酬賓活動，慶祝20多年來僑胞對超市的熱情支持，屆時店內每日都將推出特價貨品。「越興超市」佔地面積大、購物環境寬敞明亮，可以一站式輕鬆選購所需要的商品。該超市提供南北雜貨到新鮮蔬菜、水果；海產部門每天特價供應生猛海鮮，讓民眾可以享用到新鮮美味的海產；上等肉類價格實惠，以「合理的價格購買最新鮮的物品」之承諾來迎合僑胞的生活訴求。

超市工作人員親切且及時解決每一位客戶的疑問，讓他們第一時間得到協助。超市貨架上貨品琳瑯滿目、應有盡有，滿足僑胞生活上的一切所需，其中包括有直接從出產地進口的新鮮農產品，以及生猛魚鮮、肉類、麵包、乳製品、冷凍食品、各類家庭用品及其它華洋雜貨等。超市設計人性化，購物動線明確， 採用綜合式統籌設計規劃：大型迴圈活水海鮮池、蔬菜水果專區、肉類專櫃、世界各地雜貨區等錯落有致，為消費者提供更舒適愜意的購物環境。

「越興超市」集團與東南亞各大產商有著緊密而融洽的合作關係，以獨有的經營理念和大膽的開拓精神，創立自我品牌、樹立良好信譽，以高品質及合理的價位服務消費者，期盼消費者光臨與惠顧。該集團將繼續秉承以客為本的精神，向顧客們提供別具一格的購物環境、有條不紊的貨品陳列、最新鮮的生鮮瓜果、親切的客戶服務等，為閣下帶來最優質的購物新體驗。越興超市7天營業，地址：12 N Franklin St, Hempstead, NY 11550，電話：516-481-1133。

長島 蔬菜 東南亞

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